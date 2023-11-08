Dilan Polat'tan mali konularla ilgili tüm sorulara tek yanıt

Haberin Devamı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı. Operasyon kapsamında toplam 24 şüpheli yakalanırken, 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak Anadolu Adliyesine sevk edildi. Toplam 19 saat süren işlemlerin ardından 18 şüpheliden aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Can Doğu ve Can Polat olduğu 12 kişi tutuklanırken 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Diğer 6 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş ve 2 şüpheli tutuklanmıştı. Dilan Polat'ın ifadesi ortaya çıktı.

Haberin Devamı

AÇTIĞI İLK ŞİRKETİN ÖZ SERMAYESİNİ HATIRLAMADIĞINI SÖYLEDİ

Dilan Polat ifadesinin başında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istermisin? Sorusuna, "Herhangi bir suçumun olmadığımı düşündüğümden bundan faydalanmak istemiyorum" diye cevap verdi. Özgeçmişinin sorulması üzerine ise, "1990 İstanbul doğumluyum. Doğma büyüme İstanbul'da yaşadım. 2007 yılına kadar hiç çalışmadım. Geçimimi evlenene kadar dayımlar maddi olarak yardım ediyordu. 2007 yılında evlendim. Evliliğimden müşterek 2 çocuğum vardır. 2014 yılında doğum fotoğrafçılığıyla ve ticaretle uğraşmaya başladım. Aylık gelirim bazen 6 - 7 bin TL ile 10 bin TL arası değişebiliyordu bazen 15 bin civarında gelebiliyordu. Aynı zamanda bu dönemde birçok ünlü ismin doğumunu çektim ve bu sayede sosyal medya platformlarında tanınır oldum. Bu şekilde tanınırlığım arttıkça doğru orantılı olarak gelirim de arttı. 2016 yılının sonunda da kadınların doğumlarını çektiğim için vücutlarını güzelleştirmek istedim ve Dilan Polat güzellik merkezini açtım. Öz sermayesini hatırlamıyorum. İlk açıldığında 4 çalışanım vardı. Firmanın muhasebe işlemlerini kimin yaptığını hatırlamıyorum.

Gözden Kaçmasın Mesajları silmeye çalışmışlar Haberi görüntüle

Bu firmanın aylık gelirini ne kadar olduğunu bilmiyordum. Aylık gelirlerin tamamını elden alınıp alınmadığını bilmiyorum. Bu işlerle doğal olarak her ailede olabileceği gibi eşim Engin Polat ilgileniyordu. Bu güzellik merkezini açtıktan 6 ay sonra çok talep olduğundan yerimi büyütmek zorunda kaldım. O dönemde Instagram isimli sosyal medya platformunda takipçi sayım 5-6 milyonlara ulaştı. Bu sayede dünya çapında isim hakkı olarak şubeler açmaya başladık. Bu şekilde de ilerleyerek büyüdüm" dedi.

Haberin Devamı

"ŞAHSIMA AİT KAYITLI MAL VARLIĞI OLUP OLMADIĞINI BİLMİYORUM"

Geçim kaynağı ve mal varlığının sorulması üzerine Dilan Polat, "Güzellik merkezim var. Bunun yanı sıra şahsımın isim hakkı gelirleri ile 130 şubem mevcuttur. Bu şubelerden isim hakkı olarak kira almaktayım. Aylık takribi bir rakam söyleyemiyorum. Şahsıma ait kayıtlı mal varlığı olup olmadığını bilmiyorum" şeklinde karşılık verdi.

BİR EV VE 3 LÜKS ARACIN ÜSTÜNE KAYITLI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Dilan Polat'a 31 şirket ismi sorulduğu ve sadece 2 şirketin kendisine ait olduğunu, aralarında Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi firmasının da olduğu diğer 29 şirketin ortaklık ve sahipliğinin olmadığını söylediğini öğrenildi. Polat'a mal varlığı listesi gösterildi, listede 6 tarla, 2 konut ve 4 de iş yeri yer aldığı öğrenildi. Dilan Polat buna karşın, "Malvarlığı listesinde sadece ikamet ettiğim Çekmeköy'de bulunan ev hakkında bilgim vardır. Ayrıca Mercedes marka araçtan bilgim vardır. Ferrari ve Porsche marka aracı biliyorum bu kadar.

Haberin Devamı

Diğer araçların da kime kayıtlı olduğunu bilmiyorum. Bazı araçlar şirketimizin araçlarıdır. Bunların alım ve satım işlerinden haberim yoktur. Bu şirkete ortak olduğumu bilmiyordum" diye karşılık verdi. MASAK raporu doğrultusunda banka hesaplarındaki yüksek miktardaki para giriş-çıkışını ise hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Dilan Polat'a aile arasındaki yüksek miktardaki para alışverişine "borç alıp vermiş olabiliriz" derken, diğer şirketlerin farklı tarihlerde parça parça Milda Gayrimenkul şirketinde toplanmasının sorulması üzerine "Hiçbir bilgim yok" cevabını verdi.

Haberin Devamı

MALİ KONULARDA SORULAN SORULARA 'BİLGİM YOK' CEVABINI VERDİ

Polat, MASAK raporu doğrultusunda sahte belge ve fatura düzenlenerek banka hareketleri bulunmayan bir şirket ile kendi şirketi arasında 3 milyon ve 15 milyon lira arasında değişik miktarlarda gerçek bir mal alışverişi olmayan sahte faturalar hakkında da bilgisinin olmadığını söyledi. Polat'a MASAK rapor doğrultusunda sahte fatura düzenlenerek yüksek miktarlardaki para transferleri hakkında sorulan diğer tüm sorulara ise "Bilgim yoktur" cevabını verdiği öğrenildi. Genel olarak diğer şirketlerdeki paraların Milda Gayrimenkul şirketinde toplanmasına Dilan Polat, eşinin ticaret yapmak için aktarmış olabileceğini söylediği öğrenildi.

Haberin Devamı

Dilan Polat'ın Burcu Gülen isimli kadınla yaptığı telefon görüşmesi;

Burcu Gülen: Alo

Dilan Polat: Efendim Burcu

Burcu Gülen: Dilan hanım şey, Cansu'nun telefonunu aldılar da onlarda galiba

Dilan Polat: Cansu'nun şahsi telefonunu niye alıyor ki

Burcu Gülen: Bilmiyorum sen buranın nesisin dedi ondan sonra işte Cansu dedi ki müdürüyüm dedi alayım telefonunu dedi aldı (diğer hedef engin polat konuşur: Cansu telefonunu vermesin ne alakası var)

Burcu Gülen: Aldılar direk mesajları

Engin Polat: Avukat geliyor avukata söylesin

Burcu Gülen : Dilan hanım bence siz Dilan hanım bence siz şey yapın mesajları geri çekin biz de hemen çıkalım gruptan silelim yönetici siz misiniz grubu direk silin

Dilan Polat : Grupları komple sil hayatım temizle de sonra hepsini

Burcu Gülen: Alo efendim Dilan hanım

Dilan Polat: ordalar mı hala

Burcu Gülen: evet evet hala buradalar şey şu an girişte bilgisayarları filan kontrol ediyorlar Cansuyla bir tanesi de yukarı falan çıktı hala buradalar

Dilan Polat: Magazin falan geldi mi

Burcu Gülen: efendim

Dilan Polat: Magazin falan geldi mi

Burcu Gülen: yok yok magazin yok da zaten bizim kadınlar magazin gibi Dilan hanım

Dilan Polat: hımm

Burcu Gülen: Yani gelmesine de çokta gerek yok bence hepsi çekiyor çünkü

Dilan Polat: İzin vermeyin

Burcu Gülen: Şey avukat ne yaparlarsa yapsınlar hiçbir şey yapmayın diyor yani Cansu'nun telefonu aldırmamış galiba

Dilan Polat: Almışlar mı

Burcu Gülen: he Hazal'ında almışlar Cansu'nun da almışlar siz yolda mısınız geliyor musunuz

Dilan Polat: Hıhı yoldayım canım

Burcu Gülen: Tamam tamam dilan hanım

Dilan Polat: Hadi bay bay

WHATSAPP GRUBUNDA FOTOĞRAFLARI OLDUĞU İÇİN SİLİNMESİNİ İSTEMİŞ

Telefon görüşmesinde bahsedilen grupta nelerin olduğu ve neden silinme talimatı verdiğinin sorulmasının üzerine Dilan Polat, "Grupta kendi vücuduma ait fotoğraflar vardı, bu yüzden endişelendim. Görüşmelerde ismi geçen Cansu Kaptan Ataşehir şubemizin müdürüdür. Bahsi geçen grup, Whatsapp grubudur. Bu grup bizim işlemlerden öncesi ve sonrası atıldığı gruptur.

Benimde orada vücudumun fotoğraflarının olması, ayrıca müşterilerimizin müstehcen görüntülerinin olması sebebiyle endişe ettim. Eşim Engin Polat'ın "Cansu telefonu vermesin" şeklindeki söylemi, bu telefonun şahısların kendi şahsi cep telefonu olmasından ötürü bizimle alakasının olmadığından böyle bir cümle kullanmıştır " dedi. Ayrıca operasyon öncesinde ev adreslerini neden değiştirdiklerinin sorulmasına Polat, "Bu durumu avukatımız Çağdaş Çelik'in isteği üzerine yapıldı" ifadesini kullandı. Öte yandan Dilan Polat, Ahmet Gün'ü 3-4 defa gördüğünü, şirketteki konumunun ne olduğunu bilmediğini, bir davada avukatlığını yaptığını söyledi.

"BİZ ÇALIŞARAK BUGÜNLERE GELDİK, BİZ AİLEYİZ ÖRGÜT DEĞİLİZ"

Dilan Polat ifadesini şöyle sonlandırdı; "Biz çalışarak bugünlere geldik. Aileyiz, örgüt değiliz. Sosyal medyada erişmiş olduğum takipçi kitlesi dolayısıyla ticaretimiz büyüdü ve bu günlere geldi. Sosyal medyada hakkımda geçen medya baskısı dolayısıyla iftiralar, yanlış beyanlar yapıldı. Tamamen ticaretimizi yapıp bunu da yasal şekilde faturalandırıyoruz. Her şey kayıtlı, sosyal medya baskısından ötürü atılan iftiraları, kara para aklama, bahis örgüt yasaklı maddeler gibi suçları reddediyorum.

Ben böyle bir suç oluşumunun içinde olmadım. Gelirim tamamen yasaldır. Beni seven milyonlarca insan vardır. Herhangi bir kampanya yaptığım zaman şubelerim ve kendi merkezim de tabiri caizse iğne atacak yer olmuyor. Bunu tamamen sosyal medyadaki gücümden almaktayım. Ben tüm mal varlığımı bu şekilde elde ettim. Herhangi bir açılışa gittiğimde bile bütün sokaklar sevenlerimle doluyor, fotoğraf çektirmekten insanlarla tanışmaktan yemek bile yiyemiyorum. Deprem zamanında, deprem bölgelerine binlerce yardım yaptım. Sevenlerimin desteğini alarak, yine aynı şekilde yangınlarda hasta çocuklara da yardımlarım oldu. Konu ile ilgili anlatacaklarım bunlardan ibarettir."

Dilan Polat'ın ifade sırasında 3-4 kez mola verdiği ve para transferleri konusundaki sorulara 'bilgim yoktur' cevaplarını vermesi dikkat çekti. Mali sorularla eşi Engin Polat'ın ilgilendiğini ifade etti.