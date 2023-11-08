Esra Balamir: Dilan Polat'ın yaşadığı hayatı görünce kurgu sandım

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ÇOK ÜZGÜNÜM ONLAR ADINA
Sunucu ve oyuncu Esra Balamir önceki gün Nişantaşı City’s’te görüntülendi. Balamir, kara para aklama iddiasıyla cezaevinde olan eski fotoğrafçısı Dilan Polat hakkında “Çok üzgünüm onlar adına. Çocukları var. Hiç kimsenin kötülüğünü istemem. Hayat tercihlerden ibaret. Pembe dizi izler gibi baktım” diye konuştu.
OTOBÜS DURAĞINDAN ALIYORDUM
Esra Balamir yıllar önce Dllan Polat’ı magazin dünyasına kendisinin soktuğunu söylemişti: “Bir organizasyon vardı, ben de Dilan’ı çağırdım. Kendisini otobüs durağından aldım, oradan çekime gittik.”