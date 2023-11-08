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Esra Balamir: Dilan Polat'ın yaşadığı hayatı görünce kurgu sandım

Güncelleme Tarihi:

#Esra Balamir#Dilan Polat#Nişantaşı
Esra Balamir: Dilan Polatın yaşadığı hayatı görünce kurgu sandım
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2023 08:37

Sunucu ve oyuncu Esra Balamir, kara para aklama iddiasıyla cezaevinde olan eski fotoğrafçısı Dilan Polat hakkında konuştu. Balamir, “Çok üzgünüm onlar adına. Hiç kimsenin kötülüğünü istemem. Hayat tercihlerden ibaret. Pembe dizi izler gibi baktım olanlara” dedi.

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ÇOK ÜZGÜNÜM ONLAR ADINA

Sunucu ve oyuncu Esra Balamir önceki gün Nişantaşı City’s’te görüntülendi. Balamir, kara para aklama iddiasıyla cezaevinde olan eski fotoğrafçısı Dilan Polat hakkında “Çok üzgünüm onlar adına. Çocukları var. Hiç kimsenin kötülüğünü istemem. Hayat tercihlerden ibaret. Pembe dizi izler gibi baktım” diye konuştu.

Esra Balamir: Dilan Polatın yaşadığı hayatı görünce kurgu sandım



SOSYAL MEDYA KURGUSU SANDIM

Dilan Polat’ı çok eskiden tanıdığını ve Polat’ın kendisinden iş istediğini belirten ünlü şarkıcı, “Geçmişte iş bulmak için yardım istemişliği vardı. Klibimin fotoğrafını çekti. Sonra sosyal medyadan hayatına şaşkınlıkla baktım. O hayatını görünce sosyal medya kurgusu sandım. Bir anda olabilecek bir şey değil. Güzellik merkezi var, acaba ondan mı oldu dedim? Sonrasında çıkan tabloda olanlar çok üzücü” dedi.

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OTOBÜS DURAĞINDAN ALIYORDUM

Esra Balamir yıllar önce Dllan Polat’ı magazin dünyasına kendisinin soktuğunu söylemişti: “Bir organizasyon vardı, ben de Dilan’ı çağırdım. Kendisini otobüs durağından aldım, oradan çekime gittik.”

 

 

 

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#Esra Balamir#Dilan Polat#Nişantaşı

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