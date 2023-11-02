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Demet Akalın eski fotoğrafçısı Dilan Polat hakkında ilk kez konuştu: Birtakım şeyler hissedince uzaklaştım!

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#Demet Akalın#Dilan Polat#Engin Polat
Demet Akalın eski fotoğrafçısı Dilan Polat hakkında ilk kez konuştu: Birtakım şeyler hissedince uzaklaştım
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2023 10:31

Son günlerin en çok konuşulan çifti Dilan ve Engin Polat dün gözaltına alındı. Demet Akalın eskiden beraber çalıştığı Dilan Polat ile ilgili ilk kez konuştu.

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‘Suç örgütü kurmak ve yönetmek’, ‘Suç örgütüne üye olmak’, ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak’ ve ‘Vergi Usul Kanunu’na muhalefet’ olmak üzere 4 ayrı suçtan soruşturma açılan Dilan Polat ve eşi Engin Polat gündemden düşmüyor. Şöhret olmadan önce Demet Akalın'ın fotoğrafçılığını yapan Polat hakkında yeni iddialar gelmeye devam ediyor.

Evlerine gece saatlerinde polis baskını yapılan ve gözaltına alınan çift ile ilgili haberler yakından takip ediliyor.

Demet Akalın, kariyerine doğum fotoğrafçılığıyla başlayan eski fotoğrafçısı Dilan Polat'la ilgili ilk kez konuştu.

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DİLAN BÖYLE BİR KIZ DEĞİLDİ

Yeni programı 'Demet ve Jess'le Gel Konuşalım'da merak edilenleri anlatan Akalın, “2017 yılında Esra Balamir getirmişti bana Dilan Polat'ı. Fotoğraflar çekmesi için. Gülşen'e götürmüştüm onun oğlunun fotoğraflarını çeksin diye. Bizim sahne fotoğraflarımızı çekerdi, eşiyle gelirdi. Dilan böyle bir kız değildi.” dedi.

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Demet Akalın eski fotoğrafçısı Dilan Polat hakkında ilk kez konuştu: Birtakım şeyler hissedince uzaklaştım

BENİMLE VE HİRA'YLA DALGA GEÇTİ

Ünlü isim açıklamasında “Sonra birtakım şeyleri hissettiğim için uzaklaştım. Bu parayla falan alakalı şeyler değil... Benimle ve Hira’yla dalga geçen videolar yaptı, benim için orada bitti, sayfa kapandı. Benimle barışmak istedi, ben oralı olmadım. Bir aydır dehşetle izliyorum. Sabah onu o halde izleyince inan üzüldüm!” ifadelerine yer verdi.

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#Demet Akalın#Dilan Polat#Engin Polat

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