Şarkıcı Esra Balamir: Dilan Polat'ı beş yıl önce otobüs durağından alıyordum!

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Şarkıcı Esra Balamir 2. Sayfa programına konuk oldu. Son günlerde ‘Suç örgütü kurma’, ‘Vergi kaçırma’ suçlamarıyla gündemde olan Dilan Polat hakkında konuşan Balamir, merak edilenleri anlattı.

Dilan Polat’ı magazin dünyasıyla tanıştıran Balamir, şu ifadeleri kullandı:

“Dilan bir şekilde bana ulaştı. ‘Ben fotoğrafçıyım' dedi. ‘Demet Hanım'ın doğum fotoğraflarını çekmek isterim.’ dedi.

O dönem de bir organizasyon vardı ‘fotoğrafçı lazım mı’ diye sordum. ‘Evet’ dediler. Ben de Dilan'ı çağırdım. 'Toplu taşımayla geleceğim beni alır mısın' dedi.

Kendisini gittim otobüs durağından aldım. Oradan çekime gittik, Demet Akalın ile tanıştı.

Daha sonra Demet'in akşamları sahne programlarının fotoğraflarını çekmeye başladı.

Biraz zaman geçtikten sonra sosyal medyada, prodüksiyonlu çekimler, güzellik salonları açmalar falan başladı.

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Bu süreç dört yıl kadar sürdü. Nereye gitsem Dilan'ın billboardlarını görüyordum.

Çünkü ben 10 sene güzellik salonu işlettim, başarılı olamadım.

Ama Dilan'ın tarzı farklıydı, kafaya dolar takmalar, reklamlar, şovlar şaşırdım.

Sonra bu olaylarla gündeme geldi. Dizi izler gibi izliyorum yaşananları.

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DURUMU ÇOK İYİ DEĞİLDİ

Benim tanıdığım Dilan Polat fotoğraf çekiyordu. Öyle çok ekonomik gücü olan bir insan değildi.

O aradaki sürede ne oldu, nasıl bu kadar yürüdü bilmiyorum!

Çünkü bana 'çok ihtiyacım var, yardım eder misin' diye geldi.

Ben de elimden geldiğince yardımcı oldum, sonrasında da hiç görmedim.

Bu yaşananlar 4-5 yıl önce, geçen zaman çok da değil.

Dilan'ın çekimlerine hiç para vermedim, çevre yapmak için yapıyordu bu işi... Fotoğraf makinasını da eşi almış, buradan bir iş yapmaya başlamış.

Dilan ile koptuktan sonra hiçbir iletişimim olmadı. Kendisi vefasız bir insan, beni arayıp 'sana nankörlük yaptım helallik istiyorum’ dedi. Ama ben konuşmak istemedim.

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1+1 APARTMAN DAİRESİNDE YAŞIYORDU

Eskiden nerede oturduğunu da biliyorum, bir apartman dairesinde yaşıyordu. 1+1 daireydi.

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Eşini de çok az tanıyorum, sakin bir çocuktu. Dilan Polat şöhret zehirlenmesi yaşayınca ipin ucunu kaçırdı.