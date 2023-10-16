Polat çiftine suç örgütü suçlaması

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Polat çifti hakkında ‘Suç örgütü kurmak ve yönetmek’, ‘Suç örgütüne üye olmak’, ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak’ ve ‘Vergi Usul Kanunu’na muhalefet’ olmak üzere 4 ayrı suçtan soruşturma başlatıldı.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 şüphelinin mal varlıklarını suçlardan elde ettiğine yönelik somut delil olduğunu belirledi.

Şüphelilerin, mal varlıklarına el konulup yurtdışına çıkış yasağı getirildi.

Polat’ın sahibi olduğu Rise and Shine Kozmetik’in sahte belge düzenleyicisi olduğu ve 3 tedarikçi şirketten toplam 225 milyon 743 bin liralık mal alışının gerçek olmadığı belirlendi.