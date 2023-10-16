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Polat çiftine suç örgütü suçlaması

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#Dilan Polat#Engin Polat#Dilan Engin Polat
Polat çiftine suç örgütü suçlaması
Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2023 08:17

Dilan-Engin Polat çifti ve aileleri hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun soruşturma yaptığı ortaya çıktı.

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Polat çifti hakkında ‘Suç örgütü kurmak ve yönetmek’, ‘Suç örgütüne üye olmak’, ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak’ ve ‘Vergi Usul Kanunu’na muhalefet’ olmak üzere 4 ayrı suçtan soruşturma başlatıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 şüphelinin mal varlıklarını suçlardan elde ettiğine yönelik somut delil olduğunu belirledi.

Şüphelilerin, mal varlıklarına el konulup yurtdışına çıkış yasağı getirildi.

Polat’ın sahibi olduğu Rise and Shine Kozmetik’in sahte belge düzenleyicisi olduğu ve 3 tedarikçi şirketten toplam 225 milyon 743 bin liralık mal alışının gerçek olmadığı belirlendi.

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