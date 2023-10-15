Şatafatlı hayat yediemine

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Güzellik merkezi işleten ve internet üzerinden kozmetik ürünleri pazarlayan Dilan Polat ve eşi Engin Polat lüks araçları, özel uçağı, altınlarıyla şatafat içindeki yaşamlarını sosyal medyadan binlerce takipçisiyle paylaşıyordu. Sürdükleri şatafatlı yaşam, çiftin vergi kaçırdıkları ve sahte belge hazırladıkları iddialarıyla son günlerin en çok konuşulan skandallarından biri haline geldi.

TÜM AİLEYE SORUŞTURMA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Dilan Polat ve Engin Polat’la birlikte hareket eden aile üyeleri hakkında da soruşturma başlattı. Tüm hesaplar ve şirketler Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından incelendi. MASAK’ın raporunda, Dilan Polat’ın internet yoluyla yaptığı satışlardan elde ettiği satışlarda vergi ödememek için sahte belge kullanmış olabileceği ayrıca sahibi olduğu ‘Rise and Shine Kozmetik’ şirketinde de sahte belge düzenlendiği belirtildi.

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Raporda, 3 tedarikçi şirketten toplam 225 milyon 743 bin liralık mal alışının gerçek olmadığı yer aldı. MASAK, Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat ile Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi ve Ticaret şirketinin bankalar, ödeme ve elektronik para kuruluşları ile kripto varlık hizmet sağlayıcılarındaki işlemlerinin askıya alınmasının uygun olacağını belirtti.

SAVCILIK TALEBİYLE EL KOYULDU

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK’tan gelen raporun ardından Dilan Polat, eşi Engin Polat, Engin Polat’ın babası Sezgin Polat, kardeşi Alper Kürşat Polat, anneannesi Zehra Yılmaz, dayısının eşi Nilgül Yılmaz, Dilan Polat’ın kardeşleri Can Doğu ve Sinem Sıla Doğu’nun tüm mal varlıklarına el koyulması talebiyle mahkemeye başvurdu. Mahkeme de 8 kişinin tüm mal varlıklarına el koydu ve yurtdışına çıkışlarını da yasakladı.

ÖZEL UÇAK LÜKS ARAÇ

Sosyal medya paylaşımlarından Dilan Polat ve eşinin özel bir uçağı, lüks araçları, havuzlu villası ve çok sayıda ziynet eşyasının bulunduğu anlaşılıyor.