Şatafatlı hayat kelepçeyle bitti

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Dilan Polat ve Engin Polat çifti, yaşadıkları şatafatlı hayatlarıyla bir anda hayatımıza dahil oldu. Kurdukları 10’dan fazla şirket ve güzellik merkezleriyle elde ettiklerini iddia ettikleri dudak uçuklatan kazançlarını internetteki milyonlarca takipçileriyle sık sık paylaştılar. Son model cipler, spor otomobiller, özel jetler ve havuzlu villalar havada uçuşuyordu.

‘GÖRGÜSÜZLÜĞÜN ZİRVESİ’

Dilan Polat şatafattan hiçbir zaman uzak durmadı. Her konuşmasıyla, her videosuyla gündem oldu. Bir televizyon programına yanında altın tozuyla gitti, Cumhuriyet altını takılmış kahve fincanına dökerek içti. Hep birilerini kıskandırmak, çatlatmak gibi tavrını o gün de takınmıştı. “Türk kahvemi altın tozuyla sırf birilerini rahatsız etmek için içiyorum” dedi. O gün üzerindeki kıyafetlerin 350 bin TL’lik olduğunu söylemekten de çekinmedi. Ancak bu ‘görgüsüz’ şatafat sonlarını da hızla getirdi.





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SONA NASIL GELİNDİ

Sosyal medyada haklarında kara para akladıkları, mail order yöntemiyle vurgun yaptıkları gibi iddialar dolaşmaya başladı. MASAK, Polat çiftinin şirketlerinde vergi usulsüzlüğü tespit edince durumu İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirdi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Dilan Polat, eşi Engin Polat, Engin Polat’ın babası Sezgin Polat, kardeşi Alper Kürşat Polat, anneannesi Zehra Yılmaz, dayısının eşi Nilgül Yılmaz, Dilan Polat’ın kardeşleri Can Doğu ve Sinem Sıla Doğu’nun da aralarında bulunduğu 14 kişi hakkında ‘Suç örgütü kurmak ve yönetmek’, ‘Suç örgütüne üye olmak’, ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak’ ve ‘Vergi Usul Kanunu’na muhalefet’ olmak üzere 4 ayrı suçtan soruşturma açtı. Dilan Polat halen sosyal medyadan paylaşımlarına devam ediyordu. Daha sonra da Başsavcılığın talebiyle tüm mallarına el koyulmasına karar verildi.





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80 SAYFA DOKÜMANA EL KOYULDU

Operasyonda Dilan Polat, eşi Engin Polat, Sinem Sıla Doğu, Ahmet Gün, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat, Yeşim Altınkalem Dalkıran, Zehra Yılmaz, Ceyda Nur Gün, Beyza Nur Gün, Zekayi Tepe, Halit Polat, Can Polat, Haydar Enes Çetinkaya, İlkan Kul, Buse Uzuner ve Can Doğu gözaltına alındı. Operasyon listesindeki bazı kişilerin yurtdışında olduğu belirlendi. Çekmeköy’deki evinde gözaltına alınan Dilan Polat’ın evindeki 80 sayfa dokümana el koyularak incelemeye alındı.

‘İNDİR O AYAĞINI’

' Önceki gece saat 02.30’da Dilan ve Engin Polat çiftinin de arasında olduğu 17 kişi yataklarından gözaltına alındı. Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu elleri önden kelepçeli halde sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerinden eser yoktu. Saçlar dağınık, makyajsız ve alelade kıyafetler içindeydiler. Tedirginlikleri yüzlerinden okunuyordu. Sanki birkaç aydır devam eden tartışmalardan bihaber gibiydiler. Teker teker doktor karşısına çıkartıldılar. Dilan Polat polislerin arasında kız kardeşi ve eşini beklerken bir ara bacak bacak üzerine attı. Bu sırada hemen yanındaki polisin sesi duyuldu, “İndir o ayağını.”



PARA BU AİLEYİ ÇOK DEĞİŞTİRDİ



Yolsuzluk iddialarıyla birlikte Polat çiftinin ve hatta ailelerinin hem görüntüleri hem de yaşam tarzlarının nasıl değiştiği çok konuşuldu. Dilan Polat’ın mazbut bir genç kızken, Engin Polat’ın sıradan delikanlıyken çekilen fotoğrafları bu değişimi gözler önüne serdi. Hatta Engin Polat’ın babası Sezgin Polat’ın kısa sürede geçirdiği değişim de dikkatlerden kaçmadı.



