Mesajları silmeye çalışmışlar

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Geçen pazar günü tutuklanan Engin ve Dilan Polat çifti yüksek güvenlikli olduğu için Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne koyuldu. Gözaltında ve cezaevindeki ilk günlerinde yemek yiyemeyen Dilan Polat’ın artık yemek yemeye başladığı belirtildi.

Dilan Polat’ın tutuklandığı hafta şans eseri açık görüş haftasına denk geldi. Dilan Polat da böylelikle, kendisi gibi cezaevinde bulunan eşi Engin Polat ve 2 çocuğuyla bir araya gelmek istedi. Dilan Polat ve Engin Polat ile çocuklar dün saat 13.30’da Marmara Cezaevi’nde bir araya geldi.

Öte yandan Dilan Polat’ın şirketlerinde arama yapıldığı 26 Ekim günü polisin teknik takibi altında olduğu ortaya çıktı.

* Burcu Gülen: Alo

* Dilan Polat: Efendim Burcu?

* Burcu Gülen: Dilan Hanım, Cansu’nun telefonunu aldılar galiba.

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* Engin Polat: Cansu telefonunu vermesin, ne alakası var.

* Engin Polat: Avukat geliyor.

* Burcu Gülen: Dilan Hanım, bence siz mesajları geri çekin. Biz de hemen çıkalım gruptan, silelim. Grubu direkt silin.

* Dilan Polat: Grupları komple sil hayatım, temizle de sonra hepsini.

Teknik takibe takılan bu konuşmalar emniyetteki sorgusu sırasında Dilan Polat’a soruldu. Bu talimatı neden verdiği sorulan Dilan Polat, “Bu bizim öncesi ve sonrası grubumuzdur. İşlem öncesi ve sonrası atılırdı. Benim de orada vücudumun fotoğraflarının olması, ayrıca müşterilerimizin müstehcen görüntülerinin olması sebebiyle endişe ettim” dedi.

CEZAEVİNDEN REKLAM PLANI

Dilan Polat dün saat 15.00’te ise avukatıyla görüştü. İddiaya göre, Dilan Polat bu görüşmede avukatına güzellik merkezleriyle ilgili planlarını da anlattı. Güzellik merkezlerinin cazibelerini yitirmemesi için kampanyalar planladığını söyledi.