Dilan Polat ve Engin Polat'a 66 sayfalık soru! 6 saat sürdü... Adliyeye sevk edildiler

Haberin Devamı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı. Operasyon kapsamında toplam 24 şüpheli yakalanırken, bu şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

66 SAYFALIK SORU

Dilan ve Engin Polat en son sorguya alındı. Mali Şube Müdürlüğü’nde yaklaşık 6 saat süren sorguda, Dilan Polat’a 26, Engin Polat’a da 40 sayfadan oluşan soru yöneltildi.

Gözden Kaçmasın Şüpheli havaleye anında bloke... Banka hemen savcılığa haber verdi Haberi görüntüle

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Gözaltındaki 24 kişi sabah erken saatlerde Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi. Engin Polat, Dilan Polat ve Sıla Doğu basın mensuplarının sorularına yanıt vermedi.

Haberin Devamı

CNN TÜRK muhabiri Merve Tokaz, Dilan-Engin Polat çiftinin sorguda kendilerine yöneltilen suçlamaları reddettiğini aktardı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün başlattığı operasyonda Dilan ve eşi Engin Polat, Dilan Polat’ın kız kardeşi Sinem Sıla Doğu, erkek kardeşi Can Doğu, Ahmet Gün, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat, Yeşim Altınkalem Dalkıran, Zehra Yılmaz, Ceyda Nur Gün, Beyza Nur Gün, Zekayi Tepe, Halit Polat, Can Polat, Haydar Enes Çetinkaya, İlkan Kul ve Buse Uzuner gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında bulunan Engin Polat’ın anneannesi Zehra Yılmaz, sağlık sorunları nedeniyle ifadesi alındıktan sonra serbest kalmıştı.

AKRABALARI TESLİM OLDU

Operasyon sürerken, Polat ailesinin Ankara’da franchising olarak işlettiği Dipomad Medikal’den 4 kişinin hesabına 1 milyon 800 bin TL havale edilmek istendi. Banka, savcılığı uyararak havalenin şüpheli olduğunu bildirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla para transferi durduruldu ve tedbir koyuldu. Şirketten havale yapılmak istenen Gözde Bilgiç, eşi İsmail Bilgiç, Kübra Doğan ve Mustafa Özalp yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 kişi sorgulanmak üzere İstanbul’a getirildi. Soruşturma kapsamında haklarında arama kararı bulunan Engin Polat’ın akrabaları Nilgül Yılmaz, Metin Yılmaz ve Gürsel Yılmaz da polise teslim oldu. Teslim olanlarla birlikte gözaltına alınanların sayısı 24’e yükseldi.