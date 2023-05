Depremzedelere: Sizi asla yalnız bırakmayacağız

Haberin Devamı

BİZ YAPARIZ

- Erdoğan “40-50 yılın işini 40-50 güne sığdırmayı başardık” diyerek son dönem yapılanları özetle şöyle sıraladı:

“Emeklilikte yaşı bekleyen vatandaşın sorununu çözdük. Emeklilikte en düşük maaşı 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkardık.

- Devrim otomobilinin akıbetinden sonra devrin otomobili Togg’u ürettik. Teslimatlar başladı. Biz yaparız.

- TUBİTAK tarafından geliştirilen Gözlem uydumuz İMECE’yi ve diğer uydularımızı yörüngelerine uğurladık.

- Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu gemimizi hizmete altık. Gökbey’i kendi motorumuzla uçurduk. Altay tankımızı test için ordumuza teslim ettik. Hürjet’imizi ve KAAN milli muharip uçağımızı tanıttık.

- Dünyanın en büyük havacılık etkinliği TEKNOFEST’i 2.5 milyon gencimizin katılımı ile gerçekleştirdik.

- Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas YHT hattını hizmete açtık. İstanbul Finans Merkezi’nin ilk açılışını yaptık.

- ‘Doğalgaz bir ay ücretsiz’ dedik. Gabar’da 100 bin varil petrol üretimi yapabileceğimizin haberini paylaşmıştık.

- 45 bin öğretmenin atamasını yaptık.

- Kamu işçilerimizin maaşını 21 bin lira seviyesine çıkarırken, memur maaşını da 22 bin liraya çıkarıyoruz.

- Tüm bu projelerin yarım kalmaması için 28 Mayıs çok önemli.”

SANDIĞIN KAZASI YOKTUR

- Erdoğan vatandaşlara sandığa gitmeleri çağrısı yaptı: “14 Mayıs’ta sergilediğimiz iradeyi bu sefer güçlü bir şekilde sandığa yansıtmaya var mısınız? Ne işimiz gücümüz varsa hepsini bir günlüğüne erteleyeceğiz. Hayatta hemen her şeyin kazası vardır ama unutmayın sandığın kazası yoktur. Sandığın kazası yoktur. Rehavete kapılmayacağız. Zafer sarhoşluğuna girmeyeceğiz. Allah korusun yerle yeksan oluruz. Sandıklara sahip çıkacağız.”

Devlet Bahçeli - Tayyip Erdoğan - Mustafa Destici

ÖZAL VURGUSU

- Erdoğan Malatyalılara “Burası Turgut Özal gibi vizyon sahibi bir devlet adamını yetiştirmiş, toprağı bereketli bir şehirdir. Malatya’nın has evladı Türkiye’ye özellikle demokraside kazanımlar temin etmiş, demokrasinin yiğit savunucusu 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı memleketinde şükranla yad ediyorum. Malatya Turgut Özal’a nasıl sahip çıktıysa bizi de hiç yalnız bırakmadı” diye seslendi.

30 MİLYAR LİRA ÖDEME YAPTIK

“Depremin ilk anından itibaren devletimizin ve milletimizin tüm imkânlarını seferber ettik. Her alanda vatandaşların yanında olduk. Deprem bölgesini asla unutmadık, kaderlerine terk etmedik. Konutlarımızın temellerini atıyoruz. Şimdiye kadar hane desteği, taşınma ve kira yardımıyla ve vefat edenlerin yakınlarına nakdi yardım olarak 30 milyar lira ödeme yaptık. Barınma sorununun çözümü gündemimizin hep üst sıralarındaydı. Daha önceki ziyaretlerimizde 100 bin konteyneri ilk 3 ay içinde kurma sözü vermişti. Bu sözümüzü 17 bin fazlasıyla tuttuk. Ayrıca bölgede 910 bini aşkın çadır kurduk.

171 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜM İNŞA EDİLİYOR

Ülkemiz genelinde 130 bin konut, 36 bin köy evi ve 5 bin ahır olmak üzere toplam 171 bini aşkın bağımsız bölümün inşa süreci başladı. Muhalefetin olmadık iftiralar attığı, eleştirdiği, akıllarınca dalga geçtiği Hatay Defne Hastanemizi 3 ay gibi rekor sürede hizmete aldık. Şimdi hedef 319 bini 1 yıl içinde olmak üzere 650 bin yeni konut inşa etmektir. Deprem bölgesini eskisinden daha sağlam, daha planlı ve daha güzel bir yer haline getirmekte kararlıyız. Ekim-kasım gibi de kalıcı konutların teslimine başlamayı hedefliyoruz. Enkazlar temizlendikçe deprem bölgesinde hayat yeniden canlanıyor. Deprem sonrasında diğer illere giden vatandaşlarımız evlerine tekrar geri dönüyor. İnsanımız kayıplarının yasını tuttuktan sonra hayata yeniden dört elle sarılıyor. Bunu Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay ve Gaziantep ile bugün geldiğimiz Malatya’da gördük.

HAKARET EDENLERE BAKIP HÜZÜNLENMEYİN

Depremzedelere sesleniyorum, sırf oy vermediniz diye size edepsizce hakaret edenlere bakıp da asla hüzünlenmeyin. Yaptıkları 3-5 kuruş yardımı sizlerin başına kalkanlara bakıp da asla kendinizi garip hissetmeyin. Bunlar ülke ve milletle gönül bağını tamamen kopartmış bir avuç mankurttur. Bunlar ‘Millet de sizin düşmanınızdır’ diyen tek parti faşizminin günümüzdeki özentileridir. Bunlar vicdanı Anadolu coğrafyası kadar büyük aziz milletimizi asla temsil edemezler. Siyasi tercihiniz ne olursa olsun biz Cumhur İttifak’ı olarak sizin yanınızdayız. AFAD’la, Kızılay’la yanındayız. Sizi asla yalnız bırakmayacağız. Zorlukları birlikte göğüsleyeceğiz.

15 SEÇİM 15 MAĞLUBİYET

Bay bay Kemal’den bir şey olmaz. Memurluğunu bile doğru dürüst yapamadı. 15 seçim, 15 mağlubiyet. Yeni bir mağlubiyete hazırlanıyor. Manşetleri ve açıklamaları ile milletimize parmak sallayanlar derslerini alsın diyeceksiniz. Dosta güven aşılayacak, ülke güven içinde düşmanlarına korku salacak, çok yüksek oy oranı ile inşallah sandıkları patlatacaksınız.”

SİNAN BEY’İN DESTEĞİ HAYIRLI OLSUN

Dün Sivas'ı da ziyaret eden ve Hükümet Meydanı'ndan halka seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şöyle konuştu:

"Sinan Oğan Bey destek kararını ilan etti. Türk dünyasına gayretlerimizi yakından bilen Sinan Bey'in kararının hayırlı olmasının diliyorum. Muhsin Yazıcıoğlu'nun emaneti BBP ile zaten beraberiz. Sivas'ımızı da ülkemizin bir ucundan diğer ucuna giden hattımızın kavşak noktalarından biri haline getireceğiz.

28 Mayıs'la ülkemizin önünde yeni kapılar açılacak. Türkiye Yüzyılı inşası yolunda durmadan, yorulmadan çalışacağız. Türkiye dünyada farklı yere oturmuşsa, Rusya-Ukrayna savaşında arabuluculuğu Türkiye yapıyorsa, bu sıradan bir şey değil. Kim Türkiye'nin başında Tayyip Erdoğan. Putin'le iyi görüşüyorum diye rahatsız olmuş. Sen siyasetten zerre kadar anlamıyorsun. Sen git yat.

HER SORUNUN FARKINDAYIZ

Milletimiz müsterih olsun. Her sorunun farkındayız. Faizi 4.6'ya indirdim. Enflasyonu 6.2'ye indirdik. Altı sıfırı attık. Bebecan 'halimiz ne olur' diyordu. 'Bir şey olmaz sen devam et' dedim. Ülkemizi büyütmeye devam edeceğiz. 2028'de 16 bin dolarlık kişi başı gelire ulaşacağız. 5 senede 6 milyon ilave istihdam oluşturacağız. Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Ev hanımlarına emeklilik imkanı getireceğiz. Her ailede en az 1 çalışan olmasını sağlayacağız. Yeni evlenen çiftlere faizsiz evlilik kredisi vereceğiz. Evlatlarımızın engellilerimizin yaşlılarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Hiçbir kesimi çaresiz hissettirmeyeceğiz."

BİR VİDEO ÜZERİNDE TEPİNİYORLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim gündeminde yer alan ‘montaj video’ tartışmalarına Twitter üzerinden açıklama yaptı. Erdoğan mesajında şu satırlara yer verdi: “14 Mayıs’tan önce terör elebaşları Kandil’den hemen her gün bir video çekerek CHP Genel Başkanı’na alenen oy istediler. Seçim sonrasında da bu zata verdikleri desteği açıkça devam ettirdiler. Ne CHP Genel Başkanı ne de masadaki arkadaşları, ‘kana kan, intikam’ naraları atanlarla ortak miting düzenlerken asla gocunmadılar, asla utanmadılar. Şimdi çıkmışlar, tüm bu gerçekleri 5 saniyeye sığdıran, gençlerimizin kıvrak zekâsının ürünü bir video üzerinde arsızca tepiniyorlar, hakaretler savuruyorlar. Oysaki takke düşmüş, kel görünmüştür; milletin gözünden kaçırmaya çalıştıkları tüm rezillikler tek tek ortaya saçılmıştır. Ne yaparlarsa yapsınlar; iktidara gelmek, koltuklarını korumak uğruna bölücüler ve FETÖ’cülerle kurdukları ortaklığı gizleyemezler. Son 40 yıldır ülkemizin başına musallat edilen, tıpkı bir sülük gibi Kürt kardeşlerimizin kanını emen terör illetinden milletimizi kurtaracağız. CHP Genel Başkanı’nın meydanlarda verdiği sözler de kapalı kapılar ardında yaptığı pazarlıklar da bunu engelleyemeyecek.”