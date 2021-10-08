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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kimlik numarasıyla sorgulama yapan SGK çalışanlarına yeniden soruşturma

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Rize#SGK
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kimlik numarasıyla sorgulama yapan SGK çalışanlarına yeniden soruşturma

Rize Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kimlik numarasıyla sorgulama yapan SGK çalışanı 4 şüpheli hakkında soruşturma başlattı. Olayla ilgili ilk soruşturmanın 5 yıl önce yapıldığı ancak şüphelilerin sorgulama yaptıktan sonra bilgileri kaydettiklerine, ele geçirdiklerine veya yaydıklarına yönelik yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle dava açılmasına yer olmadığına karar verildiği öğrenildi. Adalet Bakanlığı’nın kanun yararına bozma talebi ve Yargıtay Başsavcılığı’nın ihbarıyla Yargıtay 12'nci Dairesi'nce yapılan incelemede, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısının eksik inceleme yaptığı görüşüyle karar bozuldu. Dosya, soruşturmanın yeniden yapılması için Rize Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

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Yargıtay kararındaki bilgilere göre olay, Kimlik Paylaşımı Sistemi’ne giriş yapılarak, üst düzey devlet görevlilerinin kişisel verilerinin sorgulandığı iddialarıyla ilgili SGK Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'nca görevlendirilen başmüfettiş tarafından yapılan inceleme sonucunda ortaya çıktı. Rize Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nde veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak görev yapan şüpheli D.’nin 9 Mayıs 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı'na ait kimlik numarasıyla 'Kimlik No'dan Bileşik Kütük Sorgula', veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak görev yapan şüpheli Y.’nin 30 Kasım 2016'da 'Kişi Kayıt Örneği Sorgulama (Adres Bilgisi)' sorguladığı tespit edildi. Diğer 2 şüphelinin ise 'işe giriş ayrılış' ve 'TC Kimlik No'dan Kişi Bilgisi Sorgulama' sorgulaması yaptığı tespit edildi.

CUMHURBAŞKANI'NIN PRİMLERİNİN NASIL YATTIĞINI ÖĞRENMEK İSTEMİŞ

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Şüpheliler hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Başlatılan soruşturmada ifadeleri alınan şüphelilerden D., Cumhurbaşkanı'nın çocuklarının kaç yaşında olduğuna bakmak istediğini, şüpheli Y.'nin ise kurumda yapılacak görevde yükselme sınavında Cumhurbaşkanı'nın primlerinin ne şekilde yattığını uygulamalı olarak öğrenmek amacıyla sorgulama yaptığını söylediği öğrenildi.

Soruşturma sonunda savcılık; şüphelilerin Cumhurbaşkanı'nın kimlik numarasını sorguladıktan sonra kaydettikleri, yaydıkları, ele geçirdikleri ve bu şekilde üzerlerine atılı ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçunu işlediklerine dair kamu davası açmayı gerektirecek her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Adalet Bakanlığı’nın kanun yararına bozma başvurusu ve Yargıtay Başsavcılığı’nın ihbarı üzerine kararı görüşen Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi, savcının eksik soruşturma yaptığı değerlendirmesiyle kararı bozdu. Soruşturmadaki eksiklerin giderilmesi için dosya, Rize Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Rize#SGK