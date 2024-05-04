Asansörde kabus: Küçük kızı asansör ile duvar arasına sıkıştı, anne ecel terleri döktü!

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ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan Loni Garatziotis ve 3 çocuğu, New Jersey'in Hoboken şehrindeki tatil kompleksinde havuza girmeyi planlıyorlardı ancak bindikleri asansör küçük kaçamaklarını büyük bir kabusa çevirdi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI, ANNE ECEL TERLERİ DÖKTÜ

Geçtiğimiz Temmuz ayında meydana gelen olayın görüntüleri ABD basınına düştü. Görüntülerde annenin çocukları ve arkadaşı Nicole ile asansöre bindiği ve 7. kata çıkmaya çalıştığı görülüyor.

Loni'nin 5 yaşındaki küçük kızı Zoe, asansörden inmeye hazırlanırken elini farkında olmadan kapının üzerine koyuyor. 7. kata gelindiğinde asansör kapısı açılıyor ve küçük çocuk kapı ile beraber kayarak asansör ile duvar boşluğu arasına sıkışıyor.

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Kızının kolunun boşluğa sıkıştığını gören anne, anında müdahale edip çocuğu çekmeye çalışsa da başarılı olamıyor.





The parents of a young girl who got her arm stuck in an elevator door in New Jersey have a warning for other families as they take legal action.

Watch the heart-stopping moments before her arm was freed three minutes later, leaving Zoe in need of stitches. https://t.co/s5GY0PrOQG pic.twitter.com/3484X76ql3 — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) May 3, 2024

KURTARMAK İÇİN EL DEZENFEKATANI VE LOSYON DENEDİLER

Dehşete düşen anne, çaresizlikten çantasındaki el dezenfektanını çıkarıyor, bunu kızının koluna sürüyor ama bu umduğu kayganlaştırıcı etkiyi sağlamıyor.

Bunun üzerine arkadaşı Nicole çantasından bir losyon çıkarıyor ve acı içinde çığlık atan çocuğun kolu üzerine döküyor.

Görüntülerde Nicole'un ayakları ile asansör ile duvar arasında bir boşluk oluşturmaya çalıştığı, annenin ise kızını çektiği görülüyor. Neyse ki bu hamle işe yarıyor ve küçük Zoe saniyeler içinde sıkıştığı yerden kurtuluyor.

20 DİKİŞ ATILDI

Polis ve acil servis ekipleri hemen olaya müdahale ederek küçük Zoe'yi hastaneye götürdü. Koluna 20 dikiş atılan küçük kızın tedavisi 3 ay boyunca devam etti ve sonunda bileğinde büyük bir yara izin kaldı.



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Aile binanın sahipleri ve asansör firmasına dava açtı ancak her iki taraf da tazminat ödemeyi reddediyor. Asansör firması olayın sorumlusunun anne olduğunu, küçük çocuğun gözetimsiz ve denetimsiz bırakıldığını öne sürdü.

Ailenin ABC 7'ye konuşan avukatı Edward Capozzi, asansör ile duvar arasındaki boşluğun çok büyük olduğuna dikkat çekti. Ailenin tazminat talebi ile ilgili davanın devam ettiğini söyleyen Capozzi, Zoe'nin başına gelenler sonra üretici firmanın asansörlere uyarı levhası eklemesini istediklerini açıkladı.

Asansörde ecel terleri döken annenin görüntüleri ABD medyasında dikkat çekerken, yetkililer küçük çocuğu olan ailelerin asansörde dikkatli olmalarını istedi.

