Asansörde kabus: Küçük kızı asansör ile duvar arasına sıkıştı, anne ecel terleri döktü!

ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan Loni Garatziotis ve 3 çocuğu, New Jersey'in Hoboken şehrindeki tatil kompleksinde havuza girmeyi planlıyorlardı ancak bindikleri asansör küçük kaçamaklarını büyük bir kabusa çevirdi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI, ANNE ECEL TERLERİ DÖKTÜ

Geçtiğimiz Temmuz ayında meydana gelen olayın görüntüleri ABD basınına düştü. Görüntülerde annenin çocukları ve arkadaşı Nicole ile asansöre bindiği ve 7. kata çıkmaya çalıştığı görülüyor.

Loni'nin 5 yaşındaki küçük kızı Zoe, asansörden inmeye hazırlanırken elini farkında olmadan kapının üzerine koyuyor. 7. kata gelindiğinde asansör kapısı açılıyor ve küçük çocuk kapı ile beraber kayarak asansör ile duvar boşluğu arasına sıkışıyor.

Kızının kolunun boşluğa sıkıştığını gören anne, anında müdahale edip çocuğu çekmeye çalışsa da başarılı olamıyor.





The parents of a young girl who got her arm stuck in an elevator door in New Jersey have a warning for other families as they take legal action.

