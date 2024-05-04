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Asansörde kabus: Küçük kızı asansör ile duvar arasına sıkıştı, anne ecel terleri döktü!

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#Asansör#Asansöre Sıkıştı#Abd
Asansörde kabus: Küçük kızı asansör ile duvar arasına sıkıştı, anne ecel terleri döktü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2024 12:23

ABD'li bir annenin asansör ile duvar arasında sıkışan 5 yaşındaki kızını kurtarmak için verdiği mücadele dakika dakika kameralara yansıdı.

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ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan Loni Garatziotis ve 3 çocuğu, New Jersey'in Hoboken şehrindeki tatil kompleksinde havuza girmeyi planlıyorlardı ancak bindikleri asansör küçük kaçamaklarını büyük bir kabusa çevirdi.

Asansörde kabus: Küçük kızı asansör ile duvar arasına sıkıştı, anne ecel terleri döktü


GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI, ANNE ECEL TERLERİ DÖKTÜ

Geçtiğimiz Temmuz ayında meydana gelen olayın görüntüleri ABD basınına düştü. Görüntülerde annenin çocukları ve arkadaşı Nicole ile asansöre bindiği ve 7. kata çıkmaya çalıştığı görülüyor.

Loni'nin 5 yaşındaki küçük kızı Zoe, asansörden inmeye hazırlanırken elini farkında olmadan kapının üzerine koyuyor. 7. kata gelindiğinde asansör kapısı açılıyor ve küçük çocuk kapı ile beraber kayarak asansör ile duvar boşluğu arasına sıkışıyor.

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Kızının kolunun boşluğa sıkıştığını gören anne, anında müdahale edip çocuğu çekmeye çalışsa da başarılı olamıyor.

KURTARMAK İÇİN EL DEZENFEKATANI VE LOSYON DENEDİLER

Dehşete düşen anne, çaresizlikten çantasındaki el dezenfektanını çıkarıyor, bunu kızının koluna sürüyor ama bu umduğu kayganlaştırıcı etkiyi sağlamıyor.

Bunun üzerine arkadaşı Nicole çantasından bir losyon çıkarıyor ve acı içinde çığlık atan çocuğun kolu üzerine döküyor.

Görüntülerde Nicole'un ayakları ile asansör ile duvar arasında bir boşluk oluşturmaya çalıştığı, annenin ise kızını çektiği görülüyor. Neyse ki bu hamle işe yarıyor ve küçük Zoe saniyeler içinde sıkıştığı yerden kurtuluyor.

20 DİKİŞ ATILDI

Polis ve acil servis ekipleri hemen olaya müdahale ederek küçük Zoe'yi hastaneye götürdü. Koluna 20 dikiş atılan küçük kızın tedavisi 3 ay boyunca devam etti ve sonunda bileğinde büyük bir yara izin kaldı.

Asansörde kabus: Küçük kızı asansör ile duvar arasına sıkıştı, anne ecel terleri döktü

DAVA AÇILDI: BOŞLUK ÇOK BÜYÜKTÜ

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Aile binanın sahipleri ve asansör firmasına dava açtı ancak her iki taraf da tazminat ödemeyi reddediyor. Asansör firması olayın sorumlusunun anne olduğunu, küçük çocuğun gözetimsiz ve denetimsiz bırakıldığını öne sürdü.

Ailenin ABC 7'ye konuşan avukatı Edward Capozzi, asansör ile duvar arasındaki boşluğun çok büyük olduğuna dikkat çekti. Ailenin tazminat talebi ile ilgili davanın devam ettiğini söyleyen Capozzi, Zoe'nin başına gelenler sonra üretici firmanın asansörlere uyarı levhası eklemesini istediklerini açıkladı.

Asansörde ecel terleri döken annenin görüntüleri ABD medyasında dikkat çekerken, yetkililer küçük çocuğu olan ailelerin asansörde dikkatli olmalarını istedi.

Asansörde kabus: Küçük kızı asansör ile duvar arasına sıkıştı, anne ecel terleri döktü


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#Asansör#Asansöre Sıkıştı#Abd

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