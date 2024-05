Koşu bandı sonu oldu: 6 yaşındaki oğlunu 'çok şişman' olduğu gerekçesi ile koşmaya zorladı

20 Mart 2021 tarihinde babası ile birlikte spor salonuna giden 6 yaşındaki Corey Micciolo'nun vücudunda nedeni bilinmeyen morluklar vardı.

BABASI ŞİŞMAN OLDUĞU İÇİN KOŞTURMUŞ

Anne Bre Micciolo moruklardan şüphelenerek durumu New Jersey Çocuk Koruma birime bildirdi. Sosyal görevliler çocuğu 1 Nisan'da doktora götürülmesini istedi.

Kontrole alınan küçük çocuk burada yapılan muayene sırasında babasının onu "çok şişman olduğu için" koşu bandında koşturduğunu söyledi.



6 yaşındaki çocuk aynı günün akşamında uykusundan tökezleyerek, kelimeleri geveleyerek, mide bulantısı ve nefes darlığıyla uyandı.

Hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

GÜVENİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ İNCELENİNCE TUTUKLANDI

Müfettişler Temmuz 2021'de söz konusu spor salonunun güvenlik kameraları inceledi ve baba Christopher Gregor tutuklandı.

Salı günü Ocean City'deki Yüksek Mahkeme'de görülen davada spor salonunun güvenlik kayıtları ilk kez yayınlandı.





NEW: Trial begins for the accused 'Killer' father who forced his 6-year-old son to run on the treadmill because he was ‘too fat’



Christopher Gregor, 31, is on trial for the alleged murder of his son Corey Micciolo in 2021



