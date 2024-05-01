Koşu bandı sonu oldu: 6 yaşındaki oğlunu 'çok şişman' olduğu gerekçesi ile koşmaya zorladı

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20 Mart 2021 tarihinde babası ile birlikte spor salonuna giden 6 yaşındaki Corey Micciolo'nun vücudunda nedeni bilinmeyen morluklar vardı.

BABASI ŞİŞMAN OLDUĞU İÇİN KOŞTURMUŞ

Anne Bre Micciolo moruklardan şüphelenerek durumu New Jersey Çocuk Koruma birime bildirdi. Sosyal görevliler çocuğu 1 Nisan'da doktora götürülmesini istedi.

Kontrole alınan küçük çocuk burada yapılan muayene sırasında babasının onu "çok şişman olduğu için" koşu bandında koşturduğunu söyledi.



6 yaşındaki çocuk aynı günün akşamında uykusundan tökezleyerek, kelimeleri geveleyerek, mide bulantısı ve nefes darlığıyla uyandı.

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Hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

GÜVENİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ İNCELENİNCE TUTUKLANDI

Müfettişler Temmuz 2021'de söz konusu spor salonunun güvenlik kameraları inceledi ve baba Christopher Gregor tutuklandı.

Salı günü Ocean City'deki Yüksek Mahkeme'de görülen davada spor salonunun güvenlik kayıtları ilk kez yayınlandı.





NEW: Trial begins for the accused 'Killer' father who forced his 6-year-old son to run on the treadmill because he was ‘too fat’



Christopher Gregor, 31, is on trial for the alleged murder of his son Corey Micciolo in 2021



Video shown during the trial at Ocean City's Superior… pic.twitter.com/Ly1hrC15TO — Unlimited L's (@unlimited_ls) May 1, 2024

5 KEZ DÜŞTÜ, BABASI KOŞMAYA ZORLADI

Sosyal medyada kısa sürede viral hale gelen ve kullanıcıların tepkisini çeken görüntülerde babanın 6 yaşındaki oğlunu koşu bandına yerleştirdiği ve küçük çocuğun koşmaya başladığı görülüyor.

Baba bir süre sonra koşu bandının hızını ve eğimini artırıyor. Makinenin hızına yetişemeyen küçük çocuk tökezleyip düşüyor ancak baba onu yeniden koşu bandında koşmaya zorluyor.

Videoda çocuğun tam beş kez düştüğü babanınsa çocuğu yeniden koşu bandına koyduğu görülüyor.



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Eylül 2021'de, yani küçük çocuğun ölümünden yaklaşık altı ay sonra adli patolog Dr. Thomas Andrew vakayı inceledi ve bunun bir cinayet olduğuna karar verdi. Andrew küçük çocuğun kronik olarak istismara uğradığına yol açan bazı kanıtlar da buldu. Bunlar arasında künt darbe yaralanmaları, akciğer ve karaciğerde yırtıklar yer alıyordu.

Yapılan ilk otopside de çocuğun künt cisim yaralanmaları, kalp ve karaciğer ezilmeleri ile sepsis sonucu öldüğü tespit edilmişti.

Savunma avukatı Mario Gallucci çocuğun aldığı yaralardan değil, sepsis enfeksiyonundan öldüğünü iddia ederken güvenlik kamerası kayıtlarını ilk kez mahkemede izleyen anne gözyaşlarına boğuldu.