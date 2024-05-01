Düğün bir anda kabusa dönüştü: Davetliler teker teker döküldü, 80 kişi hastanelik oldu

Haberin Devamı

Meksika gazetesi Proceso'da yer alan bilgilere göre, Cumartesi günü 16:00 civarında başlayan düğün töreninde yemek servisi yapılana kadar her şey yolunda gidiyordu.

KONUKLAR YEMEĞİ YEDİKTEN SONRA HASTALANDI

Akşam 18:00 civarında konuklara günler öncesinden belirlenen menü sunuldu. Saatler 20:00'ı gösterdiğinde konuklar garip semptomlar göstermeye başladı.

Bazıları baş ağrısı, mide ağrısı çektiğini söylerken bazıları da kusma ve ishal gibi daha şiddetli semptomlar gösteriyordu.



Düğüne katılan ve yemekten zehirlenen davetlilerden biri olan Aranza Rodríguez, yerel medyaya yaptığı açıklamada, çevresindeki insanların gösterdiği belirtilere rağmen saat 22:00 civarında yemek yediğini anlattı.

Haberin Devamı

Rodríguez'in verdiği bilgilere göre menüde meze olarak keçi peyniri ve domates soslu yaban mantarı, ana yemek olarak ise ıspanak ve tatlı patates püresiyle doldurulmuş tavuk göğsü vardı.



Rodríguez kendisine hangi yemeğin dokunduğundan emin olmasa da yabani mantarların ağızda 'çok garip' bir tat bıraktığını söylerken, düğünde rahatsızlanan davetlilerin görüntüleri de sosyal medyaya düştü.

SOSYAL MEDYADA VİRAL HALE GELEN GÖRÜNTÜLER

Sosyal medyada viral hale gelen görüntülerde, davetlilerin kustuğu, fenalaştığı, hastalanmayan diğer konuklarınsa onlara yardım etmeye çalıştığı görülüyor.

Hastanede çekilen başka bir videoda ise birden fazla konuğun hastane yataklarında yattığı ve serum tedavisi gördüğü görülüyor.



Meksika medyasında yer alan bilgilerde, düğüne katılan 100 konuğun kusma gibi semptomlar gösterdiği, 80 kişinin de hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Haberin Devamı

Hastaneye kaldırılan davetliler 4-5 saat içinde taburcu edildi. Hastaneden yapılan açıklamada hastalara bakteriyel enfeksiyon için ilaç verildiği vurgulandı.

İsimleri Fernando ve Paola olarak açıklanan çiftin konuklarla tek tek ilgilendiği ve düğünü ileri bir tarihe ertelediği öğrenildi.

