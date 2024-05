110 yaşında ve hayatı boyunca başı bile ağrımadı! Dünyanın en yaşlı sekizinci erkeği uzun ömürlü olmasının 6 sırrını anlattı

Dünyanın en yaşlı sekizinci erkeği olan Vincent Dransfield tam 110 yaşında. 1914 yılında dünyaya gelen Dransfield, geçtiğimiz günlerde Today.com'a yaptığı açıklamada, "halen her şeyi yapmayı başarabildiğini", New Jersey eyaletinin Little Falls şehrinde bulunan evinde tek başına yaşadığını ve her gün araba kullandığını belirtti.

Today.com'un aktardığına göre, hayatı boyunca kalp hastalığı ya da kanser gibi büyük bir sağlık sorunu yaşamayan Dransfield, 110 yılda sadece iki kez anestezi aldı. Dransfield'ın torunu Erica Lista, dedesinin hiçbir zaman bel ağrısı, baş ağrısı gibi şikayetleri olmadığını vurguladı.

Dransfield, uzun yaşamasının sırlarını ve günlük rutinini Today.com'a anlattı.

1) Her gün süt içmek

Dransfield, Büyük Buhran sırasında yani henüz 15 yaşındayken bir süt üretim çiftliğinde çalışmaya başladı ve 5 yıl boyunca süt dağıtım işiyle uğraştı.

Yaşlı adam, "Bir çiftlikte çalıştığım için süt içiyor ve iyi besleniyordum. Şimdi geriye baktığımda o günlerin hayata iyi bir başlangıç yapmamı ve kemiklerimin güçlenmesini sağladığını düşünüyorum" dedi.

İnek sütü içeriğindeki yüksek protein sayesinde kişinin yaşlandıkça kas kütlesini korumasını sağlıyor. Halen her sabah 1 bardak süt içen Dransfield, 100'üncü yaş gününde misafirlerine bile süt ikram ettiğini belirtti.

2) Canının istediğini yemek

Akdeniz diyeti dünyanın en sağlıklı beslenme modeli olarak görülüyor. Bu beslenme modelinde işlenmemiş gıdalar ve yağsız proteinlere ağırlık verilirken kırmızı et, süt, ürünleri ve şekerden uzak duruluyor.

Dransfield'ın beslenme alışkanlıkları çok daha esnek. Burgerden çikolataya ve tatlıya birçok farklı yemekten keyif alan Dransfield, aynı zamanda mikrodalgada ısıtılan hazır yemeklerle ve evinin yakınındaki bir restorandan aldığı yemeklerle besleniyor.

Lista, dedesinin hiçbir zaman yemek konusunda çok dikkatli olmadığını belirterek, "Canı ne istese yer. Hiçbir zaman kilosuna dikkat etmemiştir. Hiçbir zaman kilo verme ihtiyacı da hissetmemiştir. Hep çok zindedir" diye konuştu.

3) Sigarayı bırakmak ve çok fazla içki içmemek

Sigara ve alkol, ömrü kısaltan faktörler listesinin başlarında yer alıyor. Dransfield de içki tüketiminin çok sınırlı olduğunu belirtti.

Sigarayla olan ilişkisinin ise biraz daha sıra dışı olduğunu söyleyen Darnsfield, sigara içmeye 50 yaşındayken bir arkadaşının ikramı üzerine başladığını ve 20 yıl sonra bıraktığını dile getirdi. Lista, "Sigaraları bir kere attı, bir daha da eline almadı" dedi.

4) Güçlü bir amaç sahibi olmak

Emekli olmanın beraberinde getirdiği risklerden biri, erken yaşlanmak. Zira uzun ömürlü olmak, kişinin yeni şeyler öğrenmekten keyif almasıyla ve kendisine meydan okumasıyla da ilişkilendiriliyor.

Dransfield, çalışmayı çok sevdiğini ve çoğunluğu otomobil yedek parça yöneticisi olmak üzere 60 yıl boyunca çalıştığını belirtti. Dransfield 70'li yaşlarındayken emeklilik kararı almasının da eşinin talebi üzerine olduğunu bile getirdi.

Ancak emekli olduktan sonra da çalışmaya devam eden Dransfield, 80 yılı aşkın süre boyunca gönüllü itfaiyeci olarak görev yaptı; hatta bir süre itfaiye amiri bile oldu.

5) Hareketli olmak

Dransfield itfaiyede gönüllü olarak çalışmaya 21 yaşında başladı. Bu sayede uzun süre boyunca hareketli bir hayat süren Dransfield, "40 yıl boyunca alarm sesini duyar duymaz koşmaya başlardım. Sonraki 40 yıl boyunca da canım istediği zaman destek vermeye devam ettim" dedi.

Öte yandan Lista dedesinin hayatı boyunca hiç spor salonuna gitmediğini ve sokakta koşu yapan insanlarla inceden dalga geçtiğini belirtti.

Darnsfield, spor yapmak yerine günlük işlerini kendisi hallediyor ve sürekli hareket halinde olmaya çalışıyor. Günlük yürüyüşler ve hafif egzersizler yaparak düzenli hareket halinde olmak da uzun yaşamakla ilişkilendirilen bir diğer faktör.

6) Bol bol sosyalleşmek

Dünyanın neresine giderseniz gidin, canlı bir sosyal hayata sahip olmak uzun ömrün sırlarından biri olarak değerlendiriliyor. Canlı sosyal hayatı sık sık arkadaşları aramak olarak tarif edenler de tanıştıkları herkesle sohbet etmek olarak tanımlayanlar da var.

Eşini 1992 yılında kaybetmiş olmakla birlikte, ailesiyle yakın ilişkisini sürdüren Dransfield'ın bir çocuğu üç torunu yedi torun çocuğu var. Torunları Dransfield'ı haftada bir ziyaret ediyor ve iki günde bir arayıp halini hatırını soruyor.

İtfaiyeci arkadaşlarının da özellikle eşinin ölümünden sonra Dransfield hayatına devam etmesine yardımcı olduğunu vurgulayan Lista, "Her gün öğleden sonraları 3 ile 5 arasında itfaiye binasına giderdi. Bütün yaşlı kurtlar orada buluşup birlikte vakit geçirirdi. Dedemin ailesi gibiydiler" diye konuştu.

Dransfield da sağlığının iyi olmasını yakın çevresine bağlayarak, "İnsanları tanımak ve sevmek, benim ömrümü uzatıyor" dedi.

Business Insider'ın "A 110-year-old man says he's never had back pain and still drives his car every day. Here are his 6 longevity tips." başlıklı haberinden derlenmiştir.