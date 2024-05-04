Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: Yurdun tamamÄ±nda yaÄŸÄ±ÅŸ var! 15 kente sarÄ± kodlu uyarÄ±

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Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere gÃ¶re: Ãœlkemiz genelinin Ã§ok bulutlu, saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; DoÄŸu Karadeniz, Ã‡anakkale, BalÄ±kesir, Bursa, Osmaniye, KahramanmaraÅŸ, NiÄŸde, Aksaray, NevÅŸehir, Kayseri, Sivas, Kastamonu, Sinop, Amasya, Tokat, Malatya, Erzincan, Tunceli, ÅžÄ±rnak, Hakkari ve AdÄ±yaman Ã§evreleri ile Adana'nÄ±n kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

SÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n gÃ¼ney ve batÄ± kesimlerde 2 ila 4 derece azalacaÄŸÄ±, diÄŸer yerlerde Ã¶nemli bir deÄŸiÅŸiklik olmayacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.

KUVVETLÄ° YAÄžIÅž UYARISI

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YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; DoÄŸu Karadeniz, Ã‡anakkale, BalÄ±kesir, Bursa, Osmaniye, KahramanmaraÅŸ, NiÄŸde, Aksaray, NevÅŸehir, Kayseri, Sivas, Kastamonu, Sinop, Amasya, Tokat, Malatya, Erzincan, Tunceli, ÅžÄ±rnak, Hakkari ve AdÄ±yaman Ã§evreleri ile Adana'nÄ±n kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olmasÄ± beklendiÄŸinden yaÅŸanabilecek sel, su baskÄ±nÄ±, yÄ±ldÄ±rÄ±m, yerel dolu yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, yaÄŸÄ±ÅŸ anÄ±nda kuvvetli rÃ¼zgar gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± gerekmektedir.

KUVVETLÄ° RÃœZGAR UYARISI

RÃ¼zgarÄ±n; DoÄŸu Akdeniz ile GÃ¼neydoÄŸu Anadoluâ€™nun batÄ±sÄ±nda gÃ¼ney ve gÃ¼neybatÄ± yÃ¶nlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiÄŸinden, yaÅŸanabilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± gerekmektedir.

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PROF. DR. ÅžEN: BUGÃœN ÃœLKEDE YAÄžIÅž VAR

CNN TÃœRK Meteoroloji DanÄ±ÅŸmanÄ± Prof. Dr. Orhan Åžen, "BugÃ¼n Ã¼lkede yaÄŸÄ±ÅŸ var. Sabah Ã‡anakkale, BalÄ±kesir, Ã¶ÄŸleden sonra Sinop, Kastamonu, Kayseri, Sivas, NiÄŸde, NevÅŸehir, Yozgat, Malatya, DiyarbakÄ±r, Batman, Siirt, ÅžÄ±rnak, Hakkari, Mardin'de kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ sel, su baskÄ±nÄ±, yÄ±ldÄ±rÄ±m, yerel dolu yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, ve kÄ±sa sÃ¼reli fÄ±rtÄ±na oluÅŸturabilir" mesajÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.

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Prof. Dr. Åžen, "SÄ±caklÄ±klar 2-3 derece daha dÃ¼ÅŸÃ¼yor. Pazar gÃ¼nÃ¼nden itibaren gece sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± iÃ§ kesimlerde ortalamanÄ±n altÄ±na dÃ¼ÅŸecek. Marmara'nÄ±n gÃ¼neyi ve doÄŸusu, Ä°Ã§ Ege ve Ä°Ã§ Anadolu'da zirai don hadisesi bekleniyor. Pazartesiden itibaren yaÄŸÄ±ÅŸ doÄŸuya Ã§ekilecek sÄ±caklÄ±klar yÃ¼kselmeye baÅŸlayacak" ifadelerini kullandÄ±.