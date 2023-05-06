Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17-25 Aralık tepkisi: Madem kumpas olduğunu biliyordun neden iftira attın?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar:

Biz Kayseri'yi çok seviyoruz. Buradan yola çıktık, çok seviyoruz Kayseri'yi. Şu muhteşem katılım bir şeyi söylüyor. 21 yıldır bize yol arkadaşlığı yapan vefanın şehri Kayseri, bugün bir kez daha hasretle, hürmetle selamlıyorum. 10 ay sonra bir kez daha Kayseri'yi görmenin bahtiyarlığı içindeyim. Rabbime şahsıma sizlerle yol yürümeyi nasip ettiği için hamdediyorum. Rabbime, bizlere Kayseri'ye ve Kayseriliye hizmet etme imkanı verdiği için hamdediyorum. Biliyorsunuz, yola çıkarken ilk mitingimizi yine Kayseri'de yapmıştık. Kayseri ile yol arkadaşlığımız farklı.

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"DEPREM KONUTLARININ İNŞASINA SÜRATLE BAŞLADIK"

Bu vesileyle 6 Şubat depremlerini ve artçı sarsıntıları yakından hisseden Kayseri'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Depremden sonra afetzedelerimizin en fazla göç ettiği illerin başında Kayseri geliyor. Kayseri belediyemize çok teşekkür ediyorum. Zira deprem bölgesinde tüm ekibi ile Memduh bey büyük bir gayret ortaya koydu. Kayseri yaklaşık 50 bin depremzede kardeşimize en güzel şekilde ev sahipliği yaptı. Millet olmanın, kaderi ve kederi bir olmanın ne manaya geldiğini gösteren Kayseri halkına şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Büyükşehir belediyemiz ile birlikte tüm belediyelerimizi tebrik ediyorum. Kahramanmaraş'ın kardeş şehri olarak Kayseri, bu zor günlerinde komşusu Maraş'ın yanında oldu, destek verdi.

Asrın felaketini yaşamış 50 bini aşkın insanımızı toprağa vermiş olsak da devlet millet el ele yaralarımızı sarıyoruz. Yıkık ve acil yıkılacak binaların enkazını kaldırdık. Deprem konutlarının inşasına süratle başladık. Durmuyoruz, çalışıyoruz toplam 837 bin 500 çadırın ve 100 konteynerin kurulumunu yaptık. İnşa süreci başlayan konut ve köy evi sayısında 141 bin 300'ü, temeli atılan konut ve köy evi sayısında ise 58 bin 630 rakamına ulaştık.

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"ŞU ANDA BU MEYDAN BİR REKOR KIRDI"

Az önce şöyle resmi rakamı getirin dedim. Havalimanından buraya gelene kadar yoldakiler hariç resmi rakam şu anda bu meydan bir rekor kırdı 135 bin kişi bu alanda. Bay bay Kemal, bak Kayseri ne diyor? 14 Mayıs'ta da bunlara bu cevabı verecek miyiz?

Bizim kumaşımız milletimizin kuşağıdır. Bizim hamurumuzu milletimiz karmıştır. Zorlukların üstesinden birlikte geldik. Vesayet teşebbüslerine beraber direndik. Terör örgütlerinin saldırılarını beraber püskürttük. 15 Temmuz'da milli iradeyi beraber savunduk.Bugün milli geliri yaklaşık 1 trilyon dolara ulaşan bir Türkiye varsa, yıllık 36 milyar yerine 255 milyar dolar ihracat yapan bir Türkiye varsa, tarımsal gayri safi hasılası 407 milyar lirayı geçen bir Türkiye varsa, Merkez Bankası rezervleri neydi hatırlayın, 27,5 milyar dolardı. Şimdi 115 milyar dolara ulaştık. IMF'ye borcumuz neydi hatırlayın 23,5 milyar dolar.

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Şimdi burada bir şey söyleyeceğim, Davos'tayız bebecan o zaman benim bakanım. IMF'nin başkanı ile konuşuyoruz. IMF'nin başkanı diyor ki, siyaseten bizi idare edeceklermiş. Dedim ki, siz alacağınızı tahsil ediyor musunuz? Ediyorsunuz, ama Türkiye'nin başbakanı benim sen değilsin. Türkiye'nin siyasetine ben yön veririm ben. Tabi bebecan kızardı bozardı. Böyle şeylere alışık değiller. 2013'te ne yaptık? 2013'te IMF'yi bir daha Türkiye'ye uğramamak üzere gönderdik. CHP'nin sözcüsü aynı zamanda Merkez Bankası'nda bir ara görev yapan kişi bunlar beraber otellerin lobilerinde IMF ile görüştüler. Neymiş, bizim IMF'den borç almamız lazımmış. Hadi oradan, bizim buna ihtiyacımız yok. 2013'ten beri bir kuruş almadık, ne oldu ne kaybettik? Onunla birlikte 27,5 milyar dolar olan Merkez Bankası rezervimizde şu an itibarıyla 115 milyar dolara çıktı. Başbakanlığım döneminde bir ara 135 milyar dolara da çıkmıştık. Yeniden o rakamları yakalayacağız.

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Bu başarıda AK Parti kadar Türkiye ortak paydasında buluştuğumuz Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımızın da katkısı var. Bu başarıda hangi siyasi görüşe, mezhebe, kökene mensup olursa olsun önce ülkem diyen tüm vatandaşlarımızın emeği var. Bu başarıda son 21 yıldır dualarını ve desteklerini bizden esirgemeyen herkesin tüm kardeşlerimizin payı var. Bu başarı sadece bizlerin değil, 85 milyonun tamamının başarısıdır. İnşallah 14 Mayıs'tan itibaren bunlara yenilerini ekleyeceğiz. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapana kadar durmadan çalışacağız. Bunu da son 21 yıldır olduğu gibi yine hep birlikte gerçekleştireceğiz.

"14 MAYIS DEMOKRASİ ŞÖLENİMİZ ŞİMDİDEN HAYIRLI OLSUN"

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Yurt dışında çok ciddi sayıda Kayserili kardeşlerim var. Sandıklar kapanmadan mutlaka onlara ulaşmalıyız. Bu kritik dönemde ana vatanlarına sahip çıkmalarını isteyeceğiz. Cumhurbaşkanlığında şahsımıza, milletvekilliğinde Cumhur İttifakı'na desteklerini talep edeceğiz.

4 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı için hemen şimdi diyor muyuz? Bunun için 14 Mayıs'a kadar kapı kapı dolaşıyor muyuz? Her zaman bir sözüm var, kale içeriden fethedilir. Öyleyse kaleyi içeriden fethedecek olanlar kimler hanımlar. Ben size inanıyorum. Bu PKK'ya, HDP bu dağdakilere gereken cevabı 14 Mayıs'ta veriyor muyuz? 14 Mayıs demokrasi şölenimiz şimdiden hayırlı olsun.

Sormak lazım bu CHP'li kardeşlerimize, bu bay bay Kemal ne yaptı? CHP'li belediyelerde ne yaptınız? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da ne yaptınız? Onlar musluk açar, musluk kapar. Bay bay Kemal ve ortakları inanın elleri ile kalp işareti bile yapmaktan aciz.

TCG Anadolu'yu ordumuza teslim ettik. Şu anda İzmir'de. İzmir'de de yüzlerce kişi TCG Anadolu'yu geziyor. Bay bay Kemal'in Kayseri'de Katarlılara sattılar yalanı attığı fabrikada yeni nesil Fırtına Obüslerini ve Altay tankımızı ürettik. Adamın işi gücü yalan. CHP'li kardeşlerim de bu adamın bu yalanlarına uyuyor.

Kaan'ı hangardan çıkardık. Muhalefetin fasa fiso dediği Karadeniz doğal gazını milletimizin evine kadar getirdik. Kayseri'nin kışı inşallah artık eskisi kadar meşakkatli geçmeyecek. Faturalar gelmiştir, bu ay doğal gaz ücretsiz. Bir sene boyunca da benim Kayserili vatandaşım 25 metreküp doğal gazı ücretsiz kullanacak.

"AİLE VE GENÇLİK BANKASI KURACAĞIZ"

Bir müjde daha veriyorum. Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Buranın gelirinin belli bir miktarını bu bankada rezerv edeceğiz. Sapkın akımlar karşısında aile kurumunu güçlendireceğiz. Mesela, ev hanımlarımızı primlerinin üçte birini buradan ödemek suretiyle emekli ederek kendi gelirlerine kavuşturacağız. Gençlerimizin eğitimden istihdama, kendi işini kurmadan evliliğe her adımlarında hibe ve kredi destekleri ile yanlarında olacağız. Kayserili gencimiz evlenmek istediği zaman gidecek 2 yılı ödemesiz 48 ay vadeli faizsiz 150 bin lira kredisini alacak düğününü yapacak.

KÜÇÜK ESNAFIN PRİM GÜNÜ DÜŞÜYOR

Küçük esnaflarımızın prim ödeme gün sayısını SGK'lılarla eşitleyerek 7 bin 200 güne indiriyoruz. Yeni dönemde yapacağımız ilk işlerden biri olacak bu çalışmadan inşallah 1 milyon küçük esnafımız faydalanacak. Tüm esnaf kardeşlerimize hayırlı olsun diyorum. Biz sadece eser ve hizmet siyaseti yapmıyoruz. Bizim ülkemize kazandıracak daha çok eserimiz, milletimize verecek daha çok müjdemiz var.

Ne diyor sana söz. Sen şimdiye kadar hangi sözünde durdun. Hayatın yalan hayatın. Şimdi yine yalan üstüne yalan. Benim Kayserili kardeşim bunu yutar mı? Vaat diye millete sıraladıklarına kendileri bile inanmıyor. Çıkmış birde işçiye şunu vereceğim, memura bunu vereceğim diyor. Ağzı süt kokan torununu sigortalı yapıyor ya, kim bay bay Kemal. Sonra kul hakkı yememekten bahsediyor. Gazi Mustafa Kemal'in partisini LGBT savunucularının, milletin inancına orta çağ karanlığı diyen edepsizlerin yuvasına dönüştürdü. CHP, İYİ Parti, HDP LGBT'cidir. Diğerlerinden aykırı bir şey duydunuz mu? Onlar da LGBT'ci, Ama LBGT, AK Parti'nin MHP'nin semtine uğrayamaz.

Kim bu Selo. Benim 51 kardeşimin ölümüne neden olan ahlaksız. Erdoğan başta olduğu sürece siz Selo'yu falan çıkaramazsınız.

17-15 ARALIK TEPKİSİ

Bay bay Kemal '17-25 Aralık girişimindeki her şey montajdı.' diyor. Madem montaj olduğunu, iftira olduğunu biliyordun niçin bunları meydan meydan millete dinlettin? 17-25 Aralık FETÖ kumpasına neden ortak oldun? Madem yalan olduğunu biliyordur niçin aylarca Meclis kürsüsünde o yalanlar üzerinde tepindin? Seni bu yalan ve iftira furyasına öncülük etmeye kim zorladı? Hangi örgüt bulaştırdı? 15 Temmuz destanına 'Kontrollü darbe' diyerek lekelemeni kimler istedi? Bay bay Kemal'in bu sorulara cevap verme vakti gelmiştir. Gerçekten helalleşmek istiyorsa önce buradan başlamalı.

Son 21 yılda 83 milyar lirayı aşkın yatırım yaptık Kayseri'ye. Şehrimize çağ atlattık.

Durmak yok sandıklara patlatacağız.

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