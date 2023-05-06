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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 14 Mayıs mesajı: Yine zaferle çıkacağız

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#14 Mayıs#Seçim
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2023 09:27

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından 14 Mayıs seçimine ilişkin bir mesaj paylaştı. Erdoğan mesajında "Tarihimizin en önemli seçimleri olan 14 Mayıs’tan Allah’ın izniyle yine zaferle çıkacağız" ifadelerini kullandı.

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı...

Tarihimizin en önemli seçimleri olan 14 Mayıs’tan Allah’ın izniyle yine zaferle çıkacağız.

Peki, bu seçimlerde kimler kazanacak?

Genciyle, yaşlısıyla, kadını ve erkeğiyle 85 milyonun her bir ferdi kazanacak.

Doğusu, batısı, kuzeyi ve güneyiyle 81 vilayetimizin tamamı kazanacak.

Türkler, Kürtler, Araplar, Sünniler, Alevilerle birlikte toplumumuzun tüm kesimleri, Türkiye’nin bütün renkleri kazanacak.

Hristiyan’ıyla, Musevi’siyle, Süryani’siyle farklı inançlara mensup tüm vatandaşlarımız kazanacak.

AK Parti ve Cumhur İttifakı kadar CHP’ye, İYİ Parti’ye, Saadet Partisi'ne ve diğer partilere gönül vermiş vatandaşlarımız da kazanacak.

Milletimizle birlikte “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” çağrımıza kulak veren Asya ve Afrika’daki yüz milyonlar kazanacak.

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Ay yıldızlı al bayrağımızı görünce huzur bulan, kendini güvende hisseden soydaşlarımız kazanacak.

Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında Türkiye’nin başarısı için dua edenler kazanacak.

Yani hangi etnik kökene, mezhebe, dünya görüşüne sahip olursa olsun tüm Türkiye kazanacak; gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimiz kazanacak, mazlum ve mağdurlar kazanacak.

14 Mayıs inşallah hepimizin bayramı, gurur günü, Türk demokrasisinin şöleni olacak.

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Bunun için kimse karamsarlığa kapılmasın, kimse kendini dışlanmış hissetmesin.

Hiç ama hiç kimse ülkemizin aydınlık ve müreffeh yarınlarına dair inancını yitirmesin.

Siyasetin özünde var olan tatlı rekabetin siyasi husumete dönüştürülmesine lütfen fırsat vermeyelim.

Birliğimize, beraberliğimize, bu topraklardaki bin yıllık kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkalım.

Muhabbetimizi güçlendirelim, kırgınlıkları giderelim, bir gönüle daha girelim.

Allah’ın izniyle gerisi gelecektir.

Rabbim kardeşliğimizi daim eylesin.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#14 Mayıs#Seçim

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