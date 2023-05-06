Bahçeli'den The Economist'e tepki: Türkiye'ye yön veremezler

Haberin Devamı

MHP lideri Devlet Bahçeli "Ağıtlar yakılmasına neden olan caniler bugünkü CHP ile işbirliği halindedir. Katiller İYİ Parti ile emel ve hedef peşindedir. Küresel emperyalizm Kılıçdaroğlu'nun akıl ve vicdan şifrelerini ele geçirmiştir" dedi.

Bahçeli, Balıkesir'de konuştu. Bahçeli "The Economist Dergisi Erdoğan gitmeli diyormuş, haçlı zihniyete kimin gideceğini 14 Mayıs'ta gösterecek olan Türk milletidir. Türkiye'ye yön veremezler, Türkiye'yi sömürge ülkesi haline getiremezler. Alayı gelsin, hepsi toplanıp gelsin, şayet boyun eğersek onlar gibi namerdiz. Çıkar ortakları, küresel sermaye çeteleri, terör örgütleri, Türkiye düşmanları, tefeciler, faiz bağımlısı bankerler alayı birden Türkiye'nin önüne geçmiş. 2023 yılının en önemli seçiminin Türkiye'de olacağını ağız birliği halinde iddia etmeye başlamışlar. Cumhuriyetten intikam almak istiyorlar. İstedikleri kukla gibi oynanan, denetim altında tutulan, taviz ve teslimiyet döngüsüne girmeye hazır Cumhurbaşkanıdır" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

Balıkesir'de hayat mücadelesi veren her vatandaşımı bağrıma basıyorum. 8 gün sonra yapılacak seçimlerin ülkemizin birliğine, milletimizin birliğine, demokrasimizin geleceğine, huzur ve refah getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum.

Hedefleri yüksek olanların küçük hesapları olmaz. Sevdası büyük olanların sesi kısık çıkmaz. Pirüpak inancıyla pırıldayan iradesiyle başarmaya azmetmiş olanların karşısında hiçbir engel duramaz, şer odakları tutunamaz. Sevmek için yürek, sürdürmek için emek lazımdır. Mangal gibi yürek, haklı mücadelemizi diri tutan emek vardır. Üfleseniz uçacak, haykırsanız kaçacak çıkarcılar güruhu ne millet sevdamızı bilebilir ne de adanmış hayatları anlayabilir. Yıkılmamızı gözlemleyenler var, dikkat ediniz. Türkiyemiz üzerinde karanlık emeli olanlar var, tetikte durunuz. Seyit Onbaşı, istiklal onurunu sırtlamıştı, şimdi sıra sizde. Ömer Seyfettin 110 yıl evvel fikirleriyle milli şuuru sahiplenmişti, şimdi sıra sizde. Sadece kendi gayretleriyle düşmana karşı etten duvar olup aman vermediler. Gönen dağlarında Nuri Efe, Edremit'te Akça ve Dalkıran Efeler ve neferleriyle nice destanlara imza atmışlardı.

Haberin Devamı

Balıkesir'in işgal yıllarında düşmanı korkutmak amacıyla baca ve soba borusu isiyle boyayan, at ve manda kuyruğuyla heybet kazanan bu suretler Balıkesirli tabak ve deri işçilerimizi unutmak hiç mümkün değildir.

Balıkesir zillete düşmedi, düşmeyecektir. Balıkesirli kardeşlerim Türk düşmanlarına Türkiye üzerinde hesap yapan azgınlaşmış mihraklara aldanmadı, teslim olmadı. 14 Mayıs'ta da aynı duruş ve ahlakı dosta ve düşmana göstermekten kaçınmayacak, geri durmayacaksınız. Cesaretimizin kaynağı tarihtir.

"GELECEĞİN GÜCÜ TÜRKİYE OLACAKTIR"

Ahlaki kucaklaşmanın adı Cumhur İttifakı'dır. Muazzez nitelikli, milli ve ahlaki kucaklaşmanın devlet ve millette kök salması Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi refakat edecektir. Güçlü ve tesirli yürütme, fonksiyonel yasama, bağımsız ve tarafsız yargı sayesinde Türkiye'nin önünü hiçbir iç ve dış ihanet odağı kesemeyecektir. Geleceğin gücü Türkiye olacaktır.

Haberin Devamı

Şimdi hepinize soruyorum. Balıkesir'in duruşunu göstermenizi istiyorum. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere hazır mısınız? Balıkesir'e inanıyorum. Kardeşlerime güveniyorum. Her birlikte ve her şeyden önce Türkiye. Aziz milletim sıra sende. Vatana sahip çıkacak mısınız? Bayrağa sahip çıkacak mısınız? Türkiye'ye sahip çıkacak mısınız? Aziz milletim sıra sende diyorum.

Ülkümüzden de ülkemizden de vazgeçmeyeceğiz. Edremit'e bağlı Güre köyünde geçen acıklı hikayeyi bilmeyen yoktur. Güre köyünün kahvecisi Mehmet Şevket Efendi'yle eşi Şöhret Hanım'ın oğlu Zekeriya, askerlik için Sarıkamış'a gider. Oğlunun şehadet haberini alınca ciğeri yanar, yüreğine ateş düşer. Ovadaki kekliklere bakarak ızdırabından ağıt yakar "İki keklik bir kayada ötüyor, ötme de keklik derdim bana yetiyor..."

Haberin Devamı

"TÜRKİYE'YE YÖN VEREMEZLER"

Ağıtlar yakılmasına neden olan caniler bugünkü CHP ile işbirliği halindedir. Katiller İYİ Parti ile emel ve hedef peşindedir. Küresel emperyalizm Kılıçdaroğlu'nun akıl ve vicdan şifrelerini ele geçirmiştir. The Economist Dergisi Erdoğan gitmeli diyormuş, haçlı zihniyete kimin gideceğini 14 Mayıs'ta gösterecek olan Türk milletidir. Türkiye'ye yön veremezler, Türkiye'yi sömürge ülkesi haline getiremezler. Alayı gelsin, hepsi toplanıp gelsin, şayet boyun eğersek onlar gibi namerdiz. Çıkar ortakları, küresel sermaye çeteleri, terör örgütleri, Türkiye düşmanları, tefeciler, faiz bağımlısı bankerler alayı birden Türkiye'nin önüne geçmiş. 2023 yılının en önemli seçiminin Türkiye'de olacağını ağız birliği halinde iddia etmeye başlamışlar. Cumhuriyetten intikam almak istiyorlar. İstedikleri kukla gibi oynanan, denetim altında tutulan, taviz ve teslimiyet döngüsüne girmeye hazır Cumhurbaşkanıdır. Sözde Kürdistan projesinin figüranı Kılıçdaroğlu'dur. Terör koridorunun taşeronu Kılıçdaroğlu'dur. Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı milli güvenlik sorunudur. MHP'ye saldırı vardır. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a hazımsızlık had safhadadır. Kılıçdaroğlu'nun geleceğe ışık tutan tek bir projesi yoktur. İYİ Parti başkanının dedikodudan yaptığı başka birşey yoktur.

Haberin Devamı

Hangi tuzağı kurarlarsa kursunlar, üzerlerine yürüyoruz. Yedi düvelin bileğini sandıkta bükmek için milletimize güveniyoruz. Teslim olmayacağız. Taviz vermeyeceğiz. Tehir etmeyeceğiz, millet, vatan diyeceğiz, bayrağın altında toplanıp bağımsızlığımıza gölge düşürmeyeceğiz. Devlet ve milletiyle hep birlikte Türkiye diyeceğiz.

Biz MHP'yiz, Cumhur İttifakı'yız, Türkiye'yiz, hep birlikte Türkiye'yiz. 14 Mayıs dönüm tarihidir. Türkiye'ye tuzak kuranlar 14 Mayıs'ta alt edileceklerdir. Emperyalizmin kalleş ve kanlı fermanına ümit bağlayanlar 2023'te kenara itilecektir. Bu milli ve demokratik mücadelede bizimle misiniz? Alayınızdan Allah razı olsun.

Kandil ve Pensilvanya'nın esiri olan zillet ittifakı ağır bedel ödemeye hazır olsun. Balıkesir bölünmeye kapalıdır. Doğru zaman doğru adam Recep Tayyip Erdoğan.

Mancılara mayası meşrebi zehirli olanlara ya boyun eğeceğiz ya da lider ülke Türkiye'nin kapısını aralayacağız. Demokratik hesaplaşmaya sadece 8 gün kalmıştır. Türkiye'yi lider ülke seviyesine biz taşıyacağız. Kilitleri ya açacağız ya da kıracağız.

HDP ve Yeşil Sol Parti'yi yanına yöresine alanlar milli mücadeleyi hedef alan bölünme ve yıkım sevdalılarıdır. Çağrımız önce ülkem ve milletim diyen herkesedir. Gelin bir olalım iri olalım el ele verelim hep birlikte Türkiye ve Türk milletinin gücünü gösterelim. 14 Mayıs'ta Kemal Kılıçdaroğlu ve zillet ortaklarına hesap soracak mısınız?