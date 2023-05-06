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Cumhur İttifakı Büyük İstanbul mitingi... AK Partili Kurtulmuş: Türk siyaset tarihinde unutulmayacak bir miting olacak

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#İstanbul#AK Parti#Secim2023
Cumhur İttifakı Büyük İstanbul mitingi... AK Partili Kurtulmuş: Türk siyaset tarihinde unutulmayacak bir miting olacak
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2023 13:02

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Atatürk Havalimanı'nda "Büyük İstanbul Mitingi" ile ilgili basın toplantısı düzenliyor. Kurtulmuş, "Bugün bu alanda sizlerle beraber yarın gerçekleştirilecek Büyük İstanbul mitingi öncesinde basın toplantısı tertip ediyoruz. Türkiye'yi sevenlere bu vesile ile seslenmiş oluyoruz. 'Türkiye Sana Emanet' başlığıyla gerçekleştirilecek miting Türk siyaset tarihinde unutulmayacak bir miting olacak" dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Yarın bu alanda yıllarca yerli malı haftası olarak kutladığımız elmayla armutla kutladığımız, savunma sanayimizin, bilişimin yerli ve milli olmasıyla kutladığımız insansız hava araçları, İHA, SİHA, Kızılelma'mız olacak. Terörle mücadeleden kahramanlarımız olacak.

Annemizin iki evladı, başı açık ve örtülü kızlarımızı, onları birleştiren bu ülkenin değerleriyle oluşturan, Türkiye'nin doğusuyla batısını birleştiren Recep Tayyip Erdoğan'a inanan yüzbinler olacak. 21 yıldır bu ülkede bu milletin ortaya koyduğu duruşun, bir duruş sergileyeceğiz, 15 Temmuz'da milletin ortaya koyduğu duruşu.

Yarın bu alanda 1074-1453-1919-1920-1923 olacak. Hem yüzyılları hem asırları hem milleti, hem de milletin asil karakterini oluşturacağız.

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Liderimizin, reisimizin, cumhurbaşkanımızın etrafında bir seçime yürümüyoruz, Türkiye'nin Yüzyılı'na yürüyoruz. Allah yardımcımız olsun. Yarın Türkiye'ye dua eden herkesin kutlu günü olsun.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları:

Bugün bu alanda sizlerle beraber yarın gerçekleştirilecek Büyük İstanbul mitingi öncesinde basın toplantısı tertip ediyoruz. Türkiye'yi sevenlere bu vesile ile seslenmiş oluyoruz. "Türkiye Sana Emanet" başlığıyla gerçekleştirilecek miting Türk siyaset tarihinde unutulmayacak bir miting olacak.

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#İstanbul#AK Parti#Secim2023

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