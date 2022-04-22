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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sınırlarımızı aşan başarılarınızdan gurur duyuyoruz

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İftar#Öğrenci
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sınırlarımızı aşan başarılarınızdan gurur duyuyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da KYK yurdunda öğrencilerle iftar programında açıklamalarda bulundu. "Gittiğim her yerde özellikle burada da gayretleriyle enerjileriyle, birikimleriyle 2053 vizyonuna sahip çıkacak bir gençlik görüyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gençlerimizin ülke sınırlarını aşan başarılarıyla gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca kredi ve burs ödemelerinin erken yapılacağını belirterek, "Öğrencilerimizin burs ve kredilerini ayın 6’sı ile 10’u arasında yatırıyorduk. Kredi ve burs ödemelerini mayıs ayı için 25’inden itibaren yatıracağız" dedi.

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bizim okul hayatımız, Türkiye'nin siyasi, sosyal ve ekonomik bakımdan çok çalkantılı çok sıkıntılı bir döneminde geçti. Bir yandan ideolojik gerilimlerin ve kavgaların, diğer yandan ise yoksulluk. Hepsinin üzerine bir de 12 Eylül darbesinin altında eğitimimizi tamamlamaya çalıştık. Bizim evlatlarımızda hem koalisyonların yol açtığı siyasi istikrarsızlığın hem de vesayetin tüm çirkin yüzünü sergilediği siyasi ve sosyal çalkantıların gölgesinde eğitim ve öğretim hayatlarını sürdürdüler. 

"KIZ EVLATLARIMIN ÇEKTİĞİ ÇİLEYİ ASLA UNUTMAM"

Özellikle kız evlatlarımın yaşadığı sıkıntıları ve onları aşmak için çektiğimiz çileyi asla unutamam. Ve kızlarımızın anneleri okul kapılarında kızlarımızı almak için beklerlerdi. Bir taraftan polis bir diğer taraftan kızlarımızın anneleri. Sizler ise çoğunlukla hayata gözlerini AK Parti döneminde açmış bir nesilsiniz. Ülkemizi ve dünyayı AK Parti'nin ülkemize kazandırdığı eserler ve hizmetlerin penceresinden gördünüz ve tanıdınız. Bu süreçte sizlerde ülkemizin yaşadığı sınamalara şahit oldunuz.

"GENÇLERİMİZİN BAŞARILARIYLA GURUR DUYUYORUZ"

Herhalde 15 Temmuz darbe girişimi başta olmak üzere 7-8 yıldır yaşadığımızı hadiseleri hatırlıyorsunuz. Türkiye bir taraftan son asrın demokrasi ve kalkınma eksikliklerini tamamlamak için gece gündüz çalışırken, diğer taraftan ise bu tür yeni tehditlerle mücadele ederek bugünlere geldik. 11 yıl önce milletimize ilan ettiğimiz 2023 hedeflerine ulaşmak için çok çalıştık. Çok engel aştık. Çok eser ve hizmet ürettik. Amacımız sizlere 2053 vizyonunu hayata geçirebileceğiniz büyük ve güçlü bir Türkiye bırakmaktır. Hamdolsun. Gittiğim her yerde özellikle burada da gayretleriyle enerjileriyle, birikimleriyle 2053 vizyonuna sahip çıkacak bir gençlik görüyorum. Birileri farklı şeyler söyleyebilir ama ben bu gençliğe TeknoFest gençliği diyorum. Zira sizler artık uzayı okuyorsunuz. Artık sizler uzaya bu milletin, gençliğin göndereceği uzay araçlarının bütün tanzimini hesaplamalarını ve bu hesaplarla onların hazırlığını yapıyorsunuz. Gençlerimizin ülke sınırlarını aşan başarılarıyla gurur duyuyoruz. 

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"BİZ AYRIM YAPMIYORUZ"

Geçmişte bu ülkenin gençlerini sağ-sol, kimi zaman Türk Kürt, kimi zaman ilerici gerici diyerek bölen ülkenin potansiyelini heba eden oyunlara karşı yeteri kadar dirayetli durulamadı. Ama bizde Türk, Kürt, Laz, Çerkes, Gürcü, Abaza böyle bir ayrım yok. Bizde sadece ve sadece yaradanı severiz, yaradandan ötürü anlayışı var. Aynı şekilde PKK'dan FETÖ'ye kadar gençlerimiz hedef alan terör örgütlerinin yol açtığı kayıpların da ülkemize çok ağır bedeli oldu.

PENÇE-KİLİT OPERASYONU

Hamdolsun şu anda Suriye'nin kuzeyi ile Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit harekatı yürüyor. Bugün 45 tane terörist artık bedeli ödediler ve bütün inlere mağaralara komandolarımız giriyor. Aramalar devam ediyor. Bu sayı artacak. Ama 3 tane şehidimiz var. Ve bütün şehitlerimizin ruhaniyeti inşallah farklı şekilde bunlara bedeli ödetecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sınırlarımızı aşan başarılarınızdan gurur duyuyoruz


"ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ DÜNYADA BİR İLK"

Bizim Türkiye'ye en büyük hizmetimiz ne olursa olsun eser ve hizmet siyasetinden vazgeçmeyerek ülkemizi hedeflerine ulaştıracağız. Bugünde güney ve kuzeyimizde kanlı savaşlar yaşanırken, Türkiye'yi 2023 hedefleri ve 2053 vizyonu rayından asla çıkarmadan yolumuza devam edeceğiz. İnşallah sizler bizden emaneti devralıp ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiğinizde güçlü altyapı üstünde yürüyeceksiniz. Birçoğunuz birçok hizmet ve eseri belki de bilmiyorsunuz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün başlangıç ve bitimini bilmiyorsunuz. Aynı şekilde Osmangazi Köprüsü'nün başlangıç ve bitişini bilmiyorsunuz.
İstanbul-İzmir Otoyolu'nun başlangıç ve bitişini bilmiyorsunuz. Bir zamanlar İstanbul'dan İzmir'e varış 6 saat 7 saat. Ama şimdi 3 saatte İstanbul-İzmir yolunu kat edebiliyoruz. Aynı şekilde 18 Mart Çanakkale Köprüsü dünyada bir ilk. Bunu başardık.

KURS VE BURS MÜJDESİ

Şu anda üniversitemiz olmadığı bir il yok. Biz önce üniversite sayımızı 207'ye çıkardık. Geçen hafta Hakkari'deydim, iftarımızı askerimizle birlikte yaptık. Yurtlarımızın sayısını biz 190'dan 778'e yurt kapasitelerini 747 bine yükselttik. İsteyen her öğrencimize aylık 850 lira burs veya kredi veriyoruz. Öğrencilerimizin burs ve kredilerini ayın 6’sı ile 10’u arasında yatırıyorduk. Kredi ve burs ödemelerini mayıs ayı için 25’inden itibaren yatıracağız.

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