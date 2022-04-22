Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sınırlarımızı aşan başarılarınızdan gurur duyuyoruz

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Bizim okul hayatımız, Türkiye'nin siyasi, sosyal ve ekonomik bakımdan çok çalkantılı çok sıkıntılı bir döneminde geçti. Bir yandan ideolojik gerilimlerin ve kavgaların, diğer yandan ise yoksulluk. Hepsinin üzerine bir de 12 Eylül darbesinin altında eğitimimizi tamamlamaya çalıştık. Bizim evlatlarımızda hem koalisyonların yol açtığı siyasi istikrarsızlığın hem de vesayetin tüm çirkin yüzünü sergilediği siyasi ve sosyal çalkantıların gölgesinde eğitim ve öğretim hayatlarını sürdürdüler.



"KIZ EVLATLARIMIN ÇEKTİĞİ ÇİLEYİ ASLA UNUTMAM"



Özellikle kız evlatlarımın yaşadığı sıkıntıları ve onları aşmak için çektiğimiz çileyi asla unutamam. Ve kızlarımızın anneleri okul kapılarında kızlarımızı almak için beklerlerdi. Bir taraftan polis bir diğer taraftan kızlarımızın anneleri. Sizler ise çoğunlukla hayata gözlerini AK Parti döneminde açmış bir nesilsiniz. Ülkemizi ve dünyayı AK Parti'nin ülkemize kazandırdığı eserler ve hizmetlerin penceresinden gördünüz ve tanıdınız. Bu süreçte sizlerde ülkemizin yaşadığı sınamalara şahit oldunuz.



"GENÇLERİMİZİN BAŞARILARIYLA GURUR DUYUYORUZ"



Herhalde 15 Temmuz darbe girişimi başta olmak üzere 7-8 yıldır yaşadığımızı hadiseleri hatırlıyorsunuz. Türkiye bir taraftan son asrın demokrasi ve kalkınma eksikliklerini tamamlamak için gece gündüz çalışırken, diğer taraftan ise bu tür yeni tehditlerle mücadele ederek bugünlere geldik. 11 yıl önce milletimize ilan ettiğimiz 2023 hedeflerine ulaşmak için çok çalıştık. Çok engel aştık. Çok eser ve hizmet ürettik. Amacımız sizlere 2053 vizyonunu hayata geçirebileceğiniz büyük ve güçlü bir Türkiye bırakmaktır. Hamdolsun. Gittiğim her yerde özellikle burada da gayretleriyle enerjileriyle, birikimleriyle 2053 vizyonuna sahip çıkacak bir gençlik görüyorum. Birileri farklı şeyler söyleyebilir ama ben bu gençliğe TeknoFest gençliği diyorum. Zira sizler artık uzayı okuyorsunuz. Artık sizler uzaya bu milletin, gençliğin göndereceği uzay araçlarının bütün tanzimini hesaplamalarını ve bu hesaplarla onların hazırlığını yapıyorsunuz. Gençlerimizin ülke sınırlarını aşan başarılarıyla gurur duyuyoruz.





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"BİZ AYRIM YAPMIYORUZ"



Geçmişte bu ülkenin gençlerini sağ-sol, kimi zaman Türk Kürt, kimi zaman ilerici gerici diyerek bölen ülkenin potansiyelini heba eden oyunlara karşı yeteri kadar dirayetli durulamadı. Ama bizde Türk, Kürt, Laz, Çerkes, Gürcü, Abaza böyle bir ayrım yok. Bizde sadece ve sadece yaradanı severiz, yaradandan ötürü anlayışı var. Aynı şekilde PKK'dan FETÖ'ye kadar gençlerimiz hedef alan terör örgütlerinin yol açtığı kayıpların da ülkemize çok ağır bedeli oldu.



PENÇE-KİLİT OPERASYONU



Hamdolsun şu anda Suriye'nin kuzeyi ile Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit harekatı yürüyor. Bugün 45 tane terörist artık bedeli ödediler ve bütün inlere mağaralara komandolarımız giriyor. Aramalar devam ediyor. Bu sayı artacak. Ama 3 tane şehidimiz var. Ve bütün şehitlerimizin ruhaniyeti inşallah farklı şekilde bunlara bedeli ödetecek.



