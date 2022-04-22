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Son dakika: ‘Terör örgütünün son çırpınışları...’ Erdoğan’dan Pençe-Kilit operasyonuna ilişkin açıklama

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İstanbul#Cuma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı sonrası gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Pençe-Kilit operasyonuna ilişkin, "Terör örgütünün son çırpınışları,45 terörist etkisiz hale getirildi. Maalesef bir uzman çavuşumuz şehit oldu, şehitlerimizin sayısı 3 oldu" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Değerli arkadaşlar bildiğiniz gibi süreç içerisinde Kuzey Irak’takı harekat terör örgütünün can çekişmesi anlamında. Son çırpınışları olarak yakım yıkım gibi talimatı yerine getirme gayreti içerisindeler.

"3 ŞEHİDİMİZ VAR"

Pençe harekatında 45 terörist etkisiz hale getirildi. Maalesef bir uzman çavuşumuz şehit oldu, şehitlerimizin sayısı 3 oldu.

Temizlik harekatı bitene kadar bu iş devam edecek. Durmadan usanmadan terörle mücadelemizi sürdüreceğiz.

İnlere giriyorusunuz mağaralara giriyorsunuz. Taviz vermeden en az hasarla bu işi bitirmenin gayreti içerisindeyiz. Biraz süre alacak ama neticesi milletimiz vatanımız için hayırlı olacak.

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UKRAYNA-RUSYA MÜZAKERELERİ

Sonuç olumlu. Fakat tabii tam istediğimiz gibi mi değil. Ama daha iyi olacak. Ümitsiz değiliz. Putin ve Zelenski ile bugün, yarın tekrar bir görüşme yapmayı planladık. İstanbul’daki süreci liderler düzeyinde gerçekleştirmek istiyoruz.

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