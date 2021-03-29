Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni risk haritasını yayınladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında Türkiye'nin koronavirüs risk haritasını yayınlayarak önemli açıklamalarda bulundu.

Yüksek riskli 'kırmızı' kategorideki şehir sayısı 58'e çıkarken, İstanbul, Ankara ve İzmir bu kategoride yer aldı. Türkiye'nin doğu ve güneydoğu Anadolu bölgelerinde düşük riskli 'mavi' kategorideki Şırnak dışındaki tüm kentlerde renk değişti.

Kırmızı kategoride yer alan kentlerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması cumartesi ve pazar olarak uygulanacak.

KIRMIZI KATEGORİ



Edirne, Kırklareli, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecek, Kütahya, Eskişehir, Düzce, Bolu, Antalya, Konya, Isparta, Karaman, Mersin, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Sinop, Amasya, Tokat, Samsun, Sivas, Ordu, Malatya, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Elazığ, Erzincan, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Erzurum, Artvin, Ardahan, Iğdır, Zonguldak.

TURUNCU KATEGORİ

Manisa, Denizli, Burdur, Afyonkarahisar, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Tunceli, Bingöl, Ağrı, Kars, Kırşehir

SARI KATEGORİ



Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Muş, Bitlis, Van, Hakkari

MAVİ KATEGORİ



Şırnak

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