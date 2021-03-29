Tek mavi şehir: Şırnak! Nasıl başardılar? 28 gün karantina, ilk maske kuralı...

Hürriyet yazarı Fulya Soybaş, Şırnak'ın corona virüsüyle mücadeledeki başarısını Şırnak Valisi Hamza Pevlivan'a sormuştu. Vali Pelivan ise Şırnak'ta başarının nasıl geldiğini şu sözlerle anlatmıştı:

"Belki bizim bir artımız, alan hâkimiyetini daha başarılı sağlamış olmamızdır. Örneğin geçen sene, daha pandeminin başlarında kapsamlı bir risk analizi yaparak yola çıktık. Tabiri caizse, ‘yumuşak karnımız’ neresi önce onu tespit ettik."

SINIR KAPISI KONTROL ALTINDA

“Habur sınır kapısı Türkiye’nin en işlek sınır kapılarından biri. Günde 3 bin üzerinde araç giriş-çıkışı var. O nedenle, sınıra sahra hastanesi kurduk. Gelen araçların dezenfektasyonundan TIR şoförlerinin kontrol testlerine kadar her şey yapıldı, yapılmakta. Ayrıca ‘temassız ticaret’ uygulaması başlattık."

İL GİRİŞ ÇIKIŞLARI KONTROL ALTINDA

“İl giriş-çıkışlarımız kontrol atında. 537 bin nüfusumuz var, 520 bin vatandaşımızı sağlık taramasından geçirdik. Gerekli durumlarda sokak, cadde, mahalle karantinaları uyguladık. Denetim kadar bilinçlendirmeye önem verdik! Bu işin ne kadar ciddi olduğunu bıkmadan anlattık, uyardık.”

DÜĞÜN VE TAZİYEYE SON VERİLDİ

“Bölgede düğün-taziye geleneği yaygın. 3-4 gün sürer. ‘Uzaktan yapılsın’ dedik. Gündemde ‘Maske zorunlu olsun mu olmasın mı?’ tartışmaları varken biz maskeyi çoktan zorunlu kılmıştık. Görevden dönen, izinden gelen personel de birliği ile temas ettirilmedi. 15 bin vatandaşımızı yurtlarımızda ağırladık. 28 gün karantina uyguladığımız zamanlar oldu. ‘Bir hafta denetim yapalım, öteki hafta yapmayalım’ demedik. Her gün yaptık!"

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