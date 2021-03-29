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hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 29.03.2021 - 21:04 | Son Güncelleme:

Batı'nın gururu hâlâ Uşak... Fakat orada da durum kötüleşti

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Batı'nın gururu hâlâ Uşak... Fakat orada da durum kötüleşti

Türkiye'nin kademeli normalleşme sürecindeki karnesi kırık... 58 il çok yüksek riskli 'kırmızı' kategoriye dönerken, düşük riskli 'mavi' tek ilk Şırnak oldu. İlk risk haritasında Batı'daki tek 'mavi' kent olan ve örnek olarak gösterilen Uşak'ta da renk orta riskli 'sarı' kategoriye gerilemiş durumda...

Uşak artık orta riskli olarak sınıflandırılan 'sarı' kategoride... Hürriyet'ten Selin Irmak Kaçmaz ve Sedef Batı, Uşak'ın başarısına ilişkin kapsamlı bir haber hazırlamıştı.

Uşak Tabipler Odası Başkanı Op. Dr. Adnan Memiş, hasta ve ölüm artışının halkı korkutması, yoğun olan caddelere giriş-çıkışların yasaklanması, halkın durumu fark edip taziyelere gitmemesi ve nüfuzun az olması nedeniyle toplu taşımanın çok fazla kullanılmaması olarak dört maddede özetlemişti.

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