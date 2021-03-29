Batı'nın gururu hâlâ Uşak... Fakat orada da durum kötüleşti

Uşak artık orta riskli olarak sınıflandırılan 'sarı' kategoride... Hürriyet'ten Selin Irmak Kaçmaz ve Sedef Batı, Uşak'ın başarısına ilişkin kapsamlı bir haber hazırlamıştı.

Uşak Tabipler Odası Başkanı Op. Dr. Adnan Memiş, hasta ve ölüm artışının halkı korkutması, yoğun olan caddelere giriş-çıkışların yasaklanması, halkın durumu fark edip taziyelere gitmemesi ve nüfuzun az olması nedeniyle toplu taşımanın çok fazla kullanılmaması olarak dört maddede özetlemişti.

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