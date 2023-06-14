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CHP'li Özel: Genel başkanlığa adayım

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#CHP#Özgür Özel#TBMM
CHPli Özel: Genel başkanlığa adayım
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2023 09:54

Gazeteci Murat Ağırel, CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in genel başkanlığa aday olduğunu duyurdu. Ağırel, Özel'in 'Genel başkanlığa aday mısınız?' sorusuna "Elbette genel başkanlıksa genel başkanlık, fedakârlıksa fedakârlık, kaybeden takımın santraforu olacağıma şampiyon takımın her mevkisine adayım" yanıtı verdiğini açıkladı.

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Özel'le arasında geçen konuşmayı anlatan Ağırel, şu ifadeleri kullandı:

"Kendisini aradım ve özellikle hiç konuyu uzatmadan, dağıtmadan kendisine soru sordum. Şunları söyledi: 'Elbette genel başkanlıksa genel başkanlık, fedakârlıksa fedakârlık, kaybeden takımın santraforu olacağıma şampiyon takımın her mevkisine adayım' dedi. 'Gerekirse sorumluluk, fedakârlık. Ben de varım, inançla kararlılıkla buradayım. Çaresiz, seçeneksiz umutsuz değiliz hiçbirimiz. Burası Cumhuriyet Halk Partisi' dedi. 'Özgür Bey genel başkanlığa aday mısınız' dedim... İlk defa 'evet ben genel başkanlığa adayım Murat Bey' dedi."

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#CHP#Özgür Özel#TBMM

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