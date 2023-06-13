CHP'de ilk grup toplantısı... Kılıçdaroğlu: Partide değişimin önünü açacağım

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu seçimin hemen ardından art arda "değişim" vurgulu açıklamalar yaparken, CHP Grup Başkanı Özgür Özel de aynı mesajı vermişti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sonrası yaptığı ilk grup toplantısında kamuoyundaki tartışmalarla ilgili ne söyleyeceği merak ediliyordu.

TBMM Grup Toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaoğlu, "Partide değişimin önünü açacağım" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun toplantıdan verdiği mesajlar şu şekilde:

Ben partimin uzun vadeli geleceğini düşünüyorum. Kaptan olarak gemiyi sağlam olarak limana götüreceğimi herkes bilsin. Gemiyi limana sağlam götürmek kaptanın görevidir.

Ben önderimiz Gazi Mustafa Kemal’in koltuğunda oturuyorum. Bu mücadeleye haram bulaşmaması için her türlü çabayı gösterdim. Ben CHP’nin değerlerini korudum, kolladım. Asla durağan yapımız olmadı.

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'BİREYSEL BEKLENTİLERDEN ARINMAK ZORUNDAYIZ'

Tüm eleştirileri dikkate alacağımız yeni bir süreci hep birlikte inşa etme zamanıdır. Ben bu değişimin ve yenilenmenin parçası olmak istiyorum diyen bütün vatandaşlarıma seslenmek istiyorum.

Bir, önce bireysel beklentilerden tamamen arınmak zorundayız. Altını bir kez daha çiziyorum. Ülkemizi, partimizi seviyorsak bireysel beklentilerden arınmak zorundayız. Çünkü yine bize öğretilen; "Söz konusu vatansa gerisi teferruattır" asıl hedefimiz budur.

'DEĞİŞİMİN ÖNÜNÜ AÇACAĞIM'

Ve gençlere seslenmek istiyorum. Gelin CHP'ye üye olun. Gelin köklü mücadelenin bir parçası olun. Eleştirilere saygı evet, eksikliklerimizi bize hatırlatanlara evet, partinin yenilenmesi, partinin güçlenmesine evet. Bütün bunların önünü açacağım hiç endişe etmeyin. Kurultay kararımızın temelinde de bu yatar.

Hiçbir zaman değişimin önünü tıkayan kişi değil, değişimin önünü sonuna kadar açacağım. Bu ülkenin gençlerine, bu ülkenin kadınlarına siyaset yapma hakkını daha da güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz.

ÖZGÜR ÖZEL: CHP TARİHİNDE BUNU İLK KEZ DENEYİMLİYORUZ

CHP TBMM Grubu, yeni yasama yılının ilk toplantısını basına kapalı olarak gerçekleştirdi. Grup Başkanı Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, yasama çalışmalarıyla ilgili sunumlar yapıldı. Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Özel, CHP'nin genel başkanı olmayan ilk grup başkanı olduğunu belirterek, "Sayın Genel Başkanımız da çok partili dönemde milletvekili olmayan ilk genel başkanımız. CHP tarihinde bunu ilk kez deneyimliyoruz" dedi.

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Bugün ilk grup toplantılarını yaptıklarını hatırlatan Özel, "Biz bu toplantımızda yasama pratiği açısından, arkadaşlarımızın okuyarak öğrenemeyecekleri bazı bilgileri aktarmak durumunda kaldık. Meclis İçtüzüğü ve Grup İç yönetmeliği okunarak değil, ancak yaşanarak öğrenilebilecek metinlerdir. Ben burada yasamaya yönelik kısa bir sunum yaptım. Tecrübeli milletvekillerimiz, diğer arkadaşlarımızın bilmesi gereken hususlar konusunda deneyimlerini paylaştı. Soru cevap yaptık, Genel Kurallarla ilgili bilgilendirme yaptık. Eğer bir engel yoksa bundan sonra her hafta kapalı grup toplantısı yapacağız" dedi.