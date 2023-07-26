CHP lideri Kılıçdaroğlu’ndan milletvekillerine sert uyarı: Yolları ayırırız

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CHP’de değişim ve ‘Zoom’ toplantısı krizi devam ederken Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da parti milletvekilleriyle bir toplantı gerçekleştirdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, vekillere sert konuştu ve “yolları ayırırız” mesajı verdi.

CNN TÜRK Muhabiri Melike Görür, CHP’nin milletvekili toplantısında yaşananları şöyle anlattı:

CHP lideri Kılıçdaroğlu, parti vekilleriyle dün akşam Ankara’da yemekte buluştu. Yemekli toplantının 3 saat sürdüğü öğrenildi. Edinilen bilgilere göre; ilk olarak CHP Grup Başkanı Özgür Özel açılış konuşması yaptı. Sonrasında ise CHP lideri Kılıçdaroğlu yarım saat süren bir konuşma yaptı. Ve o konuşmada milletvekillerine, kamuoyu önünde parti içindeki tartışmaların konuşulmaması gerektiğini söyledi.

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SERT UYARI: YOLLARI AYIRIRIZ

Kılıçdaroğlu, “Kamuoyu önünde farklı görüntü vermeyi kabul etmem. Bugüne kadar çok konuşuldu. Bundan sonrasına müsaade etmem. Bu düşüncede olanlar varsa yollarımızı ayırırız” dediği öğrenildi.

VEKİLLERE TALİMAT

Öte yandan diğer milletvekilleri programın işleyişi doğrultusunda konuşma yapmadılar. Kılıçdaroğlu, tatil döneminde ne yapılması gerektiği yönünde talimat verdi. Muhtarlar ve kanaat önderleriyle buluşulması gerektiğini söyledi. Oy alınamayan yerlerde de çalışmalar yapılması gerektiğine yönelik yol gösterdi.

Toplantının katılımın yüksek olduğu ve Zoom toplantına katılanların dünkü milletvekili toplantısında olduğu belirtiliyor. Kılıçdaroğlu, bugün de ilk kez CHP’den seçilen isimlerle 5’erli grup halinde görüşecek.

TANJU ÖZCAN İÇİN KARAR GÜNÜ

CHP Genel Merkezi’nde bugün Yüksek Disiplin Kurulu toplanacak. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için karar çıkması bekleniyor. Tanju Özcan’ın ise savunma yapılmaya gelmeyeceği öğrenildi. Tanju Özcan’ın ihraç edilmesine kesin gözüyle bakılıyor.