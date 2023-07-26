Kulis haber! CHP’de veto kozu

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CHP’nin pazar günkü 12 saatlik kritik Parti Meclisi (PM) toplantısında ortaya çıkan yeni güç dengesi, kartları yeniden karıyor. PM’de, görevden alınan örgütlerle ilgili oylamada çoğunluğu sağlayan muhalefet, kurultay tarihinin belirlenmesi, belediye başkan adaylarının onay sürecinde “veto” kozunun elde edilmesi gibi avantajları cebine koydu. Muhalefet gözünü, MYK için “güvensizlik oyu” olarak yorumlanan yeni güç dengesinin ardından şimdi de Genel Başkan’ın karşı hamlelerine çevirdi.

İLK HAMLE ‘AF’ MI

Kılıçdaroğlu cephesinden ilk hamle, İmamoğlu’nun en önemli kurmaylarından Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’a yönelik “MYK yasağı” ile ilgili “af” adımı oldu. Günaydın da dün, “Zoom krizi”nin bir başka kahramanı Grup Başkanı Özgür Özel ile birlikte Kılıçdarolu’na eşlik edip salonda da birlikte oturdu. Kılıçdaroğlu’nun bir sonraki hamlesiyle ilgili ise seçimlerden sonra yenilediği MYK’da değişikliğe giderek, muhalefetten bazı isimlere yer verebileceğinden söz ediliyor. Kılıçdaroğlu, tüzük değişikliğiyle partideki kadın temsiliyetinin artırılması yönünde değişikliklere gidecekleri mesajını da verdi. Akşam da yemekte buluştuğu milletvekillerinden parti içi konuları medya önünde tartışmamalarını istedi, “Yapanla yolumuzu ayırırız” diye uyardı.

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AĞIR TOPLAR GRUPTA

- Bir önceki grup toplantısına katılmayıp mesaj veren Bülent Tezcan, Engin Altay, Tekin Bingöl, Veli Ağbaba ve Ali Öztunç’un da aralarında bulunduğu muhalefetin önemli isimlerinin dünkü toplantıya katılmaları dikkat çekti.

KURULTAY SEÇİMDEN ÖNCE Mİ

- Muhalefetin bu güç dengesiyle yönetimi olağanüstü kurultaya zorlayıp zorlamayacağı da merak edilirken kulislerde ise “Mevcut delege yapısı da dahil bu koşullarda olağanüstü kurultaya gitmek muhalefet açısından cazip olmayabilir. Ancak bu güç dengesi, halen süreci devam eden olağan kurultayın tarihinin belirlenmesi konusunda önem taşıyacak. Kurultay seçim sonrasına kalmayacak, ekim sonu ya da kasım başında yapılacaktır. Genel Başkan da seçimlere bu PM ile gitmek istemez” değerlendirmeleri yapılıyor.