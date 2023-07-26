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Kemal Anadol'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Geçmişi temiz insanlar bırakmanızı istiyor

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#CHP#ANKARA#TBMM
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2023 09:39

CHP Belediye Başkanları toplantısında Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun yerini bırakacağı kişiyi, "geçmişi temiz biri çıkarsa hemen yerimi bırakırım" sözleri ile tarif ettiği iddiasına Eski CHP Grup Başkanvekili Kemal Anadol tepki gösterdi. Anadol, Kılıçdaroğlu'na görevi bırakma çağrısı yaptı.

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Eski CHP Grup Başkanvekili Kemal Anadol, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sert sözlerle yüklenerek istifa çağrısı yaptı.

Kılıçdaroğlu’nun belediye başkanları toplantısında kendisinden görevi bırakmasını isteyenlere “Parti ilkelerine bağlı temiz bir insan olsa genel başkanlığı bugün bırakırım” dediği kulislere yansımıştı.

Kemal Anadol’da Kılıçdaroğlu’na “Bu sözlerinize inanamadım. Yalanlamanızı bekledim. Ama siz susmakla yetindiniz” diye seslendi ve "CHP ilkelerine bağlı, geçmişi temiz binlerce insan Atatürk’ün koltuğunu bir an önce bırakmanızı istiyor" dedi.

Anadol yazılı açıklamasında, “CHP ilkelerine ters düşen uygulamalarınıza sırf parti zarar görmesin diye sabredildi. Siz ise şu anda yurt dışında kırmızı bültenle aranan kişileri, yetmez ama evetçileri milletvekili yaptınız. FETÖ’cü olduğu savıyla üniversiteden çıkarılanları, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçan kişileri danışman yaptınız” ifadelerini kullandı.

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Anadol ayrıca, Kılıçdaroğlu’nu “Cumhuriyet ve Atatürk düşmanları ile helalleştiniz ama kendi partinizin laik, demokratik düzeni savunan kadrolarına küstünüz. CHP’li seçmeni ise her seçimde tıpış tıpış sandığa giden oy makinesi yerine koydunuz” sözleriyle eleştirdi.

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Kemal Anadol, Kılıçdaroğlu’nun genel başkan seçildiği kurultayda başkan olduğunu hatırlattı ve “Size hakkımı helal etmiyorum” dedi.

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#CHP#ANKARA#TBMM

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