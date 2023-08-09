CHP için yeni iddia: Özgür Özel istifa edecek, 'değişimcilerin' adayı olacak

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CHP'de değişim tartışmaları sürerken dikkat çeken iddia ve açıklamalar art arda gelmeye devam ediyor. Son olarak Özgür Özel'in genel başkan adaylığı için hazırlandığı ve bu ay içinde grup başkanlığı görevinden istifa edeceği iddia edildi.

İmamoğlu'nun değişim taleplerinin ardından dillendirdiği değişim taleplerini somutlaştıracağı açıklaması merak edilirken kulislerde İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığına adaylığını açıklaması ihtimali konuşulmaya başlandı.

'CHP İMAMOĞLU'NU 2028'DE ADAY GÖSTERECEK'

Cumhuriyet Gazetesi'nin haberinde daha önce genel başkan adaylığına ışık yakan CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in bu ay içinde grup başkanlığı görevinden istifa edeceği ve Anadolu turuna çıkacağı öne sürüldü. Özgür Özel ve değişimcilerin bu planla 2028 cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı göstermeyi hedeflediğinin ileri sürüldüğüne dikkat çekildi.

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'ZOOM TOPLANTISI SONRASI ETKİSİ AZALDI' İDDİASI

Bazı CHP'li kaynaklarsa İstanbul'daki mahalle kongrelerinde CHP genel merkezinin üstünlüğü sağladığını vurguluyor. İmamoğlu'nun değişim çağrısının zoom toplantısının sızmasının ardından etkisinin azaldığı da dillendiriliyor. Bu tabloda 'Kılıçdaroğlu kurultayı daha rahat kazanır' yorumları da yapılıyor.

CHP’deki adaylık yarışında adı geçen Grup Başkanı Özgür Özel’in seçim bölgesi Manisa’da istifalarla düşen il yönetimine yeni atama yapıldı.

24 üyenin istifasıyla düşen örgütün başına genel merkeze yakın olduğu belirtilen Ali Kuyumcu getirildi. Kuyumcu başkanlığındaki yönetim önümüzdeki ilçe ve il kurultaylarını yürütmek üzere göreve başladı. Kulislerde, istifalar sonucu düşen eski yönetimin ise Özel’e yakın olduğu konuşuluyor.