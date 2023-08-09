CHP kulisleri: ‘İmamoğlu aday olmayacak’

Haberin Devamı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçimlerin ardından gündeme getirdiği değişim taleplerini somutlaştıracağı ‘manifesto’ niteliğindeki açıklaması merakla bekleniyor. “İktidar için değişim” adıyla oluşturduğu internet sitesi üzerinden tabanın değişim taleplerini belirleyen İmamoğlu’nun 10 Ağustos’a kadar bu açıklamayı yapacağı bildirilmişti. Ancak hem çalışmaların henüz tamamlanmaması hem de geçtiğimiz hafta sonu başlayan ilçe kurultaylarındaki eğilimi gözlemlemek için açıklamanın ay sonuna sarkabileceği belirtiliyor. Kulislerde, İmamoğlu’nun bu açıklamasıyla hem partisiyle ilgili değişim taleplerini somutlaştıracağı hem de kişisel yol haritasına ilişkin güçlü işaret vereceğinden söz ediliyor.

‘İSTANBUL PROBLEMİ’

CHP kaynaklarına göre İmamoğlu, bu açıklamasında genel başkanlık yerine yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına ilişkin tercihini de kamuoyu ile paylaşacak. İmamoğlu, ‘İstanbul problemi’ nedeniyle kararını bir türlü netleştiremedi. CHP kaynakları, “Bu süreçte kimse İstanbul’u kaybetmenin sorumluluğunu üstlenmek istemez. İstanbul’u kaybetmiş bir isim olarak genel başkanlık koltuğunda oturmak da kolay olmaz. Ekrem Bey de bugüne kadar bu probleme uygun bir çözüm bulamadığı için arada kaldı. Ancak şimdi, tercihi İstanbul’dan yana olacak. Zaten son günlerde yakın çevresi de, ‘Ekrem Bey genel başkanlık adaylığı için kendisi ortaya çıkmayacak ama Özgür Bey aday olursa kendisini destekleyecektir” dediler.

Haberin Devamı

‘EMANETÇİ’ TARTIŞMASI

Özel’in ise yakın çevresiyle birlikte hazırlıklarını yürüttüğü ‘tutum belgesi’ ile resmen adaylığını ilan edeceği belirtiliyor. Özel’in bunun için İmamoğlu’nun yapacağı açıklamayı bekleyebileceğinden de söz edilirken, bu formül kulislerde ‘emanetçi başkan’ tartışmalarına da yol açıyor. Kulislerde, Özel’in dışında İmamoğlu’na yakın isimlerden Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’ın adından da söz ediliyor. Eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın’ın açıklamalarıyla gündeme gelen ‘ağabey’ formülüne ise CHP’deki bütün taraflardan itiraz gelmişti.

Haberin Devamı

TUNCELİ’YE ZİYARET









İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile Tunceli’yi ziyaret etti. İmamoğlu, ilk olarak Hozat ilçesindeki Derviş Cemal Ocağı’na gitti. Burayla ilgili ilçe belediye başkanı Seyfi Geyik’ten bilgi alan İmamoğlu, ardından Ovacık’a geçerek Koyungölü köyünde Alevi dedesi Zeynel Batar ile görüştü. İmamoğlu, daha sonra Munzur Gözeleri’ni gezerek il merkezinde esnaf ziyareti yaptı.

ÖZGÜR ÖZEL’E MEMLEKETİNDE SÜRPRİZ

CHP’deki adaylık yarışında adı geçen Grup Başkanı ÖZGÜR ÖZEL’in seçim bölgesi Manisa’da istifalarla düşen il yönetimine yeni atama yapıldı. 24 üyenin istifasıyla düşen örgütün başına genel merkeze yakın olduğu belirtilen Ali Kuyumcu getirildi. Kuyumcu başkanlığındaki yönetim önümüzdeki ilçe ve il kurultaylarını yürütmek üzere göreve başladı. Kulislerde, istifalar sonucu düşen eski yönetimin ise Özel’e yakın olduğu konuşuluyor.