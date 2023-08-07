CHP'li Öztrak: Tüzük değişikliği önerisi 10 bini aştı

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CHP'li Öztrak, genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Öztrak, CHP Kadın Kolları'nın başlattığı 'Pazar Yeri Yangın Yeri' projesine ilişkin, "81 il ve 973 ilçede semt pazarlarında açılacak stantlarda, vatandaşın derdini dinleyecekler. Mutfaktaki yangının sebebinin hükümet olduğunu anlatacaklar. Genel başkanımız da bu hafta sonunda Erzincan'daydı. Çiftçinin, esnafın sorununu konuştu. Paramızın artan enflasyon karşısında nasıl değer yitirdiğini anlattı. Erzincanlılardan yerel seçimde CHP adayına desteklerini istedi. Yerel seçim sürecini meydanlarda başlattı" dedi.

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'VATANDAŞ TATİLİ UNUTTU'

Öztrak, gelir dağılımının hızla bozulduğunu belirterek, "En zengin yüzde 20, toplam gelirin yarısını alıyor. Gelir adaletsizliğinde son 16 yılın rekoru kırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerine göre destek alan aşırı yoksul hanelerin sayısı geçen yıla göre 1 milyon artışla 3,7 milyona ulaşmış. Bir yılda dana eti yüzde 143, yumurta yüzde 114, kuru soğan yüzde 113, kuru fasulye yüzde 101 zam görmüş. Patatesin fiyatı yüzde 99, beyaz peynirin fiyatı yüzde 83 artmış. TÜİK aylık enflasyonu ısrarla tek hanede tutmaya çalışırken, vatandaşın en çok kullandığı gıdalarda enflasyon bırakın 2 haneyi çoktan 3 haneye dayanmış. Resmi verilere göre, 63 milyon vatandaş konut masraflarının, 44 milyon vatandaş borçlarının altında eziliyor. 35 milyon vatandaş iki günde bir sofrasına bir kap et yemeği koyamaz halde. Yaz geldi vatandaş tatili unuttu" diye konuştu.

'TÜZÜK ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR'

Basın mensuplarını sorularını yanıtlayan Öztrak, tüzük değişikliğine yönelik çalışmalarla ilgili, "Genel Başkanımız uygun gördüğü zamanda uygun gördüğü konularla ilgili gerekli açıklamaları tabii ki yapacaktır. Tüzük çalışmalarımız büyük bir hızla ve üyelerimizin katılımına açık olarak sürüyor. Parti üyelerimiz katkılarını internette açtığımız platformda bize bildiriyorlar. Şu ana kadar partimize intikal eden tüzük değişikliği önerilerinin sayısı 10 bini aşmış durumda. Görüş bildirme süresi 10 Eylül'e kadar sürecek. Genel Başkan Yardımcımız Zeynel Emre başkanlığında bir heyet de bu önerilerin hepsini tek tek değerlendiriyor. Dünyada sosyal demokrat partilerdeki uygulamalarla ilgili incelemelerini sürdürüyorlar" ifadelerini kullandı.