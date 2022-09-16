CHP Genel Başkan Yardımcısı Kuşoğlu: ‘Kılıçdaroğlu dışında bir aday çıkarsa masa dağılır'

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HDP’li bakan, ihale meseleleri, son olarak da İYİ Parti Genel Başkanı’nın “Kazanacak aday Kılıçdaroğlu mu?” sorusuna, “İyi bir soru olmadı. Henüz bilmiyorum” sözleriyle başlayan yanıtı “Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında soğuk rüzgârlar esiyor, masa dağılıyor” yorumlarına neden oldu. İki lider Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Kırsal Kalkınma Başkent Modeli Toplantısı’nda buluştular. Neşeli, bol sohbetli görüntüleri yansıdı ama beklenin aksine baş başa görüşme yapmadılar. Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu “Fırsat yoktu” dedi. Kuşoğlu son derece önemli açıklamalar yaptı. Özellikle de CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun adaylığı ve “masanın hangi koşulda dağılacağı” konusunda... Sohbetimizin bu bölümünün tamamını soru yanıt biçiminde sizlere aktarmak istiyorum:

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ALTILI MASA HANGİ KOŞULDA DAĞILIR

- CHP’nin adayı kesin olarak Kemal Kılıçdaroğlu mu?

Kuşoğlu: Kesin ve çok da normal. Ana muhalefet partisi genel başkanını aday çıkarmalı.

- Peki Akşener kendisine sorulan soruya neden “Bu iyi soru olmadı” yanıtını verdi, desteklemiyor mu?

Kuşoğlu: Bence Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını destekliyor ama bir karar almadı.

- 6’lı masanın tamamı Kılıçdaroğlu’nu destekliyor mu?

Kuşoğlu: Aday altılı masanın en büyük partisinden olmalı, bu normal. Karşı çıkan yok. Kılıçdaroğlu’nun adaylığının masada reddedilmesi Türkiye için ne anlama gelir, bunun iyi değerlendirilmesi lazım. Çalışkan, dürüst, birikimli bir devlet adamı. Buna rağmen olmazsa, Alevi olduğu için reddedildi algısı yerleşecek. Bunu toplum da demokrasi de hazmedemez. Bu durumda karşı çıkarlarsa masa dağılır.

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- Akşener masaya başka isim getirirse ne olur? Mansur Yavaş ismini getirir mi?

Kuşoğlu: Konsensus aranır ama Mansur Bey, adının masaya getirilmesini kabul etmez. Meral Hanım da getirmez.

- Akşener seçimin riske atılamayacağını söyledi. Anketleri masaya getirirse?

Kuşoğlu: Anketlerle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nı tespit etmek doğru mudur? Anketler popülariteyi gösterir sadece. Kılıçdaroğlu dışında aday çıkarmak masanın dağılması anlamına gelir. En büyük partinin isteği olmazsa bozulur.

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SORUNLAR NEREDEN KAYNAKLANIYOR

Peki bugünkü tartışmalar nereden kaynaklanıyor? Bülent Kuşoğlu’na göre birçok etken var:

- İYİ Parti kentli milliyetçi partisi mi yoksa merkez partisi mi olacak? Bunun sıkıntısını çekiyor. Meral Akşener merkez partisi olmasını istiyor. Ancak kadrolarda kentli milliyetçilik isteyenler var.

- Buna karşın benzer sorun CHP’de de var. CHP’de de kentliler artışta, Atatürkçülük ön planda. 12 Eylül’ün sol görüşü artık geride kalıyor. Onun yerini çağdaş sol anlayış alıyor.

- Masada çatlak yok ancak birbirine zıt siyasi zihniyetler buluştu. Çok özel bir durum.

- 6’lı masanın HDP sorunu yok, masada yoklar. 6’lı masa niye HDP’ye bakanlık versin ki? İktidar olmak isteyen 6’lı masa. Ancak iktidar manipülasyon yapıyor. CHP, HDP’den uzaklaşsa iktidar onlarla yakınlaşacak.

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- Son dönemde 6’lı masaya zarar vermek içintehdit, şantaj, para ile birçok kişi kullanılmaya çalışılıyor.

ADAYDAN ÖNCE LİDERLER ARASI PROTOKOL

6’lı masada liderler yol haritası ve ittifakın nasıl olacağını açıklayan bir protokole imza atacaklar. Görece küçük partilerden hangilerinin CHP ve İYİ Parti listelerinden seçime gireceklerine de karar verilecek. Peki nasıl bir yapı kurulması bekleniyor?

- Kemal Bey seçilirse liderlerin başkan yardımcısı olması gündeme gelebilir. Belki de liderler bir kurul olarak kararnamelerde imza sahibi olacaklar.

- Başkan yardımcılıklarının, bakanlıkların paylaşımı da konuşulacak.

- Tüm bu süreç ekim ayından itibaren masanın gündeminde.

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‘KILIÇDAROĞLU SEÇİLİRSE...’

- Gelelim Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda partinin başında kalıp kalmayacağı tartışmasına. Aslında Kılıçdaroğlu başından beri “Partisiz Cumhurbaşkanlığı’nı” savunuyordu. Ancak Kuşoğlu bu konuda geçiş dönemi için fikir değişikliğine gidildiğini açıkladı:

- “Cumhurbaşkanı seçildiğinde bir geçiş dönemi yaşanacak. Bu süreci atlatana kadar hem cumhurbaşkanı hem de genel başkan olarak kalması gerekiyor.

- Geçiş dönemi ne kadar kısa olursa o kadar iyi.”

TUNÇ SOYER TARTIŞMASI...

- “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer neden Yunanistan’ı değil de Osmanlı’yı ve iktidarı hedef aldı” sorusuna da açık açık yanıt verdi Bülent Kuşoğlu...

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- “Yunanistan ile ilgili eksiklik olabilir ama belediye başkanı olarak Yunanistan meselesinde iki lider arasındaki kayıkçı kavgasına alet olmak istemedi.

- Osmanlı’yı değil, Vahdettin’i hedef aldı.

- Bugün savaşta değiliz. Ancak bir demokrasi mücadelesi veriyoruz.

- (Bir kesimde iktidara gelirseniz sizmuhalifleri denize atacaksınız gibi algı oluştu) Kimseyi denize atacak değiliz. Bir arada yaşayacağız. Birbirimizi dışlamamalıyız.”