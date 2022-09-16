Ermenistan’ın planı suya düştü! Sınırda ateşkes sağlandı

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ERMENİSTAN’ın Azerbaycan ile olan sınır anlaşmazlığında başta Rusya olmak üzere üçüncü tarafları ihtilafa dahil etme planı, Rusya’nın başını çektiği Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nden (KGAÖ) geri tepti. Rusya, bölgeye asker göndermeyeceklerini açıkladı.

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HEYET GİDİYOR

“Rusya’nın NATO’su” olarak adlandırılan KGAÖ’nün Moskova temsilcisi General Anatoliy Sidorov, ihtilaf bölgesine Ermenistan safında savaşacak kuvvet göndermelerinin söz konusu olmadığını duyurdu. General Sidorov, başkent Moskova’da yaptığı açıklamada, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durumu Erivan’ın talebi üzerine üye ülke liderleri ile görüştüklerini belirterek şöyle konuştu: “Örgüte üye ülkelerin liderleri, bir yandan Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki ihtilafın ateşkes ilan edilerek barışçıl ve diplomatik yollardan çözülmesi gerektiğini açıklarken, diğer yandan Ermenistan’a asker yollayamaz. Yakın zamanda böyle bir gelişme beklenmemeli. Asker göndermek yerine, ihtilaf bölgesine durumu yerinde incelemek için karma askeri heyet grubu gidecek. Bu ekipte Rusya adına ben de yer alacağım. Arazide gerekli incelemelerimizi tamamladıktan sonra gelecek hafta Rusya ve üye ülke yönetimlerine rapor sunacağız.”

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ATEŞKES SAĞLANDI

Bu gelişme üzerine sınırda üç gündür devam eden çatışmalar büyük ölçüde sona erdi. Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Aram Torosyan, çarşamba akşamı saat 20.00 itibarıyla, sınır boyunca karşılıklı ateşkesin sağlandığını duyurdu.

MOSKOVA’DAN LİDERLERİ BULUŞTURMA ÇABASI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı da Ermenistan’ın provokasyon amaçlı saldırı düzenlemediği sürece ateş açmayacaklarını belirtti. Bu arada git gide tırmanan Ermenistan-Azerbaycan ihtilafına çözüm bulmak amacıyla Rusya tarafından yeni bir girişim de başlatıldı. Buna göre, Özbekistan’ın Semerkant şehrinde düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü zirvesine katılacak olan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bir araya getirilmeye çalışılacak.

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PELOSİ, ERİVAN YOLCUSU

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin “Azerbaycan ile çatışmaların ardından Erivan’a desteğini göstermek için” bu hafta sonu Ermenistan’a ziyarette bulunacağı belirtildi. Pelosi’ye Ermeni lobisi için çalışan Temsilciler Meclisi üyesi Jackie Speier de eşlik edecek.