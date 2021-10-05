Bunu da yaptılar! Hayvan sahiplenmek isterken nasıl dolandırılıyordum?

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Pandemi ile birlikte evcil hayvan sahiplenme oranlarında da büyük artış yaşandı. Hal böyle olunca dolandırıcılar da durumu fırsat bilip, insanların temiz duygularla girdikleri bu yoldan dolandırılarak ayrılmalarına sebep oldu.

Geçtiğimiz günlerde köpek sahiplenmek için sosyal medyada ilanlara bakmaya başladım. Hayvan sahiplendirme üzerine çok fazla hesap ve ilan vardı. Aralarından takipçisi yüksek olan ve güvenilir olabileceğini düşündüğüm bir tanesine girip ilanlara göz gezdirdim. Birkaç tanesi dikkatimi çekti. İlana girdiğimde köpek hakkında bilgi ve sahiplendirecek kişinin istekleri yazıyordu. Bunlar; sahiplenecek kişinin öğrenci olmaması, köpeği bakacak uygun bir alanın olması, ayda bir kez köpeğin fotoğraflarının atılması gibi isteklerdi. Bunları da görünce gerçekten sahiplendirdikleri hayvanlarla ilgilendiklerini düşündüm ve sayfa daha da güvenilir gelmeye başladı.

İlanlar arasında cins köpekler de vardı. Oldukça pahalı olan cins köpekleri neden sahiplendirdikleri konusu kafamdaki ilk soru işaretleri oldu. ‘Acaba köpeğin bir hastalığı mı var?’, ‘Köpekler sahiplerinden çalındı mı?’ gibi pek çok soru aklımda dolaşırken sahiplendirecek kişi ile iletişime geçtim.

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İNSANLARI NASIL DOLANDIRIYORLAR?

Köpeğini sahiplendirecek kişi ile mesaj yoluyla iletişim kurmaya başladık. Başta bana ilgilendiğim köpeğin gayet inandırıcı fotoğraf ve videolarını gönderdi. Bu görüntülerden sonra aklımdaki tüm soruları bir yana bırakıp sahiplendirecek kişiyi köpeğe çok iyi bakacağıma dair ikna etme çabalarına başladım.

‘Daha önce köpek baktınız mı?’, ‘Eviniz-bahçeniz bakım için müsait mi?’ gibi pek çok soruyla karşı karşıya kaldım ve sonunda köpeğe çok iyi bakacağıma ikna ettim. Hayvan sahiplendirme dolandırıcıları da her dolandırıcının yaptığı gibi öncelikle güven kazanıyor. Buraya kadar her şey tam da dolandırıcının istediği gibi gitse de sonrasında kuşkulanmaya başladım.

ULAŞTIRMA ÜCRETİ İSTİYORLAR

Her konuda anlaştıktan sonra sırada lojistik adımı vardı. İstanbul’da ikamet ettiğimi söylediğim dolandırıcı, köpeklerin Batman’da olduğunu söyledi. Bunu duyunca hayal kırıklığına uğradım ve oraya gelip alamayacağımı belirttim. Dolandırıcı ise bunun da bir çözümü olduğunu söyleyerek bana pet taksi adı altında hayvan taşımacılığı yapıldığını söyledi. Ancak elbet bunun bir maliyeti vardı. Batman’dan İstanbul’a 740 TL ücret ile köpeğin getirilebileceğini, hatta yanında da bir miktar mama, kum ve aksesuar hediye edeceğini söyledi.

Daha önce pet taksi ile taşımacılığı hiç duymadığım için bunu biraz düşüneceğimi söyledim. Bunun üzerine taşımacılığın sadece haftada bir kere yapıldığını ve haftaya kalırsam köpeğin başkasına sahiplendirilebileceğini söyledi. Ardından da 3 saat içinde araç yola çıkacak, parayı gönderin diye ısrar etmeye başladı.

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Israrları üzerine iyice kuşkulanmaya başlayıp, köpeğin elime ulaşıp ulaşmayacağından nasıl emin olacağımı sordum. ‘Dekontun üzerine bilet kesip size göndereceğiz’ deseler de hiçbir güvencesi olmayan bu taşımacılık için para yatırmak istemedim.

HER YERDEN ENGELLEDİLER

Ücret isteği karşısında çok fazla soru sormamın ardından beni sosyal medya hesapları da dahil tüm iletişim organlarından engellediler. Ardından konu ile ilgili biraz araştırma yapınca çok fazla kişinin bu şekilde dolandırıldığını ve bazılarının 350 bin TL’yi bulan paralarını dolandırıcılara kaptırdığını okudum.

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Özetle, 'hayvan sahiplendirme dolandırıcıları' tüm dolandırıcılık türlerinde olduğu gibi öncelikle güven kazanmaya oynuyor. Diyalog içinde psikolojik üstünlüğü ele geçirerek sizin onu ikna etmeye çalıştığınız bir atmosferi ustaca ve zekice yaratıyorlar. Ardından sorgulamaya başladığınızda ise sizi her yerden engelleyip tüm iletişim yollarını kapatıp başkalarını dolandırmak için işe koyuluyorlar. Belli ki sirkülasyon oldukça fazla ve sorgulayan kişilerle vakit kaybetmelerine gerek yok.

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Peki böyle bir tuzağa düşüp dolandırılanlar nasıl hukuki bir süreç izlemeli? Hayvan sahiplendirme güvenli bir şekilde nasıl yapılabilir? Konu ile ilgili tüm merak edilenleri Avukat Bilal Çelik ve Dayanışma Hayvan Hakları Federasyonu Kurucusu Şebnem Aslan hurriyet.com.tr için yanıtladı.

Son günlerde oldukça enteresan yöntemlerle insanların dolandırıldığını söyleyen Çelik, “Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişiye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası verilir’’ dedi.

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ŞİKAYET EDEREK MAĞDURİYETLERİN ÖNÜNE GEÇİLEBİLİR

Çelik, çeşitli yöntemlerle ve özellikle sosyal ağlar aracılığı ile bu şekilde mağduriyet yaşayan kişilerin en yakın karakola ve Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurmak suretiyle şikayetçi olmaları gerektiğini söyledi.

“Şikayet dilekçelerine ek olarak dolandırıcılara yaptıkları ödemeleri gösteren, yine bu kişilerle hangi kanallar aracılığı ile iletişime geçtilerse bunu gösteren bilgi ve belgeleri de sunmaları gerekir. Muhakkak şikayetçi olmaları gerekir. Bu şekilde hem kendi maddi mağduriyetleri giderilmiş olur hem de diğer insanların bu şekilde mağdur edilmelerinin önüne geçilir.”

HANGİ KANALDAN İLETİŞİME GEÇİLDİĞİ ÖNEMLİ

Gerçek adı ve iletişim bilgileri bulunmayan bir dolandırıcı hakkında nasıl suç duyurusunda bulunacağımız konusunda ise Çelik, hangi kanaldan iletişime geçildiğinin çok önemli olduğunu vurguluyor.

“Gerçek kimlik bilgileri bulunmasa dahi bu kişiler örneğin bir telefon numarası üzerinden irtibata geçtilerse bu numarayı kolluk güçlerine bildirmek gerekir. Tüm yazışmalar sosyal platformlar üzerinden gerçekleşmiş olabilir ve tipik bir yöntem olarak bu hesaplar ivedilikle kapanır. Bu durumda vatandaşlarımızın ödeme yaptıkları banka hesap bilgileri üzerinden söz konusu dolandırıcıların kimlik bilgileri tespit edilir. Özetle iletişim bilgileri bulunmasa dahi muhakkak şikayetçi olmak gerekir zira soruşturma sürecinde gerçek kimlikleri tespit edilir.”

POMERANİAN CİNSİ YAVRULARLA İLAN AÇIYORLAR

Hayvan sahiplendirme adı altında yapılan dolandırıcılıkla ilgili pek çok şikayet aldıklarını söyleyen Aslan, “Bu dolandırıcı sayfalara baktığınız zaman ilanların çoğunu iyi niyetli ücretsiz melez hayvan sahiplendirmek isteyen hayvanseverlerin ilanları oluştursa da bunların arasına şu sıralar en çok revaçta olan ücretsiz Pomeranian yavrusu sahiplendirme ilanı koyuyorlar. İnsanlar da hemen bu ilanlara atlıyor” diye konuştu.

DOLANDIRILARIN YENİ HEDEFİ: CİNS HAYVAN SAHİPLENMEK İSTEYENLER

Aslan, özellikle yavru ve çok küçük ırk sahiplenmek isteyenler ya da satın almak istemeyenlerin bu şekilde dolandırıldığını belirterek, “İllaki cins hayvan sahiplenmek isteyenleri biz her zaman evinden atılmış ya da barınaklara bırakılmış cins hayvanları sahiplendirmeye yönlendiriyoruz. Geçici yuvalarda ya da barınaklarda çok küçük ırkları, hele de yavru olanlarını bulmanın biraz zor olduğu gerçek. Ancak tek bir cinste ısrarcı olunmazsa buralardan sahiplenmek isteyecekleri bir 'can' bulabilirler” ifadelerini kullandı.

“Hayatınızı bir dostla paylaşmak istiyorsanız onu parayla satın almayın, sevgi parayla satın alınmaz.” Şebnem Aslan

BARINAKTAKİ HAYVANLARI İSTEMİYORLAR

Bazı insanların nedense barınağa girmiş hayvanları sahiplenmek istemediğini söyleyen Aslan sözlerine şöyle devam etti:

“Halbuki barınağa bir kere bile giren bir hayvan, parayla alınan yavrulara nazaran çok daha iyi huylu ve sahibine son derece bağlı oluyor. Mesela asla evden kaçmaya çalışmıyorlar. Çünkü sokakta kalmanın ya da barınağa düşmenin ne demek olduğunu çok iyi biliyorlar.”