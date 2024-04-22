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Bakan Uraloğlu projenin detaylarını paylaştı: Kalkınma Yolu Projesi ile Türkiye daha da güçlenecek!

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#Abdulkadir Uraloğlu#Kalkınma Yolu Projesi#Irak
Bakan Uraloğlu projenin detaylarını paylaştı: Kalkınma Yolu Projesi ile Türkiye daha da güçlenecek
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2024 18:35

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımızın riyasetinde Irak, Katar, BAE Ulaştırma Bakanları ile "Kalkınma Yolu Projesi Mutabakat Zaptı"nı imzaladık. Yeni İpek Yolu olarak nitelendirdiğimiz Kalkınma Yolu Projesi ile ülkemizin ekonomik ve jeopolitik statüsü daha da güçlenecek" açıklamasını yaptı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun sosyal medya paylaşımı şöyle:

Cumhurbaşkanımızın riyasetinde Irak, Katar, BAE Ulaştırma Bakanları ile "Kalkınma Yolu Projesi Mutabakat Zaptı"nı imzaladık.

Dünyada gelişen ve büyüyen ticaret hacmi ile Türkiye'nin stratejik konumunu temel alarak yürüttüğümüz "Kalkınma Yolu Projesi" ile artık Fav Limanı'ndan Londra'ya kadar kara ve demir yoluyla Avrupa'nın her ülkesine kesintisiz ulaşım sağlayacağız.

Bakan Uraloğlu projenin detaylarını paylaştı: Kalkınma Yolu Projesi ile Türkiye daha da güçlenecek

Yeni İpek Yolu olarak nitelendirdiğimiz Kalkınma Yolu Projesi ile ülkemizin ekonomik ve jeopolitik statüsü daha da güçlenecek!

Proje ile ayrıca Irak’ta bulunan Büyük Fav Limanı’nı önemli bir geçiş merkezi olarak kurguluyor; Asya ile Avrupa arasındaki seyahat süresini Türkiye üzerinden geçirerek önemli ölçüde azaltıyoruz.

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Fav Limanı'ndan yola çıkacak bir geminin Süveyş Kanalı üzerinden Avrupa’ya ulaşması arasında geçecek olan zaman ile Kalkınma Yolu üzerinden aynı yükün Avrupa’ya ulaşması arasında 15 günlük bir kazanım süresi sağlanacak.

Fav Limanı'nı 1200 km'lik demir yolu ve otoyolu ile Türkiye sınırına ve oradan da Avrupa’ya bağlayacak proje bölgesel ticaret açısından yeni bir kapı aralayacak.

Bakan Uraloğlu projenin detaylarını paylaştı: Kalkınma Yolu Projesi ile Türkiye daha da güçlenecek

Kalkınma sadece uygun maliyetli ve kısa süreli bir ulaştırma koridoru sunmakla kalmıyor; aynı zamanda mevcut ulaştırma koridorlarını tamamlıyor. Böylece, doğu batı yönündeki koridorları kuzey güney yönünde de bağlamış oluyor.

Global ticaret sistemine doğrudan katkıda bulunacak olan Kalkınma Yolu Projesi, katılımcı bütün ülkelerin kalkınmasına ve gelişmesine de fayda sağlayacak.

 

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#Abdulkadir Uraloğlu#Kalkınma Yolu Projesi#Irak

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