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Bu kez COVID-19 değil grip yüzünden! Okullarda maske geri dönüyor

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#Maske#Okul#COVİD-19
Bu kez COVID-19 değil grip yüzünden Okullarda maske geri dönüyor
Melike ÇALKAP
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2022 07:00

Çocuklarda yaygın olarak görülmeye başlanan grip vakaları okulları da harekete geçirdi. Birçok okul velilere, çocukların okula maske takarak gelmesi konusunda mesaj gönderdi.

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Pandemi döneminde tanıştığımız maske, yeniden hayatımıza giriyor. Ama bu kez sebep grip salgını... Çocuklarda sıklıkla görülmeye başlanan grip vakaları nedeniyle okullar hem mesaj yoluyla hem de sosyal medya hesapları üzerinden velileri uyarmaya başladı. Okul yönetimleri ilettikleri mesajlarda, maske ve hijyen konusunu yeniden gündeme getirdi. Okul yönetimlerinin velilere gönderdiği bazı mesajlar şöyle:

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HASTAYSA GELMESİN

Kıymetli velilerimiz, salgın hastalıklar sebebiyle hasta olan öğrencilerimizi okula göndermeyiniz. Tüm öğrencilerimizin ocak ayı sonuna kadar maske takmalarını öneririz. İnfluenza gibi yaygın hastalıklardan korunmaları için maske takılmasını öneriyoruz.

Sevgili velilerimiz, ilçe genelinde domuz gribi ve el, ayak, ağız hastalığı salgını varmış. Sınıfımızda okula gelemeyen, hasta olan çocuklarımızı kendiniz takip ediniz. Hastalık belirtilerine bakarak doktora gitmeyi ihmal etmeyiniz.

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Velilerimizin dikkatine! Son günlerde artan grip vakaları öğrencilerimizi olumsuz etkiliyor. Grip olan öğrencilerimizin iyileşme süreci tamamlanmadan okula gelmesi diğer öğrencilerimizi de olumsuz etkilemektedir. Gereken hassasiyeti göstermenizi rica ederiz.

Bu kez COVID-19 değil grip yüzünden Okullarda maske geri dönüyor

PANDEMİ BAĞIŞIKLIĞI AZALTTI

' Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bölümleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eda Kepenekli, grip vakalarında çok belirgin bir artış yaşandığına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Pandemi sırasındaki kapanmanın etkisiyle toplumsal bağışıklığımız gribe neden olan influenza virüsüne karşı da azaldı. Normalleşmeyle birlikte vakalarda çok hızlı bir artış yaşanmaya başlandı. Çocuklarda şu sıralar en çok adenovirüs, influenza ve RSV virüsleri görülüyor. Bunlardan korunmak için aşısı eksik olan bir çocuk varsa hızla çocukluk çağı aşılarının tamamlanması gerekiyor. Bunun yanı sıra 6 aylıktan büyük bütün çocuklara grip aşısının da yapılması da önemli.”

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#Maske#Okul#COVİD-19

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