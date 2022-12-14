Sağlık Bakanlığı uyardı! Diyetlere dikkat

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Rehberde, toplumda fazla kilolu ve obez bireylerin oranının gittikçe yükseldiği anlatılarak, sağlık için risk oluşturabilecek sürdürülebilir olmayan diyetler konusunda uyarı yapıldı. Bu tür diyetlere örnek olarak tek tip besine dayalı diyetler, yüksek proteinli diyetler, düşük karbonhidratlı ketojenik diyetler, alkali diyet, kan grubu diyetleri verildi. Ayrıca son dönemde popüler olan aralıklı açlık için de “Aralıklı açlık diyetlerinin yaşam tarzına etkilerinin yanı sıra, bağırsak mikrobiyotası üzerine metabolik etkilerinin olabileceği varsayılıyor” denildi.

Yeni nesil yiyeceklere de değinilen rehberde şu bilgilere yer verildi: “Dünya nüfusunun hızla artmasına karşın, ekilebilir alanların sınırlı oluşu nedeniyle böcekler, deniz yosunları, mikro algler, yapay etler gibi yeni protein kaynakları besin güvenliği, sağlık ve beslenme yararları ile ekolojik etkileri açısından araştırılıyor. ”

BEKÂR MÖNÜSÜ

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Rehberde bekâr bir erkek için mönü de paylaşıldı:

* Kahvaltıda çay, sebzeli omlet, zeytin, bir tatlı kaşığı bal, söğüş sebze, bir dilim tahıllı ekmek.

* Ara öğünde meyve

* Öğlen etli kuru fasulye, bulgur pilavı, cacık, mevsim salata, bir dilim tahıllı ekmek.

* Ara öğünde tost ve ayran.

* Akşam yemeğinde tarhana çorbası, tavuk sote, soslu makarna, çoban salata, bir dilim tahıllı ekmek.

* Gece ara öğünde yoğurt, elma.