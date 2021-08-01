Biri sönmeden diğeri yanıyor! Orman yangınlarına karşı milli seferberlik

Ciğerlerimizi yakan orman yangınlarını söndürme çalışmalarına vatandaşlar da elinden gelen tüm desteği vermeye çalışıyor. Ülkenin dört bir yanından yangın haberleri gelirken 50 saati aşkın süredir devam eden ve yüzlerce kilometrelik alana yayılan Marmaris yangınını yerinde takip ettim, zaman zaman yardım çalışmalarına katıldım.

HALK SEFERBER OLDU

İtfaiye ekiplerine destek olmak için kazmasını, küreğini kapan halk ormanlık alanlara ve toprak yollara çıkarak hem ekiplere yardımcı oluyor hem de su, ayran, tıbbi bakım ihtiyacı, gibi önemli ihtiyaçları karşılamak için çalışıyor. Evini barkını terk etmek zorunda kalan vatandaş, söndürme çalışmalarına koşarak ekiplere yardım eli uzatıyor.

MOTORLARLA SU TAŞINDI

Sık kızıl çam ormanlarının arasında en büyük dertlerden bir tanesi ise ulaşım. Çevre illerden gelen itfaiye ekipleri her ne kadar koordine edilse de orman içerisinde yalnız kalıyorlar. Halk da onlara yardıma motosikletlerle gitti. İki tekerlekli araçlarla hem daha dar alanlardan kolayca geçerek, hem de gidilen alanda park, tıkanma sorunu yaratmadan dağda söndürme çalışması yapanlara yiyecek ve içecek taşımak konusunda da önemli bir harekete imza atıldı.

GÖNÜLLÜ İLKYARDIM

Sık ormanlar arasında kalındığında özellikle dumandan etkilenen kişi sayısı da bir hayli fazla oldu. Göz ve burun damlaları, yanık kremleri, pastiller ve bilumum ekipman ile kendisini alevlerin arasında çalışanların yanına atan gönüllü ilkyardım ekipleri de söndürme çalışmalarının en önemli parçalarından birisi haline geldi. Gönüllü veterinerler de yangın alanında kaybolan ve etkilenen hayvanların bakımına koştu.

‘TEK İSTEĞİMİZ HAVA DESTEĞİ’

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay:



“Yangın ilk başladığı andan itibaren hava desteği çok acil gerekli diye bahsetmiştim. Bizim tek istediğimiz hava desteği ile yangına müdahale olmalı. Orman alanları sarp tepelerde ve karadan müdahale yetersiz kalabilir. Yiyecek ve içecek gibi bir sorunumuz yok. Sadece telefon şarj üniteleri ve pil temin etmeye çalışıyoruz. İçmeler, Turunç, Hisarönü Mezar Gediği mevkii tepelerinde yangın devam ediyor.”

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras: “Ricam farklı bölgelerde olumsuz bir durum yaşanmaması adına mahalle muhtarlarımızı ve halkımızı ormanlarımızı korumaya davet ediyorum.”

FETHİYE’DE MOLOTOF ŞÜPHESİ



MUĞLA’nın Fethiye ilçesinin Ölüdeniz Mahallesi Ovacık mevkisinde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık alanda önceki gece 00.30 sıralarında 3 ayrı noktada yangın çıktı. Ölüdeniz ve tarihi Kayaköy’e ulaşımı sağlayan yollar, tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı. Yangında yaklaşık 5 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü. Dün kontrol altına alınan yangınla ilgili Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, 4 kişinin molotofkokteylleri attığı yönünde iddialar olduğunu söyledi.

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