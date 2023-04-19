Karadeniz gazı için geri sayım! Bakan Dönmez: Yarın herkesi mutlu edecek bir müjdenin geleceğini söyleyebilirim

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TRT Haber'de soruları yanıtladı. Bakan Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İşin hikayesi 2020 Ağustos ayına gidiyor. 29 Mayıs'ta sondaj gemisini göndermiştik. İlk andan itibaren mühendislik çalışmalarımıza başladık. Gerekli ekipmanları, malzemeleri tedarik ettik. Gazı karaya çıkardık biliyorsunuz, testlerimiz yapılıyor. İnşallah yarın gazımızı tesisimize getirmiş olacağız. Ham gaz geliyor, rafineri tesisinde ayrıştırılacak, bir iki hafta kalibrasyon işlemi olacak. Mayıs başında da inşallah işleme vermiş olacağız.

"BEYİN GÖÇÜNÜ TERSİNE ÇEVİRDİK"

Burada 5 rezervuardan üretim yapabiliyoruz. Burada ilk defa denenen yenilikler de oldu. Biz bu projeyle beyin göçünü tersine çevirdik. Uluslararası projelerde yer alan arkadaşlarımızı biz buraya getirdik.

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"İHRACATIMIZI YÜZDE 25 ORANINDA AZALTMIŞ OLACAĞIZ"

Bugüne kadar tükettiğimiz gazın yüzde 1'ini üretebiliyorduk. Bununla çok büyük bir fark yaratmış olduk. İthalatımızı yüzde 25-30 oranında azaltmış olacağız. Ben kendi adıma, yarın herkesi mutlu edecek bir müjdenin geleceğini söyleyebilirim.

Karadeniz, Hazar Denizi'nin potansiyelini içeriyor. Karadeniz Avrupa için yeni bir Kuzey Denizi olabilir. Yüksek bir potansiyeli barındırıyor. Bundan sonra atacağımız adımlar için de umut vadediyor. 1 yıl içerisinde Sakarya Gaz Sahası'nda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Daha sonra Orta Karadeniz'e geçebiliriz.

"GABAR DAĞI'NDA SONDAJ ÇALIŞMAMIZA BAŞLADIK"

Önemli bir çalışmamız daha devam ediyor. Orada bir sondaj çalışmamıza başladık. Tahmin ediyorum 1 hafta içerisinde bir bilgi gelebilir. Gabar'dan potansiyel olarak, olumlu neticelenirse 150 milyon varilden fazlasını bekliyoruz.

"200'E YAKIN KUYU PLANLAMAMIZ VAR"

200'e yakın kuyu planlamamız var. Şırnak'taki petrol aramalarımızı sürdürüyoruz, sürdüreceğiz.

"AKKUYU'DA 27 NİSAN'DA İLK NÜKLEER YAKIT GELMİŞ OLACAK"

Akkuyu'da artık sona yaklaşıyoruz. 27 Nisan'da ilk nükleer yakıt gelmiş olacak. Proje 9 büyüklüğündeki depreme dayanıklı şekilde yapıldı. Bölgedeki haritaya baktığımız zaman yakınında bir fay hattı olmadığını görüyoruz. Akkuyu, uluslararası denetimlere de açık bulunuyor. Sinop için bu yıl içerisinde ilk görüşmelerin tamamlanmasını bekliyoruz. 2-3 yıl içerisinde ilk kazmanın vurulacağını tahmin ediyoruz.

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"ZONGULDAK'TA KOK KÖMÜR TESİSİ KURMAYI PLANLIYORUZ"

Zonguldak havzası 150-200 yıldır taş kömürünü çıkarıyor. Zonguldak'ta bir de kok kömür tesisi kurmayı planlıyoruz.

Elektrik üretiminde yüzde 60 oranında bir yerlilik söz konusu. Biz bu yeni dönemde yerlilik oranlarını artırmayı devam edeceğiz. Doğal gaz ve petrol çalışmalarımız devam edecek. Öte yandan tabii kaynaklar, yani madencilik faaliyetlerinde de. Madencilik kapasitemizi de artırmayı hedefliyoruz. Bir takım engellerle de karşılaşıyoruz. Çevreye zarar verildiği düşünülüyor. Biz bunlara dikkat ederek faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

"YENİLENEBİLİR KAYNAKLARDA AVRUPA'DA 5. SIRADAYIZ"

Rafine ürün satmaya devam edeceğiz, bor karbür de bunlardan biri. Pil ve pile dayalı teknolojileri Türkiye'yi getirmeyi amaçlıyoruz. Dünyada en büyük rezerv Çin'de, ikinci ise bizde. Türkiye Yüzyılı ile birlikte, AK Parti iktidarının alt yapıya yaptığı yatırımın meyvesini toplayacak bir döneme giriyoruz. Yenilenebilir kaynaklarda Avrupa'da 5. sıradayız. Birçok ülkeye güneş paneli ihraç eder hale geldik. Türkiye'de güneş paneli üretiminde dünyada 3. sıradayız. Doğal gaz merkeziyle illgili olarak 2024'te ilk ticaretleri yapmaya başlayacağız.