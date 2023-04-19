Son dakika: Yarın tarihi gün! CNN TÜRK Karadeniz gazını havadan görüntüledi

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Karadeniz gazı 170 km deniz açıklığından karaya ulaştırıldı. İlk test için yanma işlemleri başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez gazın karaya ulaşma süresini 30 saat olarak açıklamıştı.

710 milyar metreküplük rezerv mayıs ayında evlere ulaşacak. İlk etapta günlük 10 milyon metreküplük akış sağlanacak, zaman içerisinde bu miktar 40 milyon metreküpe çıkarılacak.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Keşfin ateşinin yandığı yerden son bilgileri aktaran Fulya Öztürk, "O ateş hala yanıyor, testler devam ediyor" dedi. Öztürk'ün konuşmasından satır başları şöyle;

Dün de heyecan verici görüntüler paylaşılmıştı. Karadeniz'deki doğalgazın test ateşinin karada yandığının anları paylaşılmıştı. O ateş hala yanıyor, testler devam ediyor. Yarın önemli bir gün. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Filyos'ta Karadeniz gazının devreye alınma töreni olacak. Saatler 20:23'ü gösterdiğinde gaz devreye alınmış olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın müjdeleri de açıklayacağı söyleniyor.

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BU AŞAMAYA NASIL GELİNDİ

Sismik araştırma gemileri Barbaros Hayarettin Paşa ve Oruç Reis, önce Karadeniz'de alan taraması yapmıştı. Sakarya Gaz Sahası olarak adlandırılan bölgede sinyal aldıktan sonra sondaj gemileri kuyular açmaya başlamıştı. Açılan kuyularda Karadeniz gazının keşfedildiğini açıklamıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. İlk etapta Tuna-1 Kuyusundan haber gelmişti. 2020 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu müjde olarak açıklamıştı. Daha sonra Amasra-1, sonra Çaycuma-1 kuyularından doğalgazın keşfedildiği duyurulmuştu. Türkiye'nin toplam Karadeniz'de bulduğu doğalgaz miktarı 710 milyar m3. Türkiye artık Karadeniz'deki bu doğalgazı kuyulardan çıkardı ve karaya ulaştırdı. Yarın devreye alınacak ve daha sonra peyderpey evlere ulaştırılacak.

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MAYISIN İLK HAFTASI EVLERDE

Karadeniz gazı BOTAŞ işleme tesisine gidecek. Gazın işlenmesinin ardından mayısın ilk haftasında evlere verilmeye başlanması bekleniyor.

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Sakarya Gaz Sahası’nda Fatih sondaj gemisinin Tuna-1 kuyusunda gerçekleştirdiği sondajla Ağustos 2020’de 320 milyar metreküplük doğalgaz keşfi yapıldı. Ekim 2020’de Tuna-1 kuyusundaki sondaj tamamlandığında, kuyudaki rezerv miktarı 85 milyar metreküplük revizyonla 405 milyar metreküp olarak güncellendi.

Haziran 2021’de Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir rezerv keşfi gerçekleştirildi. Çaycuma-1 kuyusunda da 58 milyar metreküplük yeni bir rezerv keşfiyle birlikte toplam rezerv Aralık 2022’de 710 milyar metreküpe çıktı.

GAZ FİYATINDA İNDİRİM BEKLENTİSİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz gazıyla ilgili vereceği müjdeyi yarın akşam açıklayacak. Erdoğan’ın ya gaz fiyatında yapılacak indirimi ya da belli bir metreküpe kadar ücretsiz gaz verileceğini açıklaması bekleniyor.