Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kazanamaz' dedikleri adaya şimdi 'umut' diyorlar

Haberin Devamı

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:



Bugün Denizli çok güçlü bir seda ile Türkiye Yüzyılı'nın inşası için 'ben de varım' dedi. Rabbim hepinizden razı olsun. Desteğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Üstat Necip Fazıl'ın o güzel ifadesiyle 'İnşallah pekleşe pekleşe büyümeye devam edeceğiz'. Hep birlikte büyüyeceğiz. 85 milyon bir olacağız. Siyasi rekabeti, siyasi husumete çevirmek isteyenlerin oyununa gelmeyeceğiz. Hedeflerimize emin adımlarla yürüyeceğiz. Bu kutlu yola çıkarken millete hizmetkarlık yapmaya geliyoruz demiştik. Üstlendiğimiz tüm görevlerde bu sözümüzün arkasında durduk. Alçakla saldırılarla karşılaşsak da sözümüzden dönmedik. Milli iradeye helal getirmedik. Emanetinize canımız pahasına sahip çıktık.

Haberin Devamı

"BİZ BURAYA SECCADENİN ÜZERİNDE AYAKKABILARIYLA KIBLE ARAYANLARLA GELMEDİK"



Hep şuna inandık Allah'ın rahmetinden başka bize rahmet penceresi yoktur. Şunu biliyorduk ki hesapların üzerinde hesap vardır, o da Allah'ın hesabıdır. Büyük Türkiye doğrultusunda azimle yürüdük. Bugünlere birilerinin lütuflarıyla değil sizlerin destekleriyle geldik. Günde beş defa elini semaya açanların hayır duasıyla geldik. Seccadenin üzerinde ayakkabılarıyla kıble arayanlarla değil, tam aksine kıblesinin Kabe olduğunu bilenlerle geldik.

"TÜRKİYE'Yİ NEREDEN NEREYE GETİRDİĞİMİZE ŞAHİTSİNİZ"



Rabbim bize CHP zihniyetin boyunduruğundan kurtarmayı nasip etti. Rabbim bizlere Ayasofya'yı asli kimliğine buluşturmayı nasip ettim. Rabbim bize nice sembol ibadethaneyi ülkemizi nakış nakış işlemeyi nasip ettim. Şimdi de Levent'te Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ni bayramdan sonra açacağız. Rabbim bizlere iyilik sancağını dünyanın 4 köşesine ulaştırmayı nasip etti. Rabbim bizlere ülkenin kronik sorunlarını çözmeyi vatandaşlarının sorunlarına çözüm bulmayı nasip etti. Rabbim bize Denizli'ye 66,3 milyar lira yatırım yapmayı nasip etti. Türkiye'yi nereden nereye getirdiğimize şahitsiniz. Ekonomiden ulaşıma, sağlıktan eğitime attığımız adımlara sizler bizzat şahitsiniz. Bugün de sizlerin derdiyle dertleniyor, sizlerin hayır duasını almayı en büyük şeref paiyesi olarak görüyoruz. Bunu 14 Mayıs'tan sonra da sürdürme niyetindeyiz.



"'KAZANAMAZ' DEDİKLERİ ADAYA ŞİMDİ 'UMUT' DİYORLAR"



7'li koalisyonun içinde debelendiği gaflet çukurunu sizler de mahcubiyetle takip ediyorsunuzdur. Siyasi ikballeri için işportaya çıkarmadık ilkeleri kalmadı. Tekmeledikleri masayı, 'kazanamaz' dedikleri adayı, millete 'umut' diye yutturmaya çalışıyorlar. Topu topu 7 kişiler ama kavgasız tek bir günleri geçmiyor. Birbirlerini idare etmekten acizler ama sorsan Türkiye'yi idare etmeye talipler. Diyarbakır'da 51 vatandaşımızı katlettiler. Gezi'de de katlettiler. Selo'yu, evlat katili Apo'yu çıkaracağız diyorlar. Bunlar terörist nasıl çıkaracaksınız? Ayosofya'yı müze yapmaya kadar bunlarda her türlü kepazelik var. Biz LGBT'ye karşıyız. CHP, HDP, İYİ Parti LGBT'ci. Bunların aykırı bir şey söylediğini duydunuz mu? Bu milletin asli değerlerinden taviz vermeyeceğiz. Türkiye'yi küresel tefecilere çekmek gibi mandacılık var. Neymiş 300 milyar dolar sözü almış bay bay Kemal. Nerede? Hangi bankaya koydun bu paraları? Yalan olur da bu kadarı olmaz. Kapalı kapılar ardından bölücü örgütün siyasi uzantısıyla yaptığı pazarlıklar var. Eğer dürüstsen, bu millete neler konuştuğunu açıkla ve millet dürüstlüğünü görsün.

Haberin Devamı

Oy pusulasının bir tarafında milletin adamı, diğer tarafında iş bilmez aday olacak. Bir zamanlar SGK'nın başındaydı. Batırdı orayı, bitirdi. Şimdi bizler şehir hastanelerinde nasıl hizmet veriyoruz görüyorsunuz. Bir tarafta 21 yıldır çok iyi bildiğiniz ehil kadrolar olacak, bir tarafta kumar masası olacak. Oy pusulasının bir tarafında Türkiye Yüzyılı'nın parıldayan güneşi, diğer tarafında CHP zihniyetinin karanlığı olacak