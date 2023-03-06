Akşener masaya döner mi? Dicle Canova son kulis bilgilerini aktardı: 'Büyük bir sürpriz bekleniyor'

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CHP, DEVA, Gelecek ve DP, Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde bugün saat 14.00’te bir araya gelecek. Masadan kalkmasının ardından İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in masaya dönüp dönmeyeceği tartışma konusu. İYİ Parti arasında temas var mı? Akşener masaya döner mi, son durum ne?

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova canlı yayında son kulis bilgilerini aktardı:

"Bir uzlaşma ihtimali var. Ankara'da kulisler çok hareketli. Taraflar arasında bir teklif alışverişi var. Sabaha kadar iki partinin kurmayları uyumadı, bunu da söyleyebilirim. Çalışmalar devam ediyor. Henüz İYİ Parti'den taraflara net bir yanıt verilmediği için tam olarak iş çözüldü bitti diyemeyiz. Ama kulislerde konuşulanları anlatacağım şimdi. Bunlar ne kadar gerçekleşir ne kadar gerçekleşmez bir iki saat içinde öğreneceğiz.

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Dün geceden beri yoğun bir trafik var CHP'den İYİ Parti'ye giden bir teklif var. Bu teklif büyük ihtimalle şöyle: 'Tamam biz 5'li masa olarak oturalım, Kılıçdaroğlu'nun adaylığında yürüyelim. Siz ittifak zemini içerisinde ayrı bir aday çıkararak çoklu adayla seçime gidelim, 2. turda muhalefetin adayına destek verelim.'

"BÜYÜK BİR SÜRPRİZ BEKLENİYOR"

Böylece bugüne kadar altına imza atılmış ve İYİ Parti'nin de sıklıkla 'masadan kalksak bile imza attığımız her şeyin arkasındayız' mesajını verdiği o metinler de geçerliliğini sağlasın.

Şimdi bu bir ayak. Bu olabilir ama çok daha büyük sürprizlerden bahsediliyor. Ne büyük sürprizler biraz onları kovalamaya çalıştım. Kulislerde konuşulanları aktaracağım. Bunlar dediğim gibi birkaç saat sonra değişir mi, başka bir şeye evrilir mi? Göreceğiz. Bir yol haritası var malum. Bugün aday kimse bu haritayla birlikte açıklayacak. Kendi ağzından açıklayacak ve o haritada olası kazanmaları durumunda hükümetin nasıl olacağı da yazacaktı. Genel Başkan yardımcılarının, başkan yardımcısı şeklinde görev almaları planlanıyordu. İYİ Parti'nin itirazları vardı. Benim öğrendiğime göre farklı bir formül öneriliyor başkan yardımcılıkları konusunda. Ve büyük ihtimalle öyle bir isim teklif edildi ki bu Meral Akşener olmayabilir ama Akşener'in de olabilir diyeceği bir isim başkan yardımcılığına önerilmiş vaziyette diyebilirim.

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"SİYASET DİPLOMASİDİR"

Şimdilikbu kadarını söyleyelim. Hala karşılıklı görüşmeler devam ediyor. Az önce Aytun Çıray, Meral Akşener'in danışmanı CHP kökenli biliyorsunuz dikkat çeken bir tweet attı. 'Siyaset dinamiktir. Diplomasidir ve her sabah yeni şartlarıyla yeniden doğar' ifadesini kullandı. 'Diplomasidir' ifadesi çok önemli. Anladığım kadarıyla Akşener 6'lı masaya oturmasa da çoklu aday stratejisi ile süreçte beraber ilerlenebileceği iddia ediliyor.

Aytun Çıray'ın tweet'ini de bir kenara koyuyoruz. Kulisler dün geceden beri hareketli. CHP'nin İYİ Parti'ye teklifleri var. Eğer Meral Akşener kurmaylarıyla yapacağı toplantı sonrası bunlara evet demeye karar verirse farklı bir çerçevede yola devam kararı çıkabilir. Başkan yardımcılığı konusunda da birtakım sürpriz yeni isimler ve birtakım sürpriz yeni gelişmeler de olabilir deniyor Ankara kulislerinde."