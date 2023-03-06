Akşener’den son dakika hamlesi Kılıçdaroğlu’ndan adaylık ilanı

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Akşener, cumhurbaşkanı adayının millete sorulması önerisi kabul edildiği taktirde bugün yapılacak olan5’li toplantıya altıncı lider olarak katılabileceği mesajını verdi. Meral Akşener, 2 Mart’taki toplantıda Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıkmış, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı önermişti. Bu teklifinin Kılıçdaroğlu tarafından reddedilmesi üzerine bu kez cumhurbaşkanı adayının anket yapılarak belirlenmesini istemişti. Akşener’in bu önerisi de Kılıçdaroğlu tarafından şiddetle reddedilmişti. Bunun üzerine Akşener, 6’lı Masa’yla ipleri koparan açıklamayı yapmıştı. Ama Akşener’le yollarını ayıran Masa, 5’li olarak yoluna devam etmişti.

AKŞENER’İN MASAYA DÖNÜŞ ÇABASI

Akşener’in CHP ile temas kurmaya çalıştığı ve bu arada 5’li Masa toplantısına saatler kala kendisine yakın gazeteciler üzerinden Kılıçdaroğlu’na, cumhurbaşkanı adayının anket yapılarak belirlenmesini kabul ettiği taktirde masaya geri dönebileceği mesajını verdi. Ancak Akşener’in mesajı Kılıçdaroğlu cephesinde değerlendirmeye alınmadı.

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5’li Masa cumhurbaşkanı adayını tespit etmek üzere bugün saat 14.00’te Saadet Partisi Genel Merkezi’nde toplanacak. Bu toplantıya Akşener davet edilmedi. Buna rağmen Akşener toplantıya katılmak istediği taktirde “Çayımı içer gider. Ama kararımız değişmez” denildi.

ÇİFTE AÇIKLAMA YAPILACAK

Bugün yapılacak olan 5’li Masa toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığının açıklanması kararı netleşti. Buna göre bir takvim hazırlandı. Kılıçdaroğlu’nun adaylığı iki ayrı açıklama ile kamuoyuna duyurulacak. Bunun biri 5’li Masa toplantısının yapılacağı Saadet Partisi Genel Merkezi’nin önünde diğeri ise CHP Genel Merkezi’nin önünde yapılacak. 5’li Masa saat 14.00’te Saadet Partisi Genel Merkezi’nde toplanacak. Toplantı saat 16.00’da bitecek. Liderler, Kılıçdaroğlu’nun ortak cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıklayacaklar. Açıklamanın yapılacağı sırada CHP’liler Saadet Partisi Genel Merkezi’nin önünde toplanarak Kılıçdaroğlu’na destek verecekler. Bu sırada Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıkan bir grubun da genel merkez önünde toplanıp, milletin sesine kulak verilmesi yönünde tezahürat yapması bekleniyor.

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Saat 16.00’da ise bu kez CHP Genel Merkezi’nin önünde teşkilatların da katılımı ile bir adaylık açıklaması yapılacak.

İMAMOĞLU’NUN HÜSRANI

Meral Akşener tarafından 6’lı Masa’ya cumhurbaşkanı adayı olarak önerilen Ekrem İmamoğlu’nun ise yaşananlardan dolayı büyük bir hayal kırıklığı yaşadığı söyleniyor. İmamoğlu’nun, Akşener’in sert bir açıklama yaparak masadan ayrılmasından sonra arabulucu olarak devreye girmek için çok yoğun çaba gösterdiği öğrenildi. Meral Akşener’i masaya geri döndürmek ve cumhurbaşkanı adayının anket yapılarak belirlenmesini sağlamak için girişimde bulunmaya çalışan Ekrem İmamoğlu’nun, Kılıçdaroğlu tarafından engellendiği ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu’nun kararlı tutumu karşısındageri adım atan Ekrem İmamoğlu’nun Meral Akşener’le görüşemeden İstanbul’a döndüğü ortaya çıktı.

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KILIÇDAROĞLU NEDEN KAZANDI AKŞENER NEDEN KAYBETTİ

AKŞENER, Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı adayı yapmama üzerine bir oyun planı kurdu. Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı olma yönünde bir oyun planı geliştirdi.

Akşener, Kılıçdaroğlu’nun önünü CHP’li iki belediye başkanı ile kesmek istedi. Kılıçdaroğlu, genel başkanlık gücünü kullanıp rakibi olan iki belediye başkanının önünü kesti.

AKŞENER’İN YANLIŞLARI

6’lı Masa kurulurken Meral Akşener gömleğin ilk düğmesini yanlış ilikledi, Kılıçdaroğlu ilk düğmeyi doğru ilikleyince devam geldi.

Millet İttifakı olduğunda Akşener ile Kılıçdaroğlu yarı yarıya ortaktı. Akşener yüzde 50 güç sahibiydi. Kılıçdaroğlu, Masa’yı 6 kişiye çıkarınca Akşener altıda bire düştü.

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AKŞENER HARCADI KILIÇDAROĞLU KORUDU

Akşener, Kılıçdaroğlu’na söz söyleyen Yavuz Ağıralioğlu’nu, Koray Aydın’ı, Cihan Paçacı’yı ya görevlerinden aldı ya susturdu. Kılıçdaroğlu ise “Kılıçdaroğlu olmazsa Masa dağılır” diye tehdit eden Bülent Kuşoğlu başta olmak üzere Akşener’e parmak sallayanların hepsini korudu. Bir çakıl taşını feda etmedi.

BAŞBAKANLIK YANLIŞI

Akşener, “Başbakanlığa talibim” diyerek kendini cumhurbaşkanlığı denkleminin dışına attı; Kılıçdaroğlu, “Adayım” diyerek kendini cumhurbaşkanlığı denkleminin içinde tuttu.

İKİ FARKLI LİDERLİK

Akşener, “Tek cumhurbaşkanı yardımcılığı olsun, ben başbakan yetkileriyle donatılmış cumhurbaşkanı yardımcısı olayım. Benim oyumla 250 bin oyu olan Gültekin Uysal’ın oyu bir olmasın, benimle Gültekin Uysal eşit yetkilerle donatılmış cumhurbaşkanı yardımcısı olmasın” dedi. Kılıçdaroğlu, milletvekili olma şansı bile bulamayan liderlere bir cumhurbaşkanı yardımcılığı, birer bakanlık, oy oranına göre artı bakanlık ve CHP listelerinden bol miktarda milletvekilliği vaat etti.

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KILIÇDAROĞLU KAZANDI

Haliyle “Kimse olmasın, ben olayım” diyen, hiçbir partiyi yanına çekemeyen, hiçbir lidere cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık ve İYİ Parti listelerinden milletvekilliği vaat etmeyen Akşener kaybetti; paylaşmayı bilen, herkese mavi boncuk dağıtan Kılıçdaroğlu kazandı.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ’LA GÖRÜŞEMEDİ

Sonuç itibarıyla Akşener, uğruna 6’lı Masa’yı terk ettiği, cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiği Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’la görüşüp bir çay kahve bile içemedi ama Kılıçdaroğlu onların birini sağına, diğerini soluna alıp destek fotoğrafı çektirmeyi başardı.

Akşener dama oynadı, Kılıçdaroğlu satrancı tercih etti.

Sonunda satranç oynayan, dama oynayanı yendi.