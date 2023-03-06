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Adım adım gerilim anı

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#Meral Akşener#Kemal Kılıçdaroğlu#Masa
Adım adım gerilim anı
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2023 07:00

Akşener son toplantıda yaşananları gazeteci Candaş Tolga Işık’a anlatırken “Söz en son bana gelene kadar herkes Kemal Bey’in adaylığını dile getirdi. Bana söz gelince ‘Bizim anketlerde Yavaş ve İmamoğlu çıkıyor‘ dedim. ‘İsterseniz anket yaptırıp ona göre hareket edelim’ dedim. Kılıçdaroğlu bu önerime hiddetlenip ayağa kalktı” dedi.

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İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, 6’lı Masa’nın perşembe günü yapılan son görüşmesinde Genel Başkan Meral Akşener’in tepkisine neden olan diyalogları şöyle anlattı:

ÖNCE DÖRT PARTİYE ADAYLARI SORULUYOR: “Toplantıda gündeme geçiliyor. Gündemde yol haritasının tartışılması ön plana çıkınca, Genel Başkanımız, ‘Önce cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceğini bir tartışalım’ diyor. Bunun üzerine ev sahibi, DP Lideri’ne ‘Siz daha önce açıkladığınız için sizden başlayım, sizin adayınız kim?’ diye soruyor. DP Lideri, ‘Kemal Kılıçdaroğlu’ diyor. Arkasından kendisi de ‘Benim de adayım Kemal Kılıçdaroğlu’ diyor. DEVA Partisi Lideri’ne soruyor, ‘Kemal Kılıçdaroğlu’ diyor. Gelecek Partisi de ‘Kemal Kılıçdaroğlu’ diyor.

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KILIÇDAROĞLU TEŞEKKÜR EDİYOR: Kemal Bey’e sormuyor. Kemal Bey, ‘Arkadaşlar çok teşekkür ederim, beni bu göreve layık gördüğünüz için’ diyor.

AKŞENER BEKLİYOR: Sayın Akşener’e bir şey sorulmuyor. Sayın Genel Başkanımız bekliyor. Sonra ‘Efendim siz ne düşünüyorsunuz?’ deniliyor. En büyük partiden başlayabilirsin. O zaman ‘Kılıçdaroğlu’ndan başlarsın, ikinci sırada Meral Akşener’e sorarsın. En küçük partiden başlarsın, beşinci sırada Sayın Akşener’e sorarsın. Bir sistem olur.

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KEMAL BEY ANKETLERDE SİZ KAZANAMIYORSUNUZ: Meral Hanım da ‘Kemal Bey, bizim yaptırdığımız anketlerde siz kazanamıyorsunuz. Önerim, iki belediye başkanı birinci turda geçiyor. Size düşen bu iki kişiden herhangi birinin elini kaldırmanız, ya da başka adayınız varsa onu tartışalım. Ya da bir kamuoyu araştırması yaptıralım. Her parti bir anket şirketi tespit etsin. Bir hafta sonra kim çıkarsa hepimiz arkasında duralım’ diye teklifte bulunuyor.

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MERAL HANIM İKİ BAŞKANI KARIŞTIRMAYALIM: Kemal Bey araya giriyor, ‘O ikisi görevlerine devam edecek Meral Hanım, onları karıştırmayalım’ diyor. Bundan sonraki nezaketsizliği söyleyim.

SİZ İMZALAMAYACAKSANIZ: Kemal Bey, ‘Toplantı sonrası basın açıklamasını imzaya açıyorum, Meral Hanım siz imzalamayacaksanız biz beşimiz imzalayalım’ diyor.” 

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#Meral Akşener#Kemal Kılıçdaroğlu#Masa

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