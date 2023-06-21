Cumhurbaşkanı Erdoğan: Masadaki ortakları artırmak netice vermez, millet irade ister

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İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Aziz milletim, değerli vekil arkadaşlarım, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. TBMM 28. yasama döneminin ilk grup toplantısında sizlerle olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. AK Parti listelerinden seçilen kardeşlerimi tebrik ediyorum. Vazifeniz hayırlı olsun, Allah utandırmasın. Demokrasi mücadelemizde omuz veren arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. 28 Mayıs gereci balkon konuşmamızda, seçim zaferimizde emeği olan herkese teşekkürlerimizi iletmiştik. Tarihimizin en kritik seçimlerinden birini zaferle taçlandıran arkadaşlarıma buradan şükranlarımı sunuyorum.

Seçim kararından itibaren canla başla çalışan arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Milletimizin emanetine sabahın erken saatlerinden gece geç saatlerine kadar sahip çıkan tüm sandık müşahitlerine tebriklerimi iletiyorum. Bu seçimlerde ortaklarımız da olağan üstü çaba harcadı. İlkeler ittifakı olduğumuzu gösterdik. Genel başkanlarla deprem bölgesindeki vatandaşın acısını beraber üstlendik. Milyonları beraber selamladık. 15 Temmuz'da meydanlarda kurduğumuz ittifakı daha da güçlendirdik. MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'ye ve ülkücü kardeşlerimize, YRP Genel Başkanı Erbakan'a ve milli görüşçülere, BBP Başkanı Destici ve Alperen'lere, DSP Başkanı Aksakal ve arkadaşlarına, HÜDA Par Başkanı Zerkiya Yapıcıoğlu ve arkadaşlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Sinan Oğan ve tavrını milli iradeden yana koyanlara teşekkür ediyorum.

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Zaferin yegane sahibi Allah'tır. Zafere giden yolu aziz milletimiz döşedi. Tercihini demokratik yollarla gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Deprem bölgesindeki kardeşlerimizin desteğini asla unutmayacağız. Kilometrelerce yol gitme pahasına seçimde oy kullanan yurt dışındaki vatandaşlarımıza minnettarlığımı iletiyorum. Seçim sürecimiz yüz milyonlar tarafından yakından takip edildi. İslam dünyasından bir ülkenin temsilcisi ziyaretime geldi; bizde AK Parti'ye çıkan oy yüzde 99, dedi.

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ORTAKLARI ARTIRMAK NETİCE VERMEZ

6'lı masa diyordu şimdi 16 masa diyor. Yetmez, bunu daha da artırman lazım. Masadaki ortakları çoğaltmak netice vermez. Bu millet irade ister. Eser ister, hizmet ister. Yalanla dolanla bir yere varılmaz.

Nasıl istiklal harbimizde milyonlar milletimizle kenetlendi ise aynı kader ortaklığı 28 Mayıs seçimlerinde de sergilendi. Kardeşlerimiz ellerini semaya bizler için kaldırdı. Dostlarımız aynı sevinçle kutladı.

Zorlu seçim sürecini geride bıraktık. En kritik seçimlerden birini yaşadık. Milletimizin maziden atiye uzanan kutlu yolculuğunda neye tekabül ettiği zamanla anlaşılacak. Türkiye'nin nasıl büyük bir varta atlattığını, uçuruma düşmekten kurtulduğunu zamanla göreceğiz. Muhalefetin yanındakilere baktığımızda bunun işaretini alıyoruz. Bunlar 1 buçuk yıl önce masa kurdu. Kıyıda köşede kim varsa topladılar.

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Millete proje adına bir şey sunamadılar. Kendi tarifleri ile kumar ve pazarlık masasından öteye geçemediler. Bu masaya ben kumar, noter masası demedim. Diyen o masanın etrafındakiler. Parlamenter sisteme geri döneceklerdi. 7 tane cumhurbaşkanı yardımcısı olduğu, ahlaki çizginin bulunmadığı ucube sistemi millete dayattılar. Açıklarını kapatmak için en kirli seçim kampanyasını birlikte yürüttüler. Ortada öyle bir mesele yokken mezhep ve etnik köken fitnesini körüklediler. Hayat tarzı üzerinden vatandaşa korku saldılar. Vatandaşımızın hayat tarzı ile alakamız yoktur Bay Kemal. O sizin derdiniz. Siz bu ülkenin milletin hayat tarzı ile uğraştınız ve sahtekarlık yaptınız. Başörtüye saldırıp milleti aldatmak için bir iki başörtülü kızımıza rozet taktınız ama yalan. Sahtekarlık yapıyorsunuz.

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BAŞÖRTÜSÜNDE SAMİMİ İSENİZ ANAYASA İLE TEMİNAT ALTINA ALALIM

Seçim öncesi Anayasa yapalım ve başörtüsü konusun yasasını çıkaralım. Samimi iseniz başörtüsü meselesini anayasa ile teminat altına alalım. Dürüst olmazsanız sizi milletimize bangır bangır anlatacağım. Kandil'den Pennsylvania'ya kadar terör baronlarının desteğine itiraz ettiniz mi? Hiçbiri etmedi. Edemezsiniz çünkü onlarla berabersiniz. Uçkuru kaptırmışsınız. Küresel güç odaklarından aferin almak için lgbt belasını meşrulaştırmaya çalıştınız. Siz lgbt'cisiniz. Yanınızdakiler de llgbt'ci. Ama ne AK Parti ne MHP ne diğer üyelerimizde böyle bir bela yok. Aramızdaki fark yok.

ONLAR ADINA HİCAP DUYDUK

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İnsanımızı tehdit etmekten, depremzedelere hakaret etmeye kadar her yolu denediniz. Siyaset sahnesinde kaldıkları sürece o leke oradan çıkmayacak. Kampanya döneminde ucuz siyasi şovlara şahit olduk. Sandıkların dörtte biri açılmadan nice skandalı izledik. Buldunuz iki belediye başkanı onlarla birlikte bunu yaptınız? Neredeler, şimdi kayıplar. İki koltuk al yanına. Birini İstanbul'a diğerini Ankara'ya ver. Onlar da orada otursunlar. Hiç olmazsa sözde cumhurbaşkanlığı yardımcısı koltuğu ver. Bütün bunları yapanlar utanmadı. Biz onlar adına hicap duyduk. Tarih kuşkusuz en adil hakemdir. Herkes tarih önünde hesabını verecektir. Bu tür kötülüklerden korumaktır görevimiz. Önümüzdeki dönemde siyasetin kalitesini artırmak için var gücümüzle çalışacağız.

Seçimleri kazanmakla böyle bir kuşatmayı yardık. Yalan siyasetini çalışmalarımızla boşa çıkardık. Onlar popülizm bataklığında boğulurken biz halkımızın huzuruna eserlerimizle çıktık. Durmak yok yola devam dedik.

Değerli kardeşlerim birileri koltuk peşinde koşarken biz farkımızı böyle gösterdik. Milletimiz bizim samimi gayretlerimizi görüp ödüllendirdi. Sandık sonuçları Anadolu irfanının hafife alınmaması gerektiğini hatırlatmıştır. Birileri hazmetmekte zorlansa da geçerli oyların 27 milyon 834 binini alarak yüzde 52,18 oy oranı ile büyük zafer elde ettikEzici çoğunlukla milletin güvenine mazhar olduk. seçim bölgelerinin hepsinde oylarımızı artırdık.

Bayburt 82.45 ile, ilçelerde Harran 95,30 oy oranı ile en yüksek oyu veren yerler oldu. Depremde en ağır yıkımı alan Hatay'ın bizden yana seçim yapması bizleri mesut etti. Şükran borcumuzu bayramdan sonra yapacağım ziyaretlerle bizzat ödeyeceğiz. Meclis boyutnda 14 Mayıs'ta Cumhur İttifakı olarak 323 vekil kazandık. AK Parti 2002'den beri sandıktan birinci çıkma rekorunu korudu. 27. döneme göre meclis'teki sandalye sayısındaki farkı görmezden gelemeyiz. Milletimizin partimize verdiği mesaja kayıtsız kalamayız. Tabloyu tüm boyutları değerlendiriyoruz. Mazeret aramadan, vatandaşı suçlamadan kendi iç muhasebemizi yapıyoruz. MYK toplantılarımızda değerlendirmeleri dinleme fırsatı bulduk. Kuyumcu titizliliğinde yürüteceğiz çalışmaları. Muhasebe sürecini neticelendireceğiz. Hatamız varsa düzelteceğiz. Milletimizin çizdiği istikamette yolumuza devam edeceğiz. Seçmen muhalefete de pek çok mesaj verdi. Milletimiz özellikle muhalefetin zihniyetinde köklü bir değişim istediğiğni gösterdi. Her eleştiriye kulak tıkayan, sürekli aday dayatan, halkın beklentisini görmezden gelen milli iradeyi yok sayan kibirli zihniyet bir kez daha duvara tosladı.

Başta CHP olmak üzere sandıktan çıkan mesajı doğru okuyup gereğini yerine getirmekten başka çıkar yolları yok. Değil 16'lı 160'lı masa da kursa milletin sandıkta tokatını yemekten kurtulamaz. Biz bu tespitlerimizi kendi çıkarlarımızı düşünmüyoruz. Meseleye dar kalıplardan bakmıyoruz. En ideal muhalefet Türkiye'de olandır. Biz rakiplerinin zayıflığından medet uman hareket değiliz. Bunlardan şikayet eden, ufkuna uygun rakip arayan kadroyuz biz. Muhalefette değişim çağrımızla ülke huzurunu dikkate alıyoruz. Türk demokrasisi güçlensin istiyoruz. Ülkemiz iktidarı ile olduğu gibi muhalefeti ile de dünyada örnek alınsın istiyoruz. Cumhuriyet'in 100. yılına muhalefet yapma pratiğini değiştirmiş olarak girelim istiyoruz.

Baba oğul arasındaki taht mücadelesini bizim için önemi yok. Biri baba biri oğul olmuş bize ne. Su alan gemi dümenine kim gelmiş önemi yoktur. Asıl mesele muhalefetin millete parmak sallamaktan vazgeçmesidir. Asıl mesele ülkenin sorunlarına odaklanmasıdır.

Siyaseti yürütürken Türkiye eksenine bağlı kalalım diyoruz. Milli konularda farklılıkları bir kenara bırakabilip buluşabilmeliyiz. Her seçim sonrası bize oy verenlerle siyasi tercihi farklı olanlara da el uzattık. Gönül kapılarımızı tüm vatandaşlarımıza sonuna kadar açtık. İdeolojik ön yargılarından bir türlü sıyrılamadılar. Meselelere Türkiye merceğinden bakamadılar. Türk siyasetinin nereye evrildiğini göremediler. Yaşanan gelişmeleri doğru analiz edemediler. Küçük olsun benim olsun mantığını terk edemediler. Bir iki hafta değişir gibi yapıp eski siyaset yapıl tarzlarına geri döndüler. Halka tepeden bakan faşist zihniyet varlığını korumayı başardı. Samimi bir özeleştiri vermek yerine yenilgi vatandaşa çıkarılıyor. Depremzede kardeşlerimize yönelik hakaretlerin ardı arkası kesilmiyor. Oy vermedi diye kırsaldaki vatandaşımız aşağılanıyor. Kimi kalemşörler nefret kusmaya devam ediyor. Faşist zihniyetin sorgulanmasına izin verilmiyor.

Muhalefetin büyüttüğü canavarla yüzleşmek mecburiyetinde kaldı. Bize karşı kullandıkları trol ordusu ile tetikçi kalemler oklarını sahiplerine çevirdi. Hedef tahtasına bu sefer muhalefeti yerleştirdi. AK Parti'ye karşı kullandıkları aparatların hepsi muhalefete yöneldi. Masadan kalkan ortaklarına yaptıklarının aynısına kendileri muhatap oluyor. Biz bu konuda tüm samimiyetimizle uyardık Rakibi ısırıyor diye akrep beslenmeyeceği konusunda uyardık. Haklı çıktığımızı görüyoruz. Muhalefetin hatasını anlamasını diliyoruz. Muhalefet ne yaparsa yapsın işimize bakıyoruz. Onlar kavga gürültü ile vakit öldürürken biz eser zincirine yenilerini eklemişsek önümüzdeki 5 sene de sürdüreceğiz.

Eski kabine üyelerimize emekleri için teşekkür ediyorum. Başkanlık yaptıkları komisyonlarda birikimleri ile göz dolduracaklardır.

TBMM Başkanlığı'na cumhur ittifakı aday gösterdiği Sayın Numan Kurtulmuş seçildi. Kurtulmuş'un görevini hakkı ile yerine getireceğine inanıyorum. Ortaklarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Aynı şekilde 27. dönem Meclis başkanlığı görevini yerine getiren Şentop'a teşekkürlerimi sunuyorum.

Koltuklarına yapışıp kalanlara inat kadrolarımızı sürekli yeniledik. 3 dönem kuralına takılan arkadaşlarımızın yerine yeni arkadaşlarımızı listeye koyduk. Kadromuzu yüzde 65 oranında yenilemiş olduk.

Daha düne kadar birbirleri ile can ciğer kuzu sarması olanlar bugün birbirlerine demediklerini bırakmıyor. Kavgadan gürültüden başlarını kaldıramıyor. Nerede bunların genel başkanları yahu? Ne zaman bunları bulacağız? Çok iyi hesap uzmanı ama hesaptan da bi haber. Elindeki vekillerin 40 tanesini kaptırdı. Bunların bizde yaşanmamasının sırrı bizim siyasete dava penceresinden bakmamızdır. Hiçbir hesabı yol ve dava arkadaşlığımızın önüne geçirmeyeceğiz. Bu kardeşliğe gölge düşürmeyeceğiz. Başkaları gibi bölüne bölüne değil, pekleşe pekleşe büyümeye devam edeceğiz.

Kabinemizin teşekkülü ile vatandaşlarımızın taleplerini karşılamaya başladık. Arpa ve buğday alım fiyatlarımız ile çiftçilerimizi sevindirdik. Toplumun çeşitli kesimlerine müjdelerimizi paylaştık. Asgari ücret komisyon görüşmeleri dün uzlaşma ile gerçekleşti. Asgari ücreti brüt 13 bi 400 liraya, net tutarı 11 bin 400 liraya yükselttik. Geçtiğimiz yıla göre yüzde 107 oranında yükselttik.

Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz dedik, ezdirmiyoruz. Asgari ücret desteğini önümüzdeki 6 ay boyunca 500 lira olarak uygulayacağız. Kurban Bayramı arefesinde çalışanlarımıza yeni sevinç yaşatacağına inandığım asgari ücretin hayırlı olmasını diliyorum. Seçim döneminde açıkladığımız memur maaşları ile ilgili sözleri de inşallah yerine getireceğiz. Büyüyen ekonomiden 85 milyonun tamamının hak ettiği payı alacaktır. Ekonomik koordinasyon kurulu ilk toplantısını yaptı. Büyümekte kararlıyız. Vatandaşın işini aşını koruyup büyütmesi önceliklerimizdir. Enflasyonla mücadele konusunda kararlı adımlar atacağız. Çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. Geçici düzenleme ile yenilenen kira artırım oranını 25 ile sınırlamıştık. Yenilenecek sözleşmeler içinde aynı uygulamayı sürdüreceğiz. Bundan sonra da üreticilerimizi destekleyeceğiz. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi yapana kadar dinlenmeden koşacağız. Orta vadeli programlarımıza başladık.