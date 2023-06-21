Yunan medyası yeni dönemin şifrelerini yazdı! 'Hakan Fidan'ın atanması ile yeni sayfa açıldı'

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs'taki seçim zaferi sonrası dünyadaki gözler Türkiye'deki yeni döneme çevrildi. Ülkemizdeki her gelişmeyi yakından takip eden Yunan medyasının bugünkü ana gündemi ise Türkiye dış politikası oldu.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİNE DİKKAT ÇEKTİLER

In.gr haber sitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile yaptığı görüşmelerde bölgesel sorunların ancak Türkiye ile işbirliği halinde çözülebileceğini vurguladığını belirterek, Erdoğan'ın adil muamele ve tam entegrasyon çağrısında bulunduğuna dikkat çekti.

HAKAN FİDAN'IN ATANMASI İLE YENİ SAYFA AÇILDI

Analistlerin ABD-Türkiye ilişkilerinin uzun vadede eski günlerine döneceğini belirttiğini yazan In.gr, Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanlığı'na atanmasıyla Washington-Ankara ilişkilerinde yeni bir sayfanın başlangıcının çoktan açılmış sayılabileceğini vurguladı.



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MISIR İLE NORMALLEŞME SÜRECİ HAZILANABİLİR

Analizin yazarı Alexandra Fotaki, Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı olarak atanmasının MISIR ile normalleşme sürecini de hızlandıracağına dikkat çekti ve iki ülke arasındaki ilişkilerin son yıllarda gergin olmasına rağmen şimdi amacın 'soğukluğa son vermek' olduğunu yazdı.

İSRAİL İLE İLİŞKİLERDE KİLİT ROL OYNADI

Türkiye'nin yeni dışişleri bakanının İsrail medyasındaki yansımalarını da ele alan yazar, Hakan Fidan'ın İsrail-Türkiye ilişkilerini geliştirmeye yönelik hamlelere öncülük ettiğine dikkat çekti ve İsrailli uzman Mitvim Enstitüsü Başkanı Nimrod Goren'in sözlerine yer verdi;

"Hakan Fidan, uzun yıllar İsrail ile ilişkilerde kilit rol oynayan ve ülkeler arasındaki gergin zamanlarda bile İsrail istihbarat liderliğiyle bağlantıları olan biri."



İSRAİL İLE YAKINLAŞMA KORKUTTU! 'DİKKATLİ OLUN' UYARISI

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İsrail'in HAKAN FİDAN'ın dışişleri bakanlığına sıcak baktığını vurgulayan yazar, Atina için Türkiye'nin Yunanistan'ın müttefikleriyle yakınlaşmasının endişe edilecek bir durum olmadığını iddia etse de İsrail'e bir uyarıda bulundu.

İsrail'in Türkiye ile işbirliği yaparken dikkatli olması gerektiğini öne süren yazar, "İsrail, doğal gaz ihracatında Türkiye ile işbirliğini herhangi bir şekilde genişletmekten kaçınmalı. Çünkü herhangi bir hata maliyetli olabilir. Önemli stratejik ve mali kayıplara yol açabilir" ifadelerini kullandı.