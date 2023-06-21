Yavuz Ağıralioğlu: Akşener kazanılamayacağını bildiği halde adaylığı engelleyemedi

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İYİ Parti'den ayrılan Yavuz Ağıralioğlu, katıldığı bir programda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Ağıralioğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı için "Kazanılmayacak denklem" dediğini söyledi.

"BİLDİĞİ HALDE ADAYLIĞINI ENGELLEYEMEDİ"

"Hanımefendi kazanılamayacağını bildiği halde bu süreci engelleyemedi. Onun mesuliyeti daha ağır. 'Hiç kazanılamayacak bir denklem varsa o da budur'u defalarca dinledik ondan. İYİ Parti, bildiğini yapamadı" dedi.

"AKŞENER GİDERSE İYİ PARTİ'YE DÖNERİM"

İYİ Parti'ye dönüş şartını da açıkladı. Akşener, 'Ben artık bırakıyorum, torunlarımı seveceğim, gelin üçüncü bir yol için milletin istikbaline koşun' derse koşarım. Akşener varken yapmam" diye konuştu.

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"10 KEZ YENİLDİN, İSTİFA ETMİYORSUN"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması sonrası "Oy vermeyeceğim" açıklaması yapan, sonrasında da sert eleştirilerle İYİ Parti'den istifa eden isimdi Yavuz Ağıralioğlu. Katıldığı televizyon programında soruları yanıtlayan Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı yaptı. "10 sefer yenildin, istifa etmiyorsun. Memlekete sadece meteor çarpmadı. Bir seçimi kazanabilecek her türlü imkan varken kazanamadılar. Türkiye'de siyaset erdemle yapılacak bir iş olacaksa, herkesin sebep olduğu girdaptan kendi hissesine düşen sorumluluğu alması gerekir" ifadelerini kullandı.