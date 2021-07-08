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Gündem
AA
Haber Giriş: 08.07.2021 - 10:04 | Son Güncelleme:

Maske olmadan hapşırdığı için bıçakladı! Gözaltına alındı

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Maske olmadan hapşırdığı için bıçakladı! Gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde ağzında maske olmadan hapşıran kişiyi kalçasından bıçakladığı iddia edilen seyyar satıcı gözaltına alındı.

İddiaya göre, Mehmet D. (60) Atatürk Caddesi'nde seyyar satıcı R.K'nın yanından geçerken hapşırdı. Bunun üzerine R.K, Mehmet D.'ye ağzında maske olmadığı halde hapşırdığı için, "Neden maske takmıyorsun? Virüs var, bu şekilde niçin hapşırdın?" diyerek tepki gösterdi.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.K, Mehmet D'yi kalçasından bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Maske olmadan hapşırdığı için bıçakladı Gözaltına alındı

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